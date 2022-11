Már hizlalják a jeget a Balaton legszebb jégpályáján: hamarosan nyitnak

A balatonboglári létesítmény a tervek szerint december 2-án nyitja meg kapuit, december 3-án pedig hatalmas bulival várják a csúszás szerelmeseit - írta a Likebalaton.



A hokimeccsekre is alkalmas balatonboglári jégpálya már szinte teljesen készen várja a megnyitót. Ha az időjárás és a technikai berendezések is úgy “akarják”, december 2-án pénteken 15 órától már csúszkálhatunk is - adta hírül a Likebalaton.

A hivatalos megnyitó bulit december 3-án 15 órára tervezik.

Ahogy a szervezők ígérik, ott lesz Süsü, a sárkány, bemutatót tartanak a kis hokisok, valamint a fővárosból érkező műkorcsolyázók. 19 órától pedig jégdiszkóba várják az érdeklődőket.

Idén még újdonságot jelent a kéthetente rendezendő kézműves jegesprogram, amit a pálya mellett tartanak. December 3-án 10-11 óráig Mikulásokat készítenek a jó kézügyességgel rendelkező gyerekek.

Jó téli szezonra számítok, hiszen a déli parton csak Balatonlellén és nálunk működik majd jégpálya. A rezsigondok miatt Balatonbogláron bezár a sportcsarnok, és nem működik az uszoda sem. Azt gondolom, egy kiváló találkozási pont lesz a jégpálya az elkövetkezendő hetekben

– közölte az üzemeltető, Vécsei Mihály, aki még hozzátette, január 8. után nekik is meg kell küzdeni a megemelkedett energiaárakkal. Így csak abban az esetben hosszabbítják meg a koripálya működését, ha nagyon hideg lesz, és nem igényel nagy energiaráfordítást a jég hűtése.

A boglári jégpálya nyitvatartása:

Hétköznapokon 14-től 20 óráig.

Szombaton 10-től 21 óráig.

Vasárnap 10-től 20 óráig.

A téli szünetben december 23-tól január 8-ig folyamatosan nyitva lesznek 10-től 21 óráig. Csak december 24-én tartanak zárva, de 25-én és 26-án is várják a vendégeket.

