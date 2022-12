Hatalmas kárt okoz a házakban: így szüntethető meg kedvező áron a falak vizesedése

Dubóczky Krisztina 2022.12.02. 14:05

A régi építésú házaknál gyakori probléma lehet, hogy a fal vizesedik, a számtalan ok közül a kapillárisan felszívódó talajnedvesség okozza az esetek többségében a nedvesedést. Sajnos újabb építésű házaknál is előfordulhat ez a probléma, ha az alapzat szigetelése nem szakszerű kivitelezéssel készült annak idején, de jellemzően régebb építésű lakóházaknál jelentkezik a fal ilyetén vizesedése. Amellett, hogy ennek egészségre káros tünetei jelentkeznek a falon - salétromosodás, vakolat mállása, penészesedés - a ház árát is nagyban csökkenti ez a probléma. Van rá megoldás, ami összességében is sokkal olcsóbb, mint hagyni, hogy elértéktelenedjen vagy lakhatatlanná váljon az épület.

Ez a nedvesség és a talajból érkező sók folyamatosan roncsolják a szerkezetet, a vakolatot, sókivirágzást, feltáskásodást, vakolatmállást okoznak. A felszívódó vízben oldott sók a nedvesség párolgásának következtében a felületen kikristályosodnak, ezután pedig akár a levegő páratartalmát megkötve, folyamatosan nedves, vizes falfelületet eredményeznek. Biztosan mindenki találkozott már salétromos falakkal, ez a vízszigetelés hiányának az egyik tünete. Amellett, hogy ez a jelenség hosszú távon rendkívül egészségromboló hatású is, a salétromos falak, a penészgomba megjelenése akár asztmát, allergiát is kiválthat, de a ház értékét is nagyban csökkenti, legrosszabb esetben akár lakhatatlanná is válhat miatta az épület. Nem elhanyagolható a nedves falak esetében tapasztalható hőszigetelési képesség romlása sem. A probléma nem oldható meg egyszerűen csak a sérült vakolat leverésével és hagyományos újravakolással, mivel ez nem szünteti meg a nedvesedés okát. A nem megfelelő vízszigetelés jele, hogy a fal alulról, kapillárisan felszívja a talajból a nedvességet, tetten érhető egy lakóházban ez a vakolat mállásán, a salétromosodáson - amikor is a vízből felszívódott sókból maradnak vissza a falban a salétromosodást okozó ásványi anyagok. De intő jel lehet a helyiségek indokolatlanul magas páratartalma is. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a ház falaiban víz van, aminek nem kellene ott lennie. Ez sajnos nagyon sok fiatalabb háznál is előfordul a szakszerűtlen kivitelezés miatt - mondta el a HelloVidek kérdésére Mucsi Attila, a Water-Szig Technology Kft. ügyvezetője. A cég helyileg Békéscsabán van, de az egész országban dolgoznak utólagos vízszigetelésen. Amellett, hogy a fűtésszámlánk is megnőhet emiatt, még nagyobb problémát jelent a ház elértéktelenedése. A helyrehozás pedig még mindig sokkal olcsóbb, mint az ingatlan többmilliós értékvesztése, végső soron netán a lakhatatlanná válása. Megoldás a fal vizesedése ellen A falak vizesedését többnyire a szakszerűtlen szigetelés, vagy a szigetelés elöregedése okozhatja. Mindkét esetben megszüntethető a probléma a vizes falak utólagos szigetelésével. Meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi vakolat alkalmas-e, hogy injektálás során a bejuttatott vegyi anyagot a falazatban tartsa. Ha ez nem teljesül, a sérült részeket el kell távolítani, és vízszigetelő habarccsal kell az injektálási síkot megerősíteni. Többféle módon szüntethető meg a ház vizesedése, mi az aláfalazós módszert nem alkalmazzuk, ennél jóval gyorsabb és olcsóbb megoldás az injektálás. Ilyenkor az alulról érkező vizet lényegében elzárjuk egy szilikongáttal, amit beleinjektálunk a falakba. Fő előnye, hogy nem jár falbontással, mint a falfűrészelés, egy nap alatt elvégezhető, miközben a család benne lakik az épületben, és az ára is kedvező. Egy átlag 100 négyzetméteres családi háznál ez nettó 450ezer - 550ezer forintot jelent, a végeredmény pedig ugyanaz: megszűnik a falak vizesedése - fejtette ki Mucsi Attila szakember. De mi is az az injektálás? Az injektálás egy vegyi szigetelés, melynek során furatokat készítünk a falba 12-13 cm-es távolságba egymástól, és ezeket alacsony nyomáson (2.5 bar) feltöltjük egy krém állagú anyaggal. A furatsor a belső aljzat szintje fölött 4-5 cm-el készül, így mire az aljzat szintet eléri a vízszintes vízzárás megkezdődik. A bejutatott anyag 15-20-es terjedést biztosít. A falat semmilyen esetben sem kell teljes keresztmetszetében átfúrni, 3-4 cm elmarad. Ezt az anyag terjedése biztosítja. Az általunk használt injektáló krém bevizsgált, ellenőrzőtt, és WTA tanúsítvánnyal ellátott anyag. Pórusszűkítő és vízlepergető hatásának köszönhetően teljes mértékben elzárja a víz útját, eltömítve a fal anyagában is azokat a pórusokat amiket használ. A vízszigetelő krém rendelkezik a hagyományos kapilláris nedvesség elleni injektálás anyagainak előnyös tulajdonságaival, de egyáltalán nem juttat többlet nedvességet a már amúgy is vizes falba, és speciális berendezés sem szükséges hozzá. A ház vízszigetelése után mindenképp elvégezni következő lépésként egy szárítóvakolat felvitelét, a vizesedés kezelési módszerétől függetlenül. Szárítóvakolat felvitele - a végső lépés a ház vízszigetelésére A szellőző vakolatot a vízszigetelést követően mindenképpen el kell végezni. Ez az eljárás nincs időkorláthoz kötve, de lényeges változást csak akkor fogunk érzékelni a házon belül, ha a korábban elvizesedett, szennyezett, salétrommal, egyéb sókkal terhelt vakolatot teljes egészében leszedetjük, és újat vakoltatunk fel. A szárítóvakolat vagy szellőző vakolat felvitele egyfajta utómunkálat, a ház vízszigetelésének a megoldása után kell elvégezni. Önmagában nem elegendő az esetlegsen vizesedő házfal problémájának a megoldására, annak ellenére sem, hogy a lényege az, hogy légbuborékokon keresztül szellőzteti a falat. Hosszú éveken át nem tudja ezt a feladatát ellátni, ha a fal továbbra is szívja lentről magába a vizet. Ez a vakolat egyébként pára formájában kiszellőzi a benne keletkezett vizet - osztotta meg velünk Mucsi Attila. A szellőző vakolatot a szigetelést követő néhány nap után el lehet készíteni. Ezek a vakolatok magas páraáteresztő képességgel bírnak, így tehát a fal száradási folyamatát jelentősen meggyorsítják. Kifejezetten vizes, nedves falakra vannak kidolgozva, ennek köszönhetően nem kell heteket, akár hónapokat várni a fal kiszáradásáig. A szellőző vakolat felvitelét a vízszigetelést követően mindenképpen el kell végezni a szakemberek ajánlása szerint. Ez az eljárás nincs időkorláthoz kötve, de lényeges változást csak akkor tudunk észlelni ha a korábbi salétrommal és egyéb sókkal szennyezett vakolatot lecseréljük. 25 kg, szárító vakolathoz valóimpregnáló oldat bruttó csomagára 80 ezer forint körül mozog a webáruházakban.