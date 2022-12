Hatalmasat kaszálhatsz idén, karácsonykor: mutatjuk, hogyan

Idén három év után először nincsenek érvényben a Covid miatti korlátozások, aminek rengeteg kereskedő és vendéglátós örülhet, hiszen újra szabadon látogathatóak a karácsonyi vásárok, az éttermek és az üzletek. Azonban úgy néz ki, az infláció és az elszálló rezsiköltségek mellett még egy komoly probléma nehezíti meg a kiskereskedők és a vendéglátók életét: a munkaerőhiány. Ahogy arról a Pénzcentrum, nem ritka, hogy 2000 forintos órabérrel keresnek embert az ünnepi időszakra, de még így is nagyon nehéz a toborzás az idei adventi időszakra.

Ugyan idén a járvány már nem zavar bele az adventi időszak rendezvényeibe, az energiaválság és az infláció országszerte komoly gondot jelent a cégeknek. Nem csak a rezsiköltségek és a termékek ára nőt drasztikusan az utóbbi egy évben, hanem a munkaerőé is: ahogy a Pénzcentrum írja, 2022-ben a munkaerőhiány és a brutális drágulás miatt megemelkedett bérigények miatt komoly kihívást jelent a kereskedőknek embert találni a karácsony előtti időszakra. Most a portál körülnézett, mennyit lehet keresni, ha valaki az adventi időszakban vállal munkát, és mennyire nehéz embert találni a tipikusan karácsonyi munkákra.

Brutáliska a karácsonyi bérek

A lap már korábban írt róla, hogy nem kevesebb, mint napi 30 ezer forintos bérért toboroztak Budapestre a Vörösmarty téri karácsonyi vásárba. Ugyan elsőre jó lehetőségnek hangzik, azonban akár napi 14–15 órát is kell dolgozni, hogy valaki ennyit kapjon egy vásári nap után, ráaádásul a decemberi hidegben. Ez egyébként azt jelenti, hogy a legnagyobb budapesti vásárban 2000 forintos órabért lehet kapni. Habár ez a fizetés elsőre magasnak tűnhet egy olyan munkakörben, ami nem igényel kifejezett képzettséget vagy a tapasztalatot, azonban a mostani munkaerőhiányos helyzetben nem ritka az ekkora fizetés a karácsonyi vásároknál.

Főállású munkavállalók bruttó alapbére átlagosan 1800-2200 Ft/óra között alakul, azonban a cégeknél itt kiemelt szempont a költségérzékenység

– mondta a Pénzcentrumnak Dénes Rajmund Roland, az MMOSZ kommunikációs alelnöke a karácsonyi szezonban kereshető órabérekkel kapcsolatban.

A munkaerőhiány ilyenkor is nagy probléma

Az utóbbi egy év során a munkaadóknak rengeteg területen szembesültek emberhiánnyal: nem csak a magasan képzett szakemberek esetében, hanem például az olyan kékgalléros állásoknál is, mint például a bolti pénztáros vagy a raktáros. A szinte teljes foglalkoztatás a karácsonyi munkákra való toborzást is nehezíti, éppen ezért sok munkaadó nyitott arra is, hogy a decemberi szezonban diákokat alkalmazzon.

Ezzel kapcsolatban Tóth Rozália így nyilatkozott a Pénzcentrumnak:

Az országos munkaerőhiány miatt nem ritka, hogy az idényjellegű munkák esetén a munkaadók a felnőtt munkavállalók helyett inkább a diákmunkások felé fordulnak.

