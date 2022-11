Meglepő dolog derült ki a Lidl, Tesco, Penny Market termékeiről: erről tudj, ha itt vásárolsz!

Az idei évben drasztikusan megemelkedtek az árak, amely nem kímélte a hazai mezőgazdaságot sem. Felkerestük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy megtudjuk, mennyivel emelkedtek a zöldség, gyümölcs árak és vajon hogyan tudnak versenybe szállni a kistermelők az élelmiszeripari multikkal? Egyáltalán milyen lehetőségeik vannak? Nézzük!

HelloVidék: Mennyivel emelkedtek a zöldség és gyümölcsárak az aszály és infláció hatására?

Az Agrárközösségi Intézet Agrárpiaci jelentéséből kiderül:

A burgonya termelői ára 33 százalékkal 227 forint/kilogrammra emelkedett a 2022. 26–43. héten az előző év azonos periódusához viszonyítva. A lédig hazai sárgarépa 250 forint/kilogramm termelői ára 52 százalékkal haladta meg a 2021. évi 43 hetit, míg a petrezselyemgyökéré 33 százalékkal, 700 forint/kilogrammra emelkedett ugyanekkor. A 40–70 mm átmérőjű vöröshagyma 200 forint/kilogramm leggyakoribb áron került a kínálatba, ami 48 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, míg a lila héjú vöröshagyma 305 forint/kilogramm ára mintegy 25 százalékkal nőtt A hazain kívül Ausztriából származó, 220 forint/kilogramm árú vöröshagyma is bővítette a Budapesti Nagybani Piac választékát, amelyért tavaly 140 forint/kilogramm leggyakoribb árat kértek. A Hollandiából importált, lila héjú változatát kilogrammonként 326 forintért értékesítették.

A gyümölcsárak is jelentősen emelkedtek, melyre súlyos hatást gyakorolt az aszály.

Mekkora kereslet mutatkozik a hazai és import termékekre?

A Nébih „polcfelmérést” végzett 2020-ban. A felmérésben 10 kereskedelmi lánc üzleteiben, elsődlegesen a nemzetközi vállalkozásokat vizsgálták meg. Lánconként 6-6 egységet (összesen 60 üzletet) választottak ki úgy, hogy a három statisztikai nagyrégióban (Közép-magyarországi nagyrégió, Alföld és Észak nagyrégió, Dunántúli nagyrégió) egyenlő arányban helyezkedjenek el.

A felmérésből kiderült, hogy a vizsgált egységekben a termékek 70,53%-a volt magyar (nemzetközi láncok esetében: 66,79%, hazai láncok esetében: 79,26%). Ez mintegy 8%-os visszaesést jelent a 6 évvel korábbi felméréshez képest.

A magyar termékek kínálata alapján az első három helyet három hazai lánc foglalja el: Reál (80,65%), Coop (80,17%), CBA (76,95%). A lista utolsó három helyezettje pedig a Penny Market (67,58%), a Tesco (66,07%) és a Lidl (56,09%).

Nőtt a szakadék a nemzetközi és hazai láncok átlagos magyar termék kínálatának arányai között. Míg 2014-ben a különbség nem érte el a 10%-ot, addig 2020-ra ez a szám már meghaladja a 12%-ot.

Hogyan tudnak, vagy egyáltalán lehetséges-e kistermelőknek versenybe szállni a multikkal?

A kistermelői rendelet szabályozza azt, hogy egy kistermelő milyen megadott mennyiséget értékesíthet:

A kérdésben szereplő „kistermelő” fogalom is ezen rendeletben szerepel, az nem azonos például a kiskereskedő vagy őstermelő fogalmával.

A kistermelők közvetlenül a végső fogyasztónak, kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítménynek értékesíthetnek. Más téma az olyan kistermelőnek már nem minősülő, de még kis mennyiségű élelmiszer-előállítók, termelők, akik prémium minőségű, kézműves vagy a piacon különlegességnek, újdonságnak számító terméket állítanak elő, melyek megjelenhetnek a multik polcain is, mivel ezekért hajlandó a fogyasztó magasabb árat is kifizetni (pl. a Kifli webáruházban is sok kézműves termékkel találkozhatunk és folyamatosan keresik is az új termelőket).

A kistermelők beszállítóként működnek együtt a „multikkal”, erre nemzetközi tapasztalatok alapján a termelői együttműködések és a közös árubeszállítás is lehetőséget adhat, amire van jól működő példa Magyarországon is.

Milyen értékesítési lehetőségeik vannak a kistermelőknek?

A kistermelők például végső fogyasztónak, kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítménynek értékesíthetnek.

Alapvetően piacon vagy közvetlenül a gazdaudvarból értékesítenek, de további közvetlen értékesítési csatornák például a Szedd magad! programok, a falusi vendégasztal, a bevásárló- és kosárközösségek (amikor előrendelés alapján átadópontokra szállít a gazda), illetve a közösség által támogatott mezőgazdaság (hosszabb távra szerződik a fogyasztó a gazdálkodóval és megadott időközönként egy meghatározott doboznyi igény zöldséget, gyümölcsöt vesz át tőle a gazdaságában vagy átadóponton).

Közvetlen vagy közvetítőn keresztüli értékesítési csatornák: házhoz szállítás, illetve átadópontra kiszállítás, az internetes értékesítés kiszállítással, valamint a mozgóbolt: egy adott útvonal mentén, meghatározott helyeken történő értékesítés. A termelői bolt is ide tartozik, amely egy a gazdaságon kívül, többnyire forgalmas helyen egy vagy több termelő termékét értékesítő üzletet jelent. Találkozhatunk még helyi termék automatákkal, amelyekben egy vagy több termelő termékét is értékesítheti.

Közvetítőn keresztül működő értékesítési csatornák pedig a kiskereskedelmi boltok, helyitermék polcok, a vendéglátás és a közétkeztetés.

Vannak-e termelők, akik a jelenlegi árak mellett inkább befejezik a gazdálkodást?

A jelenlegi visszajelzések alapján sajnos az idén is lesznek olyan termelők, akik befejezik a zöldség-gyümölcs termelést, de ez nem újkeletű. Az elmúlt években folyamatosan hagyták el e termékpályát termelők és inkább szántóföldi növénytermesztéssel próbálkoztak, vagy végleg felszámolták a gazdaságukat. Ennek mértéke azonban nem megjósolható, hiszen nem látunk bele minden gazdálkodó fejébe és nem ismerjük a potenciális döntéseiket.

