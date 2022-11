A rezsiemelkedés a gyermektáborokat sem kíméli: mi lesz így a Bátor Táborral?

Ha egy nonprofit céljait, eredményeit nézzük, fontos a számok mögé látni. A nonprofitok ugyanis gyakran már akkor is sikeresnek mondhatóak, ha minden évben ugyanakkora eredményt érnek el, mint az előzőben. A Bátor Tábor nemzetközi CEO-jával, Kindli Ernával beszélgetett a Pénzcentrum arról, hogy miben más egy nonprofit szervezet célja, elszámolása, valamint, hogy nekik mit hoznak a mostani gazdasági változások.

Pénzcentrum: Az emelkedő rezsiárak hogyan érintik a Bátor Tábor Alapítványt?

Kindli Erna: Ez minden nagyobb nonprofitnak hatalmas kihívás. Azért emelem ki, hogy nagyobb, mert ahol egy 8-10 fős csapat dolgozik, és nincs akkora infrastruktúra, ott nagyban más a helyzet. Azonban, ha van egy elég nagyra nőtt üzemméret, akkor a költségek is nagyobbak. Mi minden évben több ezer betegségben érintett, lelki nehézségeket átélő gyereknek, családnak segítünk. Az, hogy ugyanazt a társadalmi hatást elérjük jövőre, mint idén, előreláthatólag 20-25 százalékkal kerül majd többe. Már az idei áremelkedés is jelentős volt, bármilyen szolgáltatást is veszünk igénybe, az drágul, tehát a táborhelyünk fenntartása is, így a táboroztatás is. Többféle iskolai, kórházi, tábori terápiás hatású programot szervezünk beteg gyermekek és az ő családjának megsegítésére. Ahhoz, hogy az alapítvány egész évben működhessen állandó kollégákkal dolgozunk, így meg kell fizetnünk a munkaerőköltséget. Ez így is jelentősen nyomottabb bért jelent, mint a versenyszférában, és ha csak minimálisan is emelünk, annak már nagy a tovább gyűrűző hatása. Emellett az energiaköltségek igen jelentősek, mivel mi is a piaci árat fizetjük, ezzel pedig nem tudunk mit csinálni. A nonprofit üzleti modell nagy nehézsége, hogy míg egy cég erre tud reagálni áremeléssel, mi nem. Hiszen a mi esetünkben, aki igénybe veszi a szolgáltatást, az nem fizet érte. Az elérésből nem szeretnénk elvenni, hiszen pont azt látjuk, hogy egyre nagyobb szükség van arra, amit mi kínálunk. Idén 2500 ember tudott részt venni a programjainkon, és azt látjuk, hogy jövőre is lesz ennyi ember, akinek érdemes lenne segíteni, sőt valószínűleg több is. A cél emiatt inkább a növekedés lenne, de a gazdasági helyzet eléggé nehézzé teszi ezt

A táboron kívül az őszi, téli időszakban is vannak programjaitok?

Egész évben vannak programjaink, különböző csoportoknak. Van, aki traumán esett át, van aki egy súlyos, krónikus betegségben érintett, de van olyan családunk is, aki elvesztette gyermekét. Jelenleg menekült gyermekeknek is nyújtunk terápiás hatású programokat. A koronavírus alatt, az online oktatás miatt sokan rossz lelkiállapotba kerültek, a kicsik is, de a tinédzserek is, hiszen nem mehettek közösségbe. Számukra is fejlesztettünk programokat, hogy abból a szinte már depresszív lelkiállapotból kimozdíthassuk őket, és ez a visszajelzések alapján sikeres is volt. De kórházakba is járunk, és online programjaink is vannak, így elmondható, hogy a Bátor Tábor az sokkal több mint egy nyári tábor. Van egy állandó csapatunk, széles önkéntesbázisunk, akikkel együtt dolgozunk folyamatosan a minél nagyobb társadalmi hatás érdekében. A kórházi programunk egész éveben működik személyesen és online is. Az új iskolai programunkat szeptembertől júniusig visszük el az iskolákba. Ennek keretében olyan osztályközösségekbe megyünk, ahova jár beteg gyerek is, de maga a foglalkozás az egész osztályközösség lelki állapotára, összetartására, empátiájára pozitívan hat. Ilyenkor kétszer két órát töltünk az osztállyal, és a táborban kifejlesztett élményterápiás módszertant használva játszunk a gyerekekkel, majd feldolgozzuk azokat közösen. Ezzel az a célunk, hogy ők, mint közösség, és mint kis egyének, akik a jövőt formálják, sokkal nyitottabbak legyenek, ismerjék fel, hogy hogyan hatnak a közösségre, mi az a befogadás, elfogadás, empátia, és a jó segítség. A táborunk március elejétől november közepéig, végéig üzemel általában, azonban most úgy döntöttünk, hogy november elején bezárjuk a magas rezsi miatt. Fűtési szünetet kezdtünk, hogy ezzel is csökkenteni tudjuk a költségeinket. A táborokra visszatérve azokból is különböző típusúak vannak: nyáron a beteg gyerekek jönnek, a szülők nélkül, ősszel jellemzően inkább családok, ahol a szülők, testvérek lelki egészségével tudunk foglalkozni, hiszen őket is mélyen megérinti, ha beteg gyermek van a családban. Tavasszal pedig jellemzően testvértáborokat tartunk, ahova a beteg gyerekek egészséges testvéreikkel együtt jöhetnek el.

Egy nyári tábort mennyivel korábban kell megszervezni?

A költségeink 20-25 százalékkal fognak nőni jövőre, főleg az infláció és az energiaárak miatt. A terveket most kell elkészíteni, a döntéseket már meg kellett hozni. Felelős pénzügyi tervezésre van szükség, hiszen egy alapítványt gazdasági szempontból ugyanúgy kell működtetni, mint egy céget. Most úgy látszik, hogy gazdasági okokból egy kicsit kevesebb tábort tudunk tartani, és az így felszabaduló időben cégeknek tudjuk bérbe adni a helyszínt, ebből tudunk bevételre is szert tenni, de ez a lépés inkább óvatosság. Természetesen keressük a pluszforrások lehetőségét, és úgy próbálunk zsonglőrködni a költségeinkkel már előre, hogy biztos átférjünk a tű fokán, és teljesíthessük a missziónkat.

Az évközi programokat is érinti a csökkentés?

Nem, mivel ott leginkább emberi erőforrást vonunk be, nem kell plusz hely, nem kell jelentős egyéb költségekkel számolni. Sőt, azért növekedni is tudunk, ha átcsoportosítjuk az erőforrásainkat, ezt látjuk néhány programunkon is. Az iskolai programunk a kezdeti fázisában tart, ott azt várjuk, hogy növekedés lesz.

