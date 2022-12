Változások érlelődnek a lakáspiacon: komoly segítséget kaphatnak, akik vásárolnak, eladnak

Egyedülálló eszközt biztosít ügyfelei számára a piaci tájékozódáshoz az ingatlan.com. A leglátogatottabb ingatlanhirdetési portál 2023-tól minden ingatlanközvetítő partnere előtt megnyitja adatbázisát. Az ingatlanértékesítők így még pontosabban tudják lekövetni a piaci mozgásokat, és hatékonyan tudják megbízóikat segíteni az adásvételek létrejötte során.

Alapvetően változnak a tendenciák a lakáspiacon, ami érzékenyen érinti az ingatlanközvetítőket is. A fejtörést még a legtapasztaltabb ingatlanértékesítők számára is az okozza, hogy az átalakulóban lévő piacról nehéz összeszedni megfelelő mennyiségű és minőségű információt. Ebben segíti őket az ingatlan.com azzal, hogy jövőre interaktív formában teszi átláthatóvá az ingatlanpiac keresleti-kínálati folyamatait.

Nyílik a keresleti-kínálati olló a lakáspiacon

Szeptember óta érezhetően megtorpant a lakáspiac dinamikája.

Jelenleg több mint 170 ezer eladó ingatlanhirdetésből válogathatnak a vásárlók, ami éves összevetésben 13 százalékkal nagyobb kínálatot jelent. A vevői érdeklődések száma viszont 30-40 százalékkal alacsonyabb mint egy évvel ezelőtt. Ezek a változások sokkal nehezebbé teszik a piaci tisztánlátást is

- fogalmazott Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A leglátogatottabb ingatlanhirdetési portál ezért olyan segítséget nyújt az ingatlanosoknak, amivel hatékonyabban tudják értékesíteni az eladási céllal rájuk bízott ingatlanokat.

Az ingatlan.com 2023-tól megnyitja adatvagyonát minden ingatlanközvetítő ügyfele előtt, akik interaktív formában tudják visszamenőlegesen is áttekinteni a kereslet-kínálat és az árak változását ingatlantípus, alapterület vagy éppen az ingatlanok állapota szerint. Az eszköz nem csak az országos helyzetről ad átfogó képet, de a tendenciák lekérdezhetőek a különböző fővárosi kerületekre vagy bármelyik megye tetszőlegesen kiválasztott településtípusára is. Erre azért is van szükség, mert az ingatlanpiacról alkotott kép már eddig is sok kisebb részpiac mozaikjából áll össze. Jövőre viszont ezek a részpiacok teljesen eltérő irányt vehetnek.

Megbízható adatok, jobb döntések, lappangó vételi szándék

Keleti József az ingatlan.com vezetője elmondta: "Az ingatlanpiaci statisztikákat már régóta gyűjtjük, rendszerezzük és tároljuk, hogy erről az ügyfeleinknek és piaci szereplőknek tájékoztatást nyújthassunk. A jól informált ingatlanközvetítő hitünk szerint könnyebben szerez megbízást, a megbízás teljesítése során mind az eladók, mind a potenciális vevők irányába széleskörű, megbízható adatok alapján tud tájékoztatást nyújtani, így gyorsabban jöhetnek létre a tranzakciók az előttünk álló kihívásokkal teli időszakban.” Keleti József szerint azért is tudják ezzel az eszközzel segíteni az ingatlanosok munkáját, mert az ingatlan.com adatai jól lekövetik a piaci mozgásokat.

Az ingatlan.com vezetője azt is hozzátette, hogy a naprakész keresleti-kínálati, illetve árakat is tartalmazó adatok beszerzése sosem volt könnyű az eladók és vevők számára.

Jelenleg az látható, hogy az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma éves szinten 30-40 százalékkal esett vissza, de az ingatlan.com látogatottsága csak 7 százalékkal mérséklődött egy év alatt. Ez arra utal, hogy többen követik nyomon a kínálat alakulását, mint ahányan most vevőként a piacra lépnek. Az aktuális ingatlanpiaci folyamatok tovább erősítik azt a trendet is, hogy a vevők ott keresnek, ahol az eladók hirdetnek, az eladók pedig ott hirdetnek, ahol a lakásvásárlók keresnek.

Címlapkép: Getty Images