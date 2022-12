Nehéz éve volt a mezőgazdaságnak: mutatjuk, mi történt a magyar földeken

Agrárszektor 2022.12.23. 09:08

Rendkívüli aszály pusztított 2022-ben egész Európában, és a szélsőséges időjárás Magyarországot sem kímélte, a hosszú ideig fennálló csapadékhiány, illetve hőstressz hatalmas károkat okozott a növénytermesztőknek, az állattenyésztőknek és a hazai élelmiszeriparnak egyaránt. A példátlan szárazság olyan történelmi helyzetet okozott az országban, amilyen talán még sosem volt, az átlagnál jóval kevesebb kukoricát sikerült csak betakarítani a földekről, emiatt pedig importra szorolunk idén az aranyat érő termésből. Hatalmas törést okozott tehát az aszály a magyar mezőgazdaságban, nem beszélve arról, hogy a következő években az egyre kevesebb csapadék, és a hosszú ideig tartó száraz napok sokkal rendszeresebbek lesznek. Ha a "termőföldtől az asztalig" elvét nézzük, nem nehéz kitalálni azt sem, hogy, ha a növénytermesztésben gondok vannak, akkor az élelmiszeriparban is lesznek problémák, és ahogy ez idén is "bebizonyosodott" az egyre magasabb élelmiszerárakkal is jobb, ha hosszú távon megbarátkozik mindenki.

Ahogy arról az Agrárszektor is egész évben folyamatosan beszámolt, súlyos aszály és szárazság söpört végig egész Európán, és így Magyarországon is 2022-ben. A rég nem tapasztalt és látott szélsőséges időjárás az egész hazai mezőgazdaságban komoly károkat, valamint pusztítást okozott, kezdve a növénytermesztéstől, egészen az állattenyésztésen át, az élelmiszeriparig. Az idei év sok termelő számára jelentheti a gazdálkodás végét, hiszen egyes területeken az aszály miatt nem is volt mit learatni, és hiába a magas gabonaárak, ha nincs termés, amit el lehetne adni. A takarmányipari cégek és az állattenyésztők sincsenek könnyű helyzetben, az állatbetegségek, a magas gabona- és takarmányárak, az aszály miatt kiégett legelők, az elszállt energiaárak, illetve az elképesztő önköltség növekedés miatt egyre többen húzhatják le a rolót. Mi lesz magyar állattenyésztéssel? Tovább emelkednek a gabonaárak? Miért volt nehéz éve a növénytermesztőknek?Mi történt a gyümölcstermesztőkkel? Mekkora károkat okozott az idei időjárás? Ezekre a kérdésekre kereste a választ az Agrárszektor cikkében. Ide kattintva olvashatjuk is a részleteket.