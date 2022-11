Hamarosan eltűnhet ez az árstopos magyar élelmiszer a boltokból: mit eszünk eztán?

A klímaváltozás, a költséges termelés hatására évek óta folyamatosan és jól érzékelhető módon csökken az étkezési krumpli hazai termőterülete, az elmúlt hetek eseményei pedig még több termelőt sarkallhatnak arra, hogy lefaragjanak a termelésből. Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács is több olyan gazdáról tud, akik nem szívesen vállalják a burgonyapiacot jelenleg körüllengő kockázatokat - írta az Agrárszektor.

Az étkezési burgonyára bevezett hatósági ár újabb kérdéseket vetett fel és nem várt fordulatot hozott - közölte az Agrárszektorral Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke. Ugyan még csak néhány napos az intézkedés, már látszanak a vonzatai is. Nem egy termelő jelezte a terméktanács felé, hogy tovább csökkentik jövőre a burgonya vetésterületét, az ársapkát ugyanis nem várt kockázatnak tartják az egyébként is költséges termelésben. A fogyasztásban is látszik némi átrendeződés a szakember szerint,

vannak például áruházak, melyek az elmúlt napokban csökkentették a burgonya iránti igényüket, és mérsékelve saját veszteségüket, árcsökkentést szeretnének a beszállítóktól is.

Az biztos, hogy a magyar burgonyakészlet heteken belül elfogy, s kérdés, hogy a külföldi termés hogyan, milyen áron kerülhet be a kiskereskedelembe - tette hozzá a terméktanács elnöke.

Pálfy János, a nagyvázsonyi Krumpli Farm tulajdonosa már november elejére eladta a családi gazdaságban megtermelt burgonya zömét. Mint azt a szakember az Agrárszektor kérdésére elmondta, az aszályos időjárás a tavalyi esztendőnél kevesebb, sok méreten aluli, az étkezési burgonyához nem hozzászedhető termést hozott az idén.

