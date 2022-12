Elkerülhetetlen a változtatás a magyar vidéken: nincs más út, hamarosan ez lehet a gyakorlat

A mezőgazdaságban - ezen belül is főként a növényvédelemben - számos új lehetőséget kínál a drónhasználat, amely javíthatja a kijuttatott hatóanyagok hatékonyságát, így költségmegtakarítást jelenthet a gazdálkodóknak.A Portfolio Agrárszektor 2022 konferencián a szakemberek többek között ezekre a kérdésekre keresték a válaszokat - számolt be róla az Agrárszektor.

A drónhasználatot lehetővé tévő hazai szabályozás már rendelkezésre áll, de még több fontos tényező is elengedhetetlen ahhoz, hogy a drónok a mezőgazdaságban elterjedjenek. A megfelelő eszközök mellett többek között szakképzett drónkezelők kellenek, illetve szükség van olyan engedélyezett növényvédő szerekre is, amelyeket drónokkal is ki lehet juttatni. De melyek lehetnek a mezőgazdasági drónhasználat legfontosabb szempontjai és a drónos növényvédelem milyen konkrét előnyöket nyújthat a növénytermelő gazdálkodóknak? Mekkora az érdeklődés a drónpilóta képzés iránt, és milyen lehetőségek rejlenek ebben az új eljárásban? A Portfolio Agrárszektor 2022 konferencián a szakemberek többek között ezekre a kérdésekre keresték a válaszokat - számolt be róla az Agrárszektor.

Amikor légi közlekedési témában kell megszólalnom, mindig a repülésbiztonság fontosságát szoktam hangsúlyozni

- mondta Keczer Máté, az ABZ Drone Kft. műveleti igazgatója és légiforgalmi irányító a Portfolio Agrárszektor 2022 konferencián. Miért fontos az, hogy ha valaki permetező drónt használ, hogy ismerje a vonatkozó jogszabályokat? Azért, hogy a repülésbiztonságot a legmagasabb szinten tartsa - mondta el a szakember, hozzátéve, hogy vannak azonban olyan esetek, amikor sérül ez az elv, a kockázati tényezők negatív irányba befolyásolják azt. A repülésbiztonság szempontjából két fő kockázati irány van: a földi és a légi kockázatok köre. Előbbihez tartozik például az, ha valaki úgy használ permetező drónt, hogy nem ismeri a vonatkozó szabályokat, veszélyeztetheti azokat a személyeket, akik nem vesznek részt benne. A légi kockázat pedig abból fakad, hogy a drónok légi járműnek számítanak, amelyek a légi közlekedés egyéb szereplőire is hatással vannak. A repülésbiztonság célja, ezen kockázati tényezők minimalizálása -tette hozzá az ABZ Drone Kft. műveleti igazgatója.

A permetező drónokra is vonatkozik az összes, hagyományos légi járműre is vonatkozó jogszabály, ugyanakkor számos növényvédelmi előírást is észben kell tartani a használatuk során

- emelte ki Keczer Máté.

