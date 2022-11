Megdöbbentő, de még a fűszerek ára is drágulni fog: megéri otthon termeszteni, amit lehet?

Arról már sokszor írtunk, hogy számos egészségügyi hatása lehet, ha az őszi-téli időszakban sem hagyunk fel a kertészkedéssel. Ugyan a kertben már nem sok dolgot lehet elültetni, de a lakásban még biztosan akad hely új növények számára. A zöldségek, gyógy- és fűszernövények beltéri termesztése lehetőséget biztosít arra, hogy folyamatosan friss alapanyagokkal ízesítsük ételeinket. Emellett sokat spórolhatunk is a konyhára, ha van mihez nyúlnunk otthon, mivel az infláció a fűszernövények termesztésére, a fűszerek előállítására is hatással van. Mit gondolnak erről a szakemberek az áremelkedésről? Hogyan termesszük meg konyhánkban a legfontosabb alapanyagokat? Mit tehetünk, ha esetleg értékesíteni akarjuk a megtermett fűszernövényeket? Cikkünkben most ennek jártunk utána.

Mi vár ránk a fűszerek terén? A szélsőséges időjárás, amelyet a tudósok a klímaváltozáshoz kapcsolnak, idén a kulcsfontosságú élelmiszerek hiányát idézte elő. Meglepő lehet, de nem csak az élelmiszerek és alapanyagok, de a fűszerek árai is megugrottak, ezek közül leginkább a koriander, kurkuma, chili, fekete bors és kardamom. Az elmúlt évben a fűszerek árai jelentősen emelkedtek, a csomagolt fűszerek ára körülbelül 14%-kal. A nyers chili ára például 2021 decembere és 2022 szeptembere között megduplázódott. Világpiaci szinten a kurkuma kivételével, amelynek inflációja augusztusban 6,7% volt, az összes többi fűszerfajta is hatalmas emelkedést mutatott: a száraz chili (23,4%), koriander (18,9%), kömény (18,3%) és fekete bors (14,7%). A kereskedők szerint míg a kurkuma ára az év eleji csúcsa óta stabilizálódott, az összes többi fűszerfajta ára várhatóan tovább emelkedik az alacsonyabb termelés és az exportot mozgató erős globális kereslet miatti kínálati korlátok miatt. Jobb, ha sajátban gondolkodunk? A pandémia alatt népszerű lett a kertészkedés, illetve a saját termesztésű zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények nevelése. Volt, aki csak hobbi szinten volt, aki elhivatottságból vágott neki, de ez a trend nem ment ki a divatból, mai napig rengetegen kaptak rá a saját termesztésű termények ízére. Nem csoda az sem, hogy vannak, akik most kezdtek saját kertészetbe, kisebb ültetvények kialakításába, hiszen nem utolsó a házi zöldség, fűszernövény kereskedelmi szempontból sem. Sőt, egyre többen keresik a hazai, bio- és vegyszermentes terményeket is. Az idei infláció, az árak egekbe ugrása pedig még inkább arra sarkallják az embereket, hogy minél több dolgot készítsenek el vagy termesszenek meg otthon. A gyógynövények és fűszerek népszerűsége részben az egészséges, kreatív konyha iránt érdeklődőknek köszönhető. Így tehát az biztos, hogy egyre népszerűbb Magyarországon a gyógy- és fűszernövények előállítása, ezzel együtt pedig a növények és palántáik forgalmazása is. De hogyan lehet ma itthon szabályosan gyógy- és fűszernövény palántákat előállítani? Mikor van szükség a gyógy- és fűszernövény palánta forgalmazásához a növénytermesztési hatóság engedélyére? A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összegyűjtötte ezekre a kérdésekre a válaszokat. Gyógy- és fűszernövény palánta forgalmazásához abban az esetben lehet szükség a növénytermesztési hatóság engedélyére, ha a forgalomba hozott palánta fajtája a Nemzeti Fajtajegyzék – Gyógy- és fűszernövények A és B fejezeteiben államilag elismert fajtaként van feltüntetve (fakultatív fajták) és a palánta hazai előállítású. A fajta nélküli palánta engedély nélkül is forgalomba hozható – olvasható a Nébih oldalán. A fűszerként, élelmezési célból forgalomba hozott gyógy- és fűszernövények nem szaporítóanyagok, ezért azokat az alábbi szabályozás nem érinti. Nem kell engedélykérelmet benyújtania annak az üzemnek, amely a gyógy- és fűszernövény palántát saját felhasználásra szánja,

a gyógy- és fűszernövény palánták kizárólag díszítés céljára való forgalomba

hozatalával foglalkozik (ebben az esetben a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba

hozataláról szóló 45/2008. (IV.11.) FVM rendelet szerinti feltételek vonatkoznak rá,

amelyeket itt lehet megtekinteni.

a genetikai sokszínűség megőrzését célzó palántatermesztést/forgalmazást végez,

a kis mennyiséget meg nem haladó mértékben, kísérleti-, kutatási-, nemesítési, kiállítási célra hoz forgalomba, vagy

a kis mennyiséget meg nem haladó kiskerti felhasználás céljából hoz forgalomba gyógy- és fűszernövény palántát,

a palánta teljes mennyiségét külföldön értékesíti. Mi a helyzet nagyüzemi szinten? Hazánkban vannak persze, akik nagyban űzik a fűszerkészíteést, éppen ezért megnéztük, hogy alakult az elmúlt években a fűszer- és ételízesítő-szakágazat sorsa: Magyarországon – a 2019. évi NAV adatbázisa alapján – a fűszer- és ételízesítő-szakágazatban működő cégek 74,9 százaléka hazai társaság tulajdonában, 24,7 százaléka pedig magántulajdonban volt. Az állami és a külföldi tulajdonban lévő cégek aránya együttesen a fél százalékot sem érte el.

2020-ban a feldolgozott fűszer, fűszerkeverék és szilárd ételízesítő gyártásával foglalkozó cégek 61,9 százaléka magas, illetve nagyon magas kapacitáskihasználtsággal működtette gyártósorát. A vállalkozások közel negyede (23,8 százaléka) a közepes kihasználtságú csoportba tartozott. A 60-80 százalék közötti és a 20 százalék alatti kategóriába tartozó cégek részaránya 9,5-9,5 százalék volt, alacsony kapacitás-kihasználtsággal pedig az üzemegységek 4,8 százaléka rendelkezett. A gyártóvonalra jellemző súlyozott átlagos kapacitáskihasználtság 72 százalék volt. A feldolgozott fűszer, fűszerkeverék és szilárd ételízesítő előállítása is idényszerű tevékenység, a gyártósoron átlagosan 176 üzemnapon napi 10 órán át dolgoztak a vizsgált évben.

Az Agrárközgazdasági Intézet 2021-es jelentése szerint, az elmúlt évben összesen 40 cég foglalkozott fűszer, ételízesítő gyártásával és összesen 1145 főt foglalkoztattak. Az ágazat árbevétele összesen 38 520 millió forint volt. Export bevétele pedig 11 425 millió forint. Fűszerpaprika gyártásban kiemelkedők vagyunk A megfelelő, illetve a kiemelkedő minőségű és volumenű őrlemények gyártását a stabil fűszerpaprika feldolgozó cégek képesek biztosítani, azonban hazánkban nagy hagyománya van a házi fűszerpaprika őrlemények készítésének, ami nem igényel magas színvonalú gyártósorokat. A gyártóvonalakon 2020-ban 4,8 tonna szárított fűszerpaprikát őröltek meg, a súlyozott átlagos kapacitáskihasználtság 65,8 százalék volt. A fűszerpaprika-őrlemény gyártása szezonális tevékenység, a beérkezett adatok alapján a vizsgált évben átlagosan 152 üzemnapon őröltek fűszerpaprikát naponta 10 órán keresztül. A fűszerpaprikaőrlő gyártóvonallal rendelkező TOP 5 gazdasági társaság termelésének aránya az összes termelésből 96,8 százalékot tett ki 2020-ban. Éves termelése 4,6 ezer tonna volt, ami óránként átlagosan 2,1 tonna őrölt fűszerpaprika előállítását jelen-tette.

2021-ben a fűszerpaprika-őrleményt gyártó cégek több mint fele (55,6 százaléka) 80 százaléknál magasabb kapacitáskihasználtsággal dolgozott a vizsgált évben, az alacsony kategóriába a vállalkozások 22,2 százaléka tartozott. Magas és nagyon alacsony kapacitáskihasználtságon az üzemek 11-11 százaléka működött, 40-60 százalékos kihasználtsággal pedig egy cég sem rendelkezett.

A 2022-es adatok szerint a fűszerpaprika betakarítása jól sikerült, nem volt visszaesés és a termésmennyiség is megfelelő volt. Jól mutatja ezt a megyénkénti adatsor is: Forrás: aki.gov.hu Belevágnál? Már télen is elkezdheted! Számos egészségügyi hatása lehet, ha az őszi-téli időszakban sem hagyunk fel a kertészkedéssel. Ugyan a kertben már nem sok dolgot lehet elültetni, de a lakásban még biztosan akad hely új növények számára. A zöldségek, gyógy-- és fűszernövények beltéri termesztése lehetőséget biztosít arra, hogy folyamatosan friss alapanyagokkal ízesítsük ételeinket. Hogyan kezdjünk neki? Korábbi cikkünkben utánajártunk, miként lehetünk a lehető legjobb beltéri kertészek. Valamint azt is kiderítettük, mely növényekkel érdemes foglalkozni azoknak, akik most vetik bele magukat először a beltéri növénytermesztésbe. Ide kattintva olvashatjuk is, hogyan érdemes elkezdeni a saját, konyhai fűszernövény kertünket. Címlapkép: Getty Images