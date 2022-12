Hoppá, sokszázmillióból megszépült az egri vár: fotókon mutatjuk, milyen lett

A Nemzeti Kastély és Nemzeti Várprogram keretében megújult tereket egy bejárás keretében Mirkóczki Ádám polgármester és dr. Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója mutatta be a sajtó érdeklődő képviselőinek. A vár főbejáratánál létesült Déli fogadóépületben pénztárak, mosdóblokk, ajándékbolt is várja a látogatókat - közölték az egri vár Facebook-oldalán. Még 2020 végén egy kormányhatározattal adtak Egernek a vár felújítására 600 millió forint állami támogatást.

A pályázati forrásból elkészült ágyúdombban egy európai szintű fogadótér mellett csomagmegőrző, mosdóblokkok, baba-mama szoba, információs pont és ajándékbolt szolgálja a vendégek kényelmét. Ugyanitt kialakítottak egy 70 fős mozitermet, kizárólag csak itt lesz megtekinthető Szász Attila több fórumon is díjazott kisfilmje, mely az 1552-es ostromot mutatja be a mai kor gyermekének szemével. A téli szezonra sikerült ismételten megnyitni a nagyközönség előtt a közkedvelt Börtönkiállítást, mellette pedig elkészült a Cipóosztóház is, ahol a későbbiekben a korabeli gasztronómiába nyerhetnek betekintést helyiek és turisták egyaránt.

Mikróczki Ádám városvezető hangsúlyozta: a Belügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott forrást hatékonyan és eredményesen sikerült felhasználni. Befejeződött a déli várfal rekonstrukciója, melynek köszönhetően ismételten biztonságosan járható be a falkorona az Ágyúdomb – Varkoch-kapu – Hippolit-kapu – Gárdonyi Géza sírja vonalon.

Újjáépült az alsó várudvarra néző gyilokjáró is

A támogatási keret másik felét a Szép bástya helyreállítására fordítják, melyet várhatóan a 2023-as turisztikai szezon kezdetétől ismételten birtokba vehetnek a látogatók.

Címlapkép: Getty Images