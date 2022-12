Ez rengeteg magyart érint: fontos változások élesednek 2023-tól a földeken

Hatalmas kihívásoknak lehetünk tanúi a növényvédelemben, ahol egyre erőteljesebben feszülnek egymásnak a hatékonysági és a fenntarthatósági szempontok. Az Európai Unió a növényvédőszer-használat csökkentését irányozza elő, az orosz-ukrán háború miatti új gazdasági és élelmiszerpiaci helyzet viszont a mezőgazdasági termelés növelését kényszeríti ki, amelyhez továbbra is szükség lesz az észszerűen és szabályosan felhasznált növényvédő szerekre. Nincsenek hát könnyű helyzetben az ágazat szereplői, a Portfolio Agrárszektor 2022 Konferencián, Siófokon megrendezett kerekasztal-beszélgetésben azzal azonban egyetértettek a szakértők, hogy megfelelő növényvédelem nélkül nincsen megfelelő mezőgazdasági termelés sem. Továbbá azzal is, hogy a fenntarthatóság ebben a szektorban is megkerülhetetlen lett.

Hadászi László, a KITE Zrt. innovációs főigazgatója előadásában elmondta, hogy akik régóta a szakmában vannak, tudják, hogy a növényvédelemmel kapcsolatban a szabályozások, esetleges növényvédő szerek tiltása, korlátozása nem újkeletű dolog, írja az Agrárszektor. Az elmúlt 30 évben azok a készítmények, melyek humántoxikológiai vagy környezetvédelmi szempontok szerint nem feleltek meg az elvárásoknak, betiltásra kerültek. A szakember úgy véli, hogy az Európai Unió nem következetes: Bejelentenek valamit, majd vagy megtörténik, vagy nem történik meg a változás. Általában a határidők betartására nem mondható el, hogy következetesek lennének. Ehhez mind a gyártói, mind a kereskedelmi oldalról alkalmazkodni kell. A szakember kiemelte, hogy a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a klímaváltozás azok a fogalmak, melyek köré a mezőgazdaságnak és ezen belül a növényvédelemnek tudnia kell megfelelni. A jövőben ez a 3 fogalom pedig egy fogalomba, a fenntarthatóságba fog megnyilvánulni. Úgy véli, hogy a fenntarthatóságot számos módon meg lehet fogalmazni, de alapvetően a mezőgazdaságban dolgozók nem voltak vele tisztában és nem fogalmazták meg maguknak. Továbbá egy másik fontos dologra is felhívta a figyelmet: Minden szereplőnek meg kell értenie, hogy ma a termelésbiztonság nem fontosabb az élelmiszerbiztonságnál. Akárhogyan nézzük, a fejlett világban az élelmiszer nem stratégiai cikk. Borsos László, a Corteva Agriscience ügyvezető igazgatója előadásában kiemelte, hogy a vállalatnál a természetből jövő válaszokat adják az eddig boncolt kérdésekre. A Corteva 2020 nyarán tette közzé a 2030-ig tartó fenntarthatósági célkitűzéseit, ami több pontban is egyezik az európai zöld megállapodás céljaival. Folyamatosan dolgoznak azon, hogy elősegítsék az alacsonyabb környezetterhelést. Például a kiszerelések, formulációk sokkal környezetbarátabbak, ezzel is segítik a gazdákat, hogy a gazdaságukban tudják csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátást. Az innováció pedig fontos lépése annak, hogy a beszállító cégek újabb hatékony megoldásokat adjanak. A teljes cikk ITT olvasható az Agrárszektoron. Címlapkép: Getty Images