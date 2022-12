Használt autót vennél pár millióért? Jobb, ha tudod: ennyit kell költened szervizre

Mind a használt, mind az új autók ára nagyon elszállt 2022-ben, így nem is csoda, hogy jóval kevesebben vásároltak idén, mint tavaly. Freiser Tamás, műszaki vizsgáztatással és szervizeléssel foglalkozó szakembert kérdeztük, milyen autókkal járnak a magyarok, milyen márkákat keresnek, és milyen költségekkel kell számolniuk egy műszaki vizsga előtt. Meglepő dolgok derültek ki.

2022 első felében 4 777 032 forint volt a meghirdetett használt autók átlagára a Használtautó.hu-n. A Vezess.hu adatai szerint a tavalyi átlagár még 3 989 114 forint volt, míg a 2020-ban feladott hirdetésekben szereplő kínálati árak átlaga csak 2 789 710 forint. Ez 71,3 százalékos áremelkedést jelent 1,5 év alatt. Soha ennyire drága nem volt még a használt autó Magyarországon, mint most, és ilyen mértékű áremelkedés sem sokkolta a vásárlók tömegeit ennyire rövid időszakon belül.

Ha arról beszélünk, hogy milyen szakmai állapotú autókkal közlekednek a magyar emberek, először is földrajzilag kell differenciálnunk. Az az általános tapasztalat, hogy a nyugati országrészben, ott is az északnyugati megyékben, ahol az átlagfizetések is jobbak, a legtöbb ember megengedheti magának a 4-5 éves autót, a keleti megyékben viszont gyakoribbak a 15 évesnél idősebb autók

- kezdte Freiser Tamás, a HolSzervizeljek.hu Kft. ügyvezetője.

Az, hogy kinek milyen állapotban van az autója, az anyagi körülményei mellett attól is függ, milyen ember. Aki precíz, az az autóját is karban tartja, rendben van a gépkocsi, akkor is, ha netán idősebb, és ők időben be is jelentkeznek a műszaki vizsgákra vele. Aztán vannak olyanok, akik a műszaki lejárta előtt két-három nappal jelentkeznek be a szervizek közül valamelyikbe, és a legrosszabb, amikor valaki az után kap észbe, hogy egy-két hónapja már lejárt a műszaki vizsgája. Ilyenre is akad példa, és általában az utóbbi tulajdonosoknak az autóik is rosszabb általános állapotban vannak, mondta el a szakember.

Ma Magyarországon 10 vizsgára bejelentett autóból 8 le is vizsgázik, annak ellenére is, hogy már nem szokás elmutyizni a vizsgát, vagyis tényleg csak akkor engedjük át a járművet, ha megfelel az előírásoknak. A 4-8 éves autók simán átmennek a vizsgákon, közülük keveset kell javítani, legfeljebb egy olajcsere vagy néhány apróság az, amit meg kell szerelni.

Olyan is sokszor van, hogy azok az autósok, akiknek teszünk egy ajánlatot, nem vállalják be a javítást, és azt mondják, keresnek mást, aki olcsóbb. Azért általában a műhelyek hasonló árakkal dolgoznak, minimális különbségek a munkadíjak miatt lehetnek, és persze az is megdobja az árat, ha valaki nem éri be bontott alkatrésszel, de ez nem jellemző. Vizsga előtt mi autótól függően 1700-2000 forintért átnézzük az autót, és teszünk egy ajánlatot, folytatta Freiser Tamás.

A műszaki vizsga azért van, arra találták ki, hogy a végüket járó öreg autókat kiszűrjék. A közlekedésbiztonság ugyanis nagyon fontos. Mi megértjük, hogy valakinek csak olcsó autóra van pénze, de nem veszélyeztetheti senki a forgalomban a többiek és a saját életét azzal, hogy bizonyos hiányosságai vannak a kocsijának, például gond van a fékkel.

Néha meglepődünk, mert az költ az autójára, akiről nem gondolnánk, más meg inkább viszi a bontóba. A múltkor jött be egy nyugdíjas műszaki előtt átnézetni az autót, és kiderült, rá kell költeni 300 ezer forint, az alváza úgy szét volt rohadva. Vett egy nagy levegőt, és kifizette az összeget. Azt mondta, neki már valószínűleg ez az utolsó autója az életében, ha így megcsináltatva még bírja 5-6 évig az számára tökéletes.

Előfordult már olyan is, hogy valaki megvette a használt autót, és mikor behozta ellenőrzésre, akkor derült ki, hogy szét van rohadva az alváz, 500 ezer forint a javítás ára. Mi vagyunk a rossz hír hozói ilyenkor, és nehéz ez olyanokkal szemben, akik nem dúskálnak a pénzben, de muszáj megcsináltatni, hisz felelős az ember azért, milyen állapotú autóval vesz részt a forgalomban. A cégeknek vissza lehet vinni, ha így járt valaki az autóvásárláskor, de magánszemélyeknél ez macerásabb, és többnyire eredménytelen.

Tényleg luxus lesz autóval járni

Általában jellemző, hogy akinek négyéves autója van, annak nem okoz gondot az sem, hogy 200 ezret ráköltsön. Mindenkinek megvan hozzá a joga, hogy autóval járjon, de egyre inkább luxussá válik az autózás. Drágult idén a benzin, az alkatrészárak elszálltak, 20 százalék fölött van az infláció. És nem mindenkinek emelik meg, így lesz egy réteg, akik nem a versenyszférában dolgoznak, a nyugdíjasok, a közalkalmazottak, akiknek le kell majd mondaniuk az autóról

- osztotta meg velünk véleményét a vizsgabiztos.

Idén júniusban és júliusban őrült nagy dömping volt a vizsgáztatásokban, utána elcsitult a roham, jelenleg 6-7 autó érkezik egy nap egy vizsgaállomásra. őrület utána, 6. 7. hóban minden vizsgaállomás fullon volt, most 6-7 autó van egy nap

Mi eredetvizsgálattal is foglalkozunk a vizsgáztatás és a szervizelés mellett Budapesten és Pest megyében több helyen, és azt vettük észre idén feleannyian érkeztek a használt autókkal eredetvizsgálatra, vagyis ennyivel kevesebben vásároltak.

A szakember úgy látja, hogy van egy szűk réteg Magyarországon, akiknek a tagjai a legújabb és legdrágább luxusautókkal furikáznak, és egy szélesebb középréteg, akik 4-8 éves autókat vezetnek. Ezek a járművek rendben is vannak. És egyre nő az a réteg, azoknak a száma, akik 15 évesnél idősebb autót engedhetnek meg csak maguknak. Úgy tűnik, 2022-től az autózás tényleg luxussá válik, és sokaknak le kell róla mondaniuk.

Ezeket a márkákat és típusokat keresik a legtöbben

A hasznaltauto.hu statisztikája szerint a legtöbbet kattintott autók sorrendje: Volkswagen, BMW, Mercedes. Tehát a német autók iránti kereslet túlsúlya érzékelhető továbbra is. Ugyanakkor nem elhanyagolható az a tény, hogy a használt autók mennyisége mintegy 30-40 százalékkal visszaesett tavalyhoz képest. A weboldalon egy éve még 100 ezer használt autót hirdettek, most nyáron már alig több mint hatvanezer autót kínálnak vételre.

Nálunk a kínálatból is adódóan a Volkswagen, az Opel, a Ford és a Skoda különböző típusai a legkelendőbbek, többnyire a középkategóriájú népautók. A Golf és a Skoda a legdrágábbak, az Opelek olcsóbbak, a Honda és a Toyota is fogy, de a kicsit olcsóbb Suzuki is jól megy. Ez utóbbiból újonnan nem adnak el sokat, mivel nincs olyan modellválasztéka, mint például a német autóknak. Egyelőre jönnek a vásárlók, de az elmúlt egy hónapban már éreztünk némi csökkenést a vásárlási kedvben. Aztán a piac majd szabályozza önmagát, ha nem jönnek a vevők, mert a kereslet nem tud lépést tartani a kínálattal, valószínűleg visszacsökkennek az árak

- foglalta össze Gulyás József, a nyíregyházi 3G Autó ügyvezető tulajdonosa.

A kis benzinmotoros autókat szeretik most, ami nem is csoda, hiszen a dízel javítása drága, és az ilyen 1,2-es, 1,4-es benzines autó nem is fogyaszt sokat. A kicsi honda jazzt, a ford focust, az opel astrákat, a volkswagen golfokat viszik sokan. De ha belegondolunk, egy 2000-es dízeles autóra egymilliót rá kell költeni, ha javításra kerül a sor, és most az üzemanyaga is több. A német gyártmányok mennek még mindig a legjobban, nem kockáztat akkorát velük az ügyfél, és kevesebb kilométer is van bennük, mint egy nagy dízeles autóban

- erősítette meg Freiser Tamás.

Ezért mennek gallyra a használt autók

Ha az öreg autó garázsban áll menetidőn kívül, még 20 évesen is autó lesz, ha viszont füvön parkolnak vele, 3 év alatt szétrohad. A rozsdásodás öli meg a leggyorsabban a kocsikat, a lakatosmunka, a fényezés pedig nagyon drága, 500 ezertől 1 millióig is terjedhet a javítási költsége. Már az sokat dob az állaapotán, ha betonon parkolják, lassabban korrodálódik el az alváz. Tehát, ha egy 20+-os autót ki kell vonni a forgalomból, az vagy szétrohadt, vagy motorhibás lett, aminek a javítása szintén 600-800 ezer forint.

A szakember szerint az is a gond, ami miatt a magyarok autója hamar tönkremegy, hogy nem szeretnek a karoszszériára költeni.

A múltkor bejött hozzánk egy német egy régi BMW-vel, és itt hagyott 800 ezer forintot a karoszszéria javítására. Egy magyar ritkán szán ennyit rá, pedig annyival többet is ér akkor az az öreg autó, és ha jó állapotban van tartva, akkor akár egy 20 éves autó is megbízható, és simán elmegy még 8-10 évig. Ha belegondolnak az emberek, az átírás is drága, és néhány dolgot rögtön meg kell csináltatni az újonnan megvett használt autón is, egy olajcserét, egy ellőrzést, még akkor is, ha érvényes a műszakija. Csak maga az átírás 100 ezer forint körül mozog, így mire használhatja a használt autót, már ott van, hogy ráköltött a vevő 200 ezer-300 ezer forintot, ha ugyanabban az árkategóriában vásárol, mint a saját használt autója volt, amibe viszont sajnálta beletenni ezt a pénzt

- foglalta össze Freiser Tamás.

Egy öreg autó karosszériáját, ha felújítják, még simán benne van 5-10 év a szakember szerint. Viszont kevés a karosszérialakatos, sokáig tart a munka, több száz óra, a munkadíj pedig magas, így mire végeznek, 500 ezer forint, de akár 1 millió is lehet a javítás végösszege. De az az autó akkor annyival többet is ér majd. A magyarok autóinak az alváza rohad szét a legtöbbször, aminek elsődleges oka az, hogy sokan füvön tárolják a kocsit. Azt tartsa mindenki szem előtt, hogy aki használt autót vesz, állapotot vesz.

Műszaki vizsga előtt ezt kell átnézetni az autón

A szélvédőket (repedések, sötétítő csík magassága) és az ablaktörlőt

A külsőt (lökhárítók, fényszórók, hátsó lámpák, tükrök, stb.) és a korróziót

A fényjelző berendezéseket (fényszóró, ködlámpa, féklámpa, pót féklámpa, index)

A hangjelző berendezéseket (kürt)

A fékek állapotát és hatásfokát (fékbetét vastagság, tárcsa kopottság, fékerő különbség, kézifék)

A lengéscsillapítókat (tengelyterhelés, nyugalmi állapotba való visszatérés amplitúdója)

A futóművet (gömbfejek, gumi szilentek, porvédő gumik, féltengelyek)

A kipufogó rendszert a motortól a hátsó dobig

Az üléseket és a biztonsági öveket (stabil rögzítés, állíthatóság)

A gumiabroncsokat és felniket

A biztonsági kiegészítőket (izzókészlet, egészségügyi csomag, elakadás jelző háromszög)

A vizsgáztatás során mindennek rendben kell lenni, már egyetlen követelménytől való eltérés is bukást jelent! Ha a vizsgáztatás sikeres volt, a műszaki vizsga érvényességét a hivatalos matrica igazolja, amit a vizsgahelyen kapunk meg. A műszaki vizsgáztatás ára 20 ezer és 25 ezer forint között mozog, településenkénti eltérések vannak. De Pécsett találtunk olyan vizsgahelyet, ahol már 16290 forintért elvégzik a vizsgáztatás.

