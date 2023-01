Komoly döntést kell hoznia a magyaroknak 2023-ban: sok pénzt fizethet, aki meglépi

Ha új év, akkor életmódváltás. Még mindig rengeteg magyar kezdi az új esztendőt sportolással, edzéssel, és életmódváltással. A hatalmas infláció azonban a konditermeket és sportszereket, ruházatokat sem kerülte el. A Pénzcentrum utánajárt, mennyibe kerül most, ha valaki életmódváltásba kezdene.

Van, aki a januárt a konditeremben kezdi, van, aki inkább az étkezésén változtatna, egy biztos azonban: sokan ugranak bele úgy az életmódváltásba és a sportolásba, hogy előtte alaposan bevásárolnak. Van is kínálat bőven, hiszen rengeteg féle sport közül válogathat az, aki formába szeretne jönni, és kiegészítőkből is be lehet alaposan vásárolni, írja a Pénzcentrum.

Az e-Mag elmondta, hogy 2022-ben az áremelkedés a sporteszközök és kiegészítők terén is érzékelhető, nagyjából 15-20 százalékos nagyságrendben.

Jelenleg azt látjuk, hogy távol keletről a konténer árak meredeken bezuhantak és a dollár árfolyamával szemben is erősödni tudott a magyar fizetőeszköz. Amennyiben ez így marad 2023-ra a sportszerek terén akár árcsökkenésre is számíthatunk bizonyos területeken

- tudatta az eMag. Azt is elárulták, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet hatására több mint harmadával esett vissza a forgalom a sportruházat, sportszerek iránt. Erősebb forgalmú időszaknak az év vége felé közeledő nagyobb leárazások ideje tekinthető az egyébként nem téli sportokhoz kapcsolódó termékek esetében is.

A horgászat továbbra is sok embert csábít a kevésbé aktív sportok világába, ezért nagyon kelendőek a felszerelések az eMag-nál, de a csónakok, kajakok is kelendőek voltak. Az elektromos rollerek továbbra is népszerűek, de az is jól látszik a trendekből, hogy a hagyományos, lábbal hajtható rollerek is népszerűek maradtak. Idén még sokan vásároltak például otthoni használatra tervezett bokszzsákot, illetve csocsóasztalt, bár ez utóbbit nem mindenki sorolja sportszernek

- közölték a Pénzcentrummal. 2021-hez képest a sportruházatoknál a sportszerekhez hasonlóan 11-19 százalékos drágulás érzékelhető a végfogyasztói árakban. Ez a tendencia 2023-ra abban az esetben mérséklődhet, amennyiben az energia árak normalizálódnak.

A legnépszerűbb márkák idén a Nike, Puma és Under Armour voltak a sportruházat kategóriában. Árakat tekintve pedig a legtöbb vásárló bruttó 10 ezer és 20 ezer forint közötti értékű termékeket rendelt, 15 ezer és 30 ezer forinti közötti átlagos kosárértékben.

Takács Csaba, az Alza.hu magyarországi vezetője elmondta, hogy jellemzően nem drágultak az általuk Magyarországon értékesített sporteszközök, éppen ellenkezőleg.

Az eladott cikkek átlagára több mint 10 százalékkal csökkent. Ez különösen igaz azokra a kategóriákra, amelyek 2020-ban és 2021-ben nagy keresletnek örvendtek, mint például a futópadok, a kettlebell vagy a súlyzók és egyéb fitneszeszközök, amelyekből a vevők a karantén alatt sokat vásároltak. Ezek olyan cikkek, amelyekből a legtöbb gyártó és kiskereskedő készleten tart. Magasabb árakra számíthatunk, amikor ezek a készletek elfogynak, és új termelés indul be

- emelte ki Takács Csaba, aki hozzátette, hogy ennek ellenére néhány cikknek viszont emelkedett az ára, mint például a kerékpároknak, a kerékpáros kiegészítőknek vagy a kerékpáros számítógépeknek. Az Alza.hu-n értékesített egyes kültéri felszerelések, például sátrak, multiszerszámok és horgászfelszerelések árai is némileg megemelkedtek, de még mindig messze alacsonyabb mértékben, mint a hivatalos infláció.

