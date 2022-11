Teljesen kiszáradt a Velencei-tó, vagy nincs gond? Fotókon a szívszorító valóság

A Velencei-tó vízszintje némileg emelkedett az idei nyár végi rekord mélyponthoz képest, ám még most is jelentős mennyiségű víz hiányzik a tóból, amin az utóbbi hetek ködös, csapadékos időjárása is csak keveset segített. A Portfolio fotókon mutatja, hogy késő ősszel mi a helyzet a Velencei-tó partján.

Az agárdi vízmérce adatai szerint a tó vízszintje augusztus végén 50 centiméter közelében alakult, a vízügy honlapján 53 centiméteres legalacsonyabb vízszintet jeleznek az irányadó agárdi vízmércén. Az utóbbi hetek hűvösebb, ködös, csapadékos időjárása néhány centiméteres emelkedést hozott, ám így is sok víz hiányzik a tóból, melynek jelenlegi vízszintje 61-62 centi körül ingadozik. Egyes képeken, különösen azokon a részeken, ahol normális vízállás mellett is sekély a tó, előbukkan a tómeder. Ilyen például a sokak által kedvelt strand a Velence Korzó előtt, egyes kisebb strandszakaszok, ahol "pancsolókat" alakítottak ki a gyerekeknek, illetve ilyenek a tó nádassal borított egyes sekélyebb részei, mely elsősorban a tó természeti kincseinek, a gazdag madár- és vízivilágnak ad otthont. (A nyári melegben a tó halállományának védelme érdekében gyakorta kellett oxigénnel dúsítani a vizet. A napokban készített, késő őszi fotók mutatják, mi a helyzet a tóparton: Címlapkép: Getty Images