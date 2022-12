Hoppá, nem semmi: 255 új munkahelyet teremt a magyar bacon nagyhatalom

14 milliárd forintos beruházást valósított meg Tamásiban a prémium minőségű bacon termékek gyártója. A Tamási-Hús Kft. fejlesztése során új üzemet- és raktárépületet hozott létre, és ezáltal közvetlenül 255 új munkahelyet teremtettek. A vállalat egyúttal a zöldebb termelés irányába mozdult el, az innovációk hatására jelentősen csökken az üzem környezeti terhelésének mértéke. A gyártó prémium minőségű, ízfokozó és cukor mentes baconje évek óta piacvezető, sőt a termékcsalád az ünnepek előtt egy újabb húsosabb karakterű taggal is gazdagodik.

A vállalat a 2018-2022-es időszakban három etapban összesen 14 milliárd forint értékű kapacitásbővítést valósított meg Tamásiban. Kovács Péter, a Gierlinger termékeket is gyártó Tamási-Hús Kft. kereskedelemi igazgatója arról beszélt, az elmúlt időszak válságaiból megerősödve tudtak kikerülni köszönhetően a termékek magas minőségének és annak, hogy különböző piacokra szállítanak. Viszont ahhoz, hogy a cég a jövőben is zökkenőmentesen juttathassa el prémium baconjét a fogyasztók asztalára, innovációkra van szükség.

A mostani fejlesztés során új üzemet- és raktárépületet hoztunk létre, valamint új baconszeletelő- és sütő gépsorokat, szalonnaprést, anyagmozgató gépeket és levegőtisztító berendezéseket szereztünk be. A kapacitásbővítések eredményeképp a szeletelt bacontermékek kibocsátása 120 százalékkal, a sült bacontermékeké 100 százalékkal nő

– részletezte, hozzátéve, Tamási-Hús ennek köszönhetően Magyarország piacvezető bacon gyártójává válhatott.

Az újonnan megteremtett 255 munkahely 90 százaléka szakképzettséget nem igénylő munkakör, amely lehetőséget teremt a munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésére.

A cég által alkalmazott teflonos eljárás egyedülálló, nemzetközi szinten is versenyképes magas minőségű termék gyártását teszi lehetővé. A Gierlinger Holding Tamásiban működő üzeme a füstölt szalonnára, főtt szalonnára és a sült, úgynevezett crispy bacon szalonna gyártására specializálódott, de a tamási gyártósorokról kerül ki az innovatív Gierlinger berner is. A különböző bacon termékek változatos formákban és kiszerelésekben készülnek a kiskereskedelmi és a HORECA fogyasztók számára. Legyen szó szeletelt vagy kockázott szalonna termékről, minden kizárólag európai húsból készül.

Irány a karbonsemlegesség

A Tamási-Hús Kft. az elmúlt években széles körben igyekezett olyan beruházásokat végrehajtani, amelyek a zöldebb termelés irányába mozdítják el a vállalat működését. Ez nagy hangsúlyt kapott a mostani fejlesztésnél is, amelynek köszönhetően az üzem környezeti terhelésének mértéke jelentősen csökken.

Mint mondta, cégük a gyártás során keletkezett, nem kiküszöbölhető környezeti karbonterhelését semlegesíti, azaz a káros gáz kibocsátásával azonos mértékben klímabarát projekteket támogat. A támogatott projektek a legmagasabb klímavédelmi sztenderdek szerint kerültek minősítésre így biztosítani tudják, hogy megvalósításuk során ugyanolyan mértékben csökkentik az üvegház hatású gázok kibocsátását, mint a vállalat gyártáshoz köthető karbonlábnyoma.

Kovács Péter megjegyezte, büszkék továbbá szociális érzékenységükre is, amely az üzem területén működő vállalati bölcsőde biztosításában is tetten érhető, és amivel többek között tavaly a Családbarát Vállalat elismerést is kiérdemelték.

