Ez aztán a jó hír: jelentősen csökkenhet az üzemanyagok ára a benzinkutakon

Ahogyan arra a piaci események alapján számítani is lehetett, a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is csökkentik szerdán. Mindkét üzemanyag esetében nagyobb áresés jön: a benzinért 12, míg a gázolajért 10 forinttal kell kevesebbet fizetniük a benzinkutaknak.

Az árváltozás várhatóan a piaci árakban is megjelenik, így szerdától a 95-ös átlagára várhatóan 646, míg a gázolajé 710 forint lesz.

A horvát köztévé számolt be egy riportban arról, hogy a benzinárstop december eleji feloldása óta ellepték a határ menti benzinkutakat a magyar vásárlók. Az már a benzinárstop feloldásakor is kiderült, hogy külföldön jellemzően olcsóbban lehet tankolni a hatósági ár megszűnése után, írja a vezess.hu.

Ezt használja ki most a magyarok egy része (többségében vélhetően azok, akik a határ közelében élnek). A horvát köztévé szerint a drávaszabolcsi határátkelőtől délre található Alsómiholjácon (Donji Miholjac) nagy sorok alakultak ki szombaton, és szinte az összes autó Magyarországról érkezett – írta az Index.

A riport szerint a magyarok nemcsak az autójukat tankolják tele, hanem kannákat is visznek magukkal, és azokat is teletöltik. Az egyik, Pécsről érkezett vásárló nyilatkozott is a horvát riportereknek, és azt mondta: a magas magyarországi üzemanyagárak miatt körülbelül 50 eurónak megfelelő pénzt spórol meg azzal, hogy Alsómiholjácra jár tankolni.

Minden háromliternyi megvásárolt üzemanyag után majdnem egy eurót tudok megspórolni

- ezt már egy másik pécsi lakos válaszolta ugyanarra a kérdésre.

“Minden háromliternyi megvásárolt üzemanyag után majdnem egy eurót tudok megspórolni” – ezt már egy másik pécsi lakos válaszolta ugyanarra a kérdésre.

Címlapkép: Getty Images