Itt a bejelentés: fontos, a vidéket is érintő pályázat folytatódik januárban

A Program folytatásában ismét a 10 ezer fő lélekszámúnál kisebb, magyarországi települések igényelhetnek fákat. 10 000 db sorfa áll majd rendelkezésére, amiből 2000 darabot a 2023 tavaszi, 8000 darabot pedig az őszi ültetési időszakban szállítanak ki – közölte közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető elmondta, a Településfásítási Programot az Országfásítási Program részeként 2020-ban hirdette meg az Agrárminisztérium, amelynek célja a vidéki települések zöldítése és környezeti állapotának javítása mellett, hogy népszerűsítse a Vidékfejlesztési Program erdősítési támogatásait. A kormány célja, hogy 2030-ra 24 százalékról 27 százalékra nőjön az ország fával borított területe. Az Országfásítási Program sikerét jelzi az is, hogy meghirdetése óta több mint 42 ezer hektár új erdő telepítésére pályáztak a magyar gazdák.

A Településfásítási Program eddigi két ütemében összesen 36 000 sorfát ültettek el több mint 1350 településen, amelyhez a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 1,5 milliárd forint támogatást biztosított. A Településfásítási Program így a rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés

– tájékoztatott a miniszter.

A fák konténeresek vagy földlabdásak, 10-14 centiméter törzskörméretűek, földlabdával együtt 2-5 méter magasak. A szakszerű ültetés érdekében minden fához támasztó karót, takarómulcsot és védőrácsot is biztosítunk. A fák növelik a településen található élőhelyek változatosságát, és más élőlények otthonául is szolgálnak majd, minden igénylő ajándékba kap egy madárodút is

– hangsúlyozta a Nagy István.

Hozzátette, az érdeklődők 13 fafajból választhatnak a készlet erejéig. A listán a különböző települési viszonyok között is sikerrel ültethető fafajok szerepelnek. A programban való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az igénylés és a program megvalósításának tervezett menete a regisztrációval indul 2023. január 10-20-a között. Az online igényléseket 2023. január 23-31 között lehet majd leadni. A tavaszi időszak ültetéseihez 2023. február-áprilisa között, míg az őszi időszak ültetéseihez augusztus-november között szállítják a fákat, amit a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. biztosít. A program lebonyolítását az Országos Erdészeti Egyesület segíti.

