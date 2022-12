Meglepő dolog derült ki a karácsonyi szaloncukrokról: ezzel jobb, ha tisztában vagy!

A koronavírus-járvány, az infláció és a kialakult gazdasági helyzet minden szektorra rányomta bélyegét, nem volt ez másként az édességgyártó cégek esetében sem. Most az ünnepek előtt a Szamos Marcipán Édesipari Termelő és Kereskedelmi Kft.-t kérdeztük meg arról, hogy készülnek az ünnepekre. Milyen szaloncukrok alkotják az idei palettát? A gyártó képviseletében Syrjänen-Barkóczy Eleonóra, a vállalat operatív igazgatója válaszolt a HelloVidék kérdéseire.

HelloVidék: Hogyan alakult a szaloncukrok iránti kereslet az elmúlt években?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A szaloncukor iránti kereslet évről évre emelkedő tendenciát mutat. Ezt a trendet a COVID járvány sem tudta befolyásolni. Idei évben 30%-os növekedés várható az eladásokban. A Szamos több, mint 200 tonna szaloncukrot gyártott erre az évre. Ez a népszerű karácsonyi édesség nem hiányozhat egyetlen magyar család karácsonyfájáról. Ugyanakkor megfigyelhető trend, hogy egyre több külföldi is vásárol ezekből a termékekből. Átlagosan egy kilogramm szaloncukrot vásárol egy magyar háztartás évente.

HelloVidék: Hogyan hatott a rezsiemelkedés, infláció, alapanyagdrágulás a tevékenységükre? Milyen nehézségek előtt állnak? Hogyan készülnek a következő időszakra gazdasági tekintetben?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A cukrászdák jelentős részének működése veszélybe került az elszálló energia- és rezsiárak, a forint gyengülése, az alapanyagárak emelkedése miatt. A legtöbb vendéglátóhelyen mindent összevetve 2-3-szoros költségnövekedéssel kell számolni. A legtöbben megpróbálják a megemelkedett költségeket az áremelésben érvényesíteni. Sok cukrászda már most részlegesen vagy teljesen bezárt. A Szamos 21 cukrászdát működtett és a jelenlegi helyzet szintén hat működésünkre. Eddig is tudatosan odafigyeltünk az energiafelhasználásunkra, de a termékkörünkből fakadóan rengeteg hűtő és egyéb elektronikai eszköz működik az üzletekben. Még jobban odafigyelünk az energiafelhasználásra, mindenhol LED izzókra cseréljük a világítást, a feleslegesen járó hűtőket lekapcsoljuk. Jobban igyekszünk megszervezni a termelést, a raktározást és a logisztikát is. Kevesebb terméket raktározunk be. Egy dologból viszont nem engedünk, az a minőségi alapanyagok felhasználása. Nem fogjuk kicserélni olcsóbb alapanyagokra a sütemények összetevőit, még ha ez egy egyszerű megoldásnak tűnne. Hiszünk abban, hogy a Vevők ezt meghálálják.

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: HelloVidék: Milyen szaloncukrokat értékesítenek? Melyekből fogy a legtöbb? Mi számít slágerterméknek?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Idén 17 féle ízű szaloncukor található meg kínálatukban. A legnépszerűbbek a natúr marcipán és a töltött marcipán szaloncukrok számítanak. A dobogóról nem lehet letaszítani az örök kedvencet, a zselés szaloncukrot. Népszerű íz lett az elmúlt években az édes-sós ízpárosítású, karamellás ízjegyek. Ugyanakkor rendkívül népszerű a Dobos, Isler és Eszterházy sütemény ízű szaloncukraink. Új, mandula ízű lett a cukormentes szaloncukrunk, amellyel a cukorbetegeknek sem kell lemondania erről a közkedvelt édességről.

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: HelloVidék: Vannak-e speciális termékeik, illetve készülnek-e újdonságokkal erre az évre?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Új termékünk az idei évben a SZAMOS keksz, amely 4 féle ízesítésben érhető el. A csokoládés- narancsos keksz, a diós-csokoládés zabkeksz, a gyümölcsös zabkeksz, és a fahéjas- mandulás kekszeink nagyon hamar népszerűek lettek. Ezek a termékek nemcsak finomak, hanem egészségtudatosak is, hisz teljeskiőrlésű tönkölyliszt, nádcukor és aszalt gyümölcsökből készülnek. Szintén újdonság exkluzív diszdobozos marcipán desszert válogatásunk, a MÚZSA, ami gyönyörű ajándék karácsonyra, bárkinek szánjuk. Csokoládé krémbonbon desszertünkbe pedig a népszerű ízű sós-karamell, mogyorókrém és mandulanugát bonbonjaink kerültek egy dobozba.

HelloVidék: Milyen áron mozognak a termékek?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A szaloncukrok piacát sem kerülte el az utóbbi időszak költségnövekedése. A gyártáshoz felhasznált alapanyagok ára, mint a marcipán, a cukor, a csokoládé jelentősen megemelkedett. Ennek ellenére a megpróbáltuk a legalacsonyabb áremelést eszközölni ezeknél a termékeknél. A szaloncukor kilós ára 8500 – 9000,-Ft között alakul nálunk, ez a tavalyi árakhoz képest 10%-os növekedés..

HelloVidék: Mi az, amit mindenképp vegyünk figyelembe vásárlás előtt? Mitől lesz minőségi egy termék? Alapanyagok, ízek alapján kiszűrhetjük, milyen minőséggel van dolgunk?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Az olcsó, tömeggyártott szaloncukor cukormasszából, és ízesített aromákból áll és többféle tartósítószert tartalmaznak. A minőségi, prémium szaloncukor nem tartalmaz hozzáadott mesterséges tartósítószert. A Vevők sokkal tudatosabban vásárolnak, egyre többen keresik a minőségi szaloncukrokat. Inkább kevesebbet vesznek, de azt a minőségi termékekből. Ugyanakkor egyre népszerűek az üzletláncok sajátmárkás termékei. A Szamos által gyártott szaloncukorral is találkozhatnak nagy nemzetközi láncokban, mint saját márkás termék.

HelloVidék: Történt fejlesztés az elmúlt években?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A Szamosnál folyamatosan fejlesztünk. Hiszünk abban, hogy az innováció elengedhetetlen a piaci bővüléséhez. A régi, hagyományos termékeink mellett szükséges és Vevőink várják az újdonságokat is.

HelloVidék: Milyen célokat tűztek ki a következő évre?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Továbbra is csak a minőség elfogadható a Szamosnál. Hiszünk abban, hogy a minőségi alapanyagokból készült termékek gyártása a garancia a fennmaradáshoz. Desszertjeink csomagolása teljesen megújul. A party és alakos torta választékunk bővül. Ezenkívül számos újdonsággal fog találkozni az a Vevő, aki betér valamelyik Cukrászdánkba.

Címlapkép: Getty Images