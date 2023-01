Ilyen gépeket vesz most nagyon sok magyar: őrület, mennyit adnak el belőle

2022 decemberében a magyar gazdák mindössze 1 darabbal, azaz 0,3 százalékkal több traktort vettek, mint egy évvel korábban, 2020 tizenkettedik hónapjához képest azonban 12,8 százalékkal több traktor talált gazdára most az Agrárszektor írása szerint. A legkapósabb traktormárka decemberben a John Deere volt, amelyből 105-öt adtak el a hónapban, a második helyen pedig a New Holland végzett, amelyből 48 darabot értékesítettek. A népszerűségi listán a harmadik a Kubota, a negyedik a Claas, az ötödik pedig a Solis volt az év tizenkettedik hónapjában.

2022 decemberében az öt legnépszerűbb traktormárka Magyarországon a John Deere, a New Holland, a Kubota, a Claas és a Solis voltak - derül ki a carinfo.hu adataiból. John Deere-ből 105-öt adtak el decemberben, ami 24-gyel több, mint egy évvel korábban, míg New Holland-ból 48 darab, 5-tel több talált gazdára. Kubota-ból 10-zel többet, 28 darabot vásároltak most a gazdák, Claas-ból 26-ot, 3-mal kevesebbet, Solis-ból pedig 23-at, szintén 3-mal kevesebb traktort értékesítettek 2022 decemberében, mint 2021 azonos időszakában. Az eladási lista első tíz helyén többek között olyan márkák szerepelnek még, mint a Massey Ferguson, a Fendt, a Steyr, de 11. volt például Case, 13. pedig a Deutz-Fahr, írja az Agrárszektor.

Ha az egész 2022-es évet nézzük, a John Deere toronymagasan vezeti a hazai eladási listát, összesen 972 darab talált gazdára a tizenkét hónap alatt, 278-cal több, mint 2021-ben. Második helyen a New Holland végzett 453 darabbal, harmadik pedig a Solis 426-tal. Negyedik a Claas, ötödik a Fendt, hatodik a Massey Ferguson, hetedik pedig a Case lett a 2022-es évben. A John Deere piaci részesedése egyébként az eladásokat tekintve 21,43 százalék volt a tavalyi évben, a New Holland-é 9,99 százalék, míg a Solisé 9,39 százalék.

