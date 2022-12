Tiltakoznak a vidéki fogorvosok: a körzeti hálózat működését veszélyezteti az új tervezet

Teljes egészében az aktuális havi forgalmuktól, és a munkájuk minőségértékelésétől függne, hogy az adott hónapban mekkora összegből gazdálkodhatnak a praxisok. A Belügyminisztérium a fogorvosok finanszírozását is át akarja alakítani a tervezet szerint, ami a minap vált nyilvánossá a kormány honlapján - vette észre a Népszava.

A Népszava cikke szerint egyelőre még az orvosok is értelmezni próbálják a tervezetet, ami több egészségügyi miniszteri rendeleten is módosítani, például azt is, hogy a magánellátásában részt vevő orvosok is dolgozni fognak az állami egészségügyben.

A változtatás értelmében megszűnne a körzetek működésének stabilitását adó finanszírozási elem,

az alapdíj és teljes egészében az aktuális havi forgalmuktól, és a munkájuk minőségértékelésétől függne, hogy az adott hónapban mekkora összegből gazdálkodhatnak a fogorvosi praxisok.

Az érintett fogorvosok szerint a változtatás miatt bizonytalanná válik, hogy a költségeiket fizetni tudják-e majd. Egy a Népszavának nyilatkozó szombathelyi fogorvos, Dúl Zoltán szerint ez egy katasztrófa lesz ha bevezetik.

A tervezet szerint négy indikátort vezetnek be. Ha valaki az egyik indikátorban sem ér el pontszámot, akkor nem kap arra a hónapra teljesítmény-finanszírozást. Ez akár havi 800 ezer – egymillió forintos bevételkiesést is jelenthet. Magyarul az a körzet, amelyik így járt, nem tud bért fizetni, anyagot pótolni a következő hónapokban. A minőségmérésnek elvben ösztönözni kellene a jobb ellátásra, a tervezett rendszer viszont csalásra, a pontok optimalizálásra kényszeríti az ellátókat. Ráadásul az energiaválság közepén nem az eddigi finanszírozást kellene szűkíteni, hanem épp ellenkezőleg, inkább azt növelni”

– nyilatkozta a Dúl Zoltán, aki szerint az új szabályok bevezetése előtt mindenképpen szükség lenne egy úgynevezett tesztidőszakra, hogy a fogászatok ki tapasztalják hogyan alakulnak a költségek, ha csak teljesítményalapú a finanszírozás.

