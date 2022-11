Ki éli túl a válságot, és ki zár be? Sötét jövőt jósolnak a hazai gasztronómiának

Pénzcentrum 2022.11.20. 09:13 Megosztom

A Covid előtti bő hét esztendő után most itt az igazi feketeleves a hazai gasztronómiának: az amúgy is súlyos munkaerőhiánnyal küszködő szektort most az energia és az alapanyag árának elszabadulása is sújtja, arról nem is beszélve, hogy emelni kell a munkabéreken is, különben faképnél hagyják őket pillanatok alatt. Hogy egy ilyen reménytelennek tűnő helyzetből merre vezet a kiút, hogy van-e egyáltalán, arról Ruprecht László gasztronómiai tanácsadóval beszélgetett a Pénzcentrum.

A Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnökét a Pénzcentrum kérdezte a szerdán bejelentett turisztikai mentőakcióról, annak várható hatásairól, de szóba került a hazai alapanyagok kérdése is, és az is, vajon miért kerül háromszor annyiba a mangalicasonka, mint a Spanyolországból érkező iberico. Vajon megmentheti a vidéki magyar gasztronómiát, ha egy éles kanyarral irányt változtat és olyan helyeken kezdi el keresi az alapanyagokat, ahol eddig még soha? Ruprecht László szerint nem egyértelmű most, mekkora a baj. Ahogy a lapnak nyilatkozta, ez egy többismeretlenes egyenlet, most még mindenki találgat, de egy biztos, hogy nagyon nehéz időszak jön. Azt az egyesület részéről is tapasztaljuk, hogy most jönnek meg az első számlák, illetve már nagyjából lefutottak azok a tárgyalások, amik az energiaszolgáltató cégekkel esedékesek, úgyhogy lassan körvonalazódik az, hogy milyen költségekkel kell majd működtetni az éttermeket. A vendéglátás nagy személyigényű, ami szintén csak tetézi a problémákat. A cikk folytatása itt, a Pénzcentrumon! Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!