Nagyon nem mindegy, hogyan mosunk: van hová fejlődnie ebben a magyaroknak

A tapasztalható energiaár-emelkedések miatt minden ötödik ember rövidebbre vette rendszeresen használt mosási programját, a megkérdezettek majdnem fele ruhatípustól függően teszi ezt meg. A válaszadók több mint 10 százaléka pedig a leggyakrabban kiválasztott mosási hőmérsékletet is csökkentette – derül ki a Candy Hoover Hungary Kft. legfrissebb, csaknem 5200 fő megkérdezésével készült online kutatásából. A többség hetente 2-4 alkalommal szokott mosni, mosószert havonta egyszer-kétszer vásárol, amelyre jellemzően 5-10 ezer forint közötti összeget költ.

A magyarok jelentős része, közel 60 százaléka tervezi kedvezőbb energiafelhasználású készülékre cserélni mosógépét, csaknem 10 százalék ezt akár már idén, közel 20 százalékuk egy éven belül tenné meg ezt – derül ki a hazai háztartási készülék forgalmazók meghatározó szereplője közé tartozó Candy Hoover Hungary Kft. által végzett, nagymintás, 5144 fő bevonásával készült online felméréséből. Ezt az eredményt magyarázza, hogy a válaszadók mintegy felének 5 évnél idősebb mosógépe van, 26 százalék 3-5 év közötti készülékkel rendelkezik, 17,9 százaléknak viszonylag új, 1-3 éves gépe van, miközben vadonatúj, egy év alatti berendezéssel 6,7 százalék büszkélkedhet.

Az energiahatákonysági besorolás az új mosógép kiválasztásakor kardinális szempont, az ár után ez a legfontosabb kritérium a fogyasztók számára.

Ezt követi az elérhető funkciók mennyisége, a programok száma és típusa. A márka a negyedik legfontosabb tényezőnek számít vásárláskor, de meghatározó még a készülék mérete és a garanciaidő hossza is. Kiterjesztett garanciát csak akkor vásárolna a többség (46,8 százalék), ha azt kedvező áron ajánlják, 31,7 százalékuk csak a gyári garanciával élne, ugyanakkor 21,4 százalékuk mindenképp vásárolna ilyet.

Sokkal jobban figyelünk arra, mit, milyen hőfokon és mennyi ideig mosunk

Az energiaárak emelkedése a mosási szokásokon is nyomot hagyott. Ezt tükrözi, hogy a nyilatkozók 19,5 százaléka minden esetben rövidebbre vette a rendszeresen használt mosási programot, bár 45,6 százalékuk csak egyes ruhafajták esetében teszi ezt meg. A válaszadók csupán egyharmada nem foglalkozik ezzel, számukra az a lényeg, hogy a ruhák mindig tiszták legyenek. Ugynakkor a beállított hőmérséklettel is óvatosabbak lettek a magyarok. A leggyakrabban használt mosási hőfokot a megkérdezettek több mint 10 százaléka általánosan csökkentette. Ezen a téren összességében azt lehet mondani, hogy a felhasználók egyharmada ruhatípustól függően választ, a kutatásban résztvevők hasonló aránya lényegében mindent 30-40 fokon mos, míg minden ötödik személy az ajánlott mosási hőfokot követi.

A megkérdezettek számára az adott mosási program kiválasztásakor kiemelten fontos a hatékonyság, nem mindegy tehát, hogyan tisztítja meg a gép a ruhákat. Döntő szempont még az energiafelhasználás, ezt követi a mosási ciklus hossza, vagyis a program időtartama. Azt lehet mondani, hogy szigorúan bánunk a ruháinkkal, mert a legkevésbé fontos szempont azok kímélése.

Sokat mosunk, és sokat is költünk mosószerre

A magyarok 59 százaléka hetente 2-4 alkalommal mos, de a válaszadók 25,7 százaléka arról számolt be, hogy naponta elindítja a gépet. Mi több, saját bevallásuk szerint valamivel több mint 10 százalék egy nap többször is elindítja a készüléket – ez érthető módon a három- vagy ennél is többtagú családoknál a legjellemzőbb.

Heti egyszer a nyilatkozók 13,8 százaléka mos ruhát, havonta néhány alkalommal csupán 1,6 százalék. A válaszadók akkor indítják el leggyakrabban a mosógépet, amikor a szükséges ruhamennyiség összejön (69,3 százalék). Ezen kívül inkább hétvégén mosnak az emberek (16,7 százalék), mint hétköznap (13,9 százalék).

Mosószert a megkérdezettek több mint fele (52,9 százalék) havonta egy-két alkalommal vásárol, 36,6 százalékuk negyedévente néhány alkalommal, 10,5 százalék pedig félévente nagyobb tételben szerzi ezt be. Havi szinten a többség (51,1 százalék) 5-10 ezer forintra teszi azt az összeget, amit mosószerre költött, több mint egyharmaduk (34,2 százalék) 5 ezer forint alatt költ, míg 12 százalék 10-15 ezer forint között áldoz erre. 15 ezer forintnál többet pedig 2,7 százalék hagy a boltokban.

Az okos funkciók terén van hova fejlődnünk

A felmérésből kiderül, hogy új készülék vásárlásakor az okos, internetalapú funkciók egyelőre kevésbé hozzák lázba a megkérdezetteket. A kérdőívet kitöltők döntő többsége most sem rendelkezik NFC vagy wifi kapcsolattal a mosógépén. Közel 10 százaléknak ugyan van ilyen funkciója a készülékén, de nem nagyon használja, 2,4 százalékuk csak alkalmanként kapcsolja be ezt, és csupán 1 százalék veszi igénybe minden mosásnál.

Ahogy okos mosógépe, úgy szárítógépe is nagyon kevés magyarnak van. Azok aránya, akiknél van otthon szárítógép, és minden mosásnál használják, 12,3 százalék, alkalmanként 10,4 százalékuk veszi ennek hasznát. Még ritkább az olyan háztartás, ahol a mosó- és szárítógép együttese segíti a házimunkát. Ezt 4 százalék alkalmanként, 1 százalék pedig minden mosás után használja.

A mosógép karbantartására ugyanakkor sokan figyelnek: 89,6 százalék rendszeresen vízkőmentesíti a készüléket, 1,7 százalék évente szerelőt hív hozzá, míg csupán 8,6 százalék azok aránya, aki nem foglalkozik a gépe ápolásával.

