Hová drágulhat még a magyarok nagy kedvence? Kész horror, mennyiért kávézhatunk vidéken is

Az iszonyatos árdrágulás mellett - számos egyéb termékhez hasonlóan – kedvenc forró italunk is lassan luxuscikké válik. Mennyiért kávézhatunk most itthon, mennyiért mérik a top vidéki kávézókban a feketét? Ennek járt utána a HelloVidék.

Ki gondolná, de a világon az egyik legnépszerűbb ital a fekete kávé, naponta több mint 2 milliárd csészével iszunk belőle. A magas koffeintartalmú ital hazánkban is százezrek reggeli (és délutáni) rutinjának elengedhetetlen része. A magyarok a világ kávéfogyasztói közül az 56. helyet foglalják el (3,1 kilogrammos fogyasztással), ezzel Japán mögött (3,3 kilogramm) állunk, de megelőzzük például Ausztráliát (3 kilogramm). Hazánk tehát közepesen számít "kávéfüggőnek", az ital kedvelőinek azonban hatalmas lemondás lenne, ha búcsút kéne inteniük a kávénak. Az iszonyatos (az elemzők becslések szerint decemberre 25%-ot is elérő) infláció mellett azonban ez a mindennapi forró italunk is lassan luxuscikké válhat.

A kávé világpiaci árának alakulása

Mielőtt rátérnénk a hazai árakra, azért érdemes megjegyezni, hogy a kávé a világ egyik vezető mezőgazdasági árucikke, mellyel az Intercontinental Exchange-en (ICE) kereskednek. A kávé árát fontokra vetítve (0,453 kg) és amerikaidollár-centben adják meg. A cikk írásakor (2021. január 11-én) ez az ára:

Arabica kávé Aktuális (2023. 01. 11. 10:59)

1 lb = 555,28 HUF 1 lb = 1,50 USD

100 lb = 55.527,83 HUF 100 lb = 150,00 USD

Robusta kávé Aktuális (2023. 01. 11. 10:59)

1 t = 684.843,24 HUF 1 t = 1.850,00 USD

1 lb = 310,64 HUF 1 lb = 0,84 USD

100 lb = 31.063,97 HUF 100 lb = 83,91 US

Az utóbbi időben egyre több szó esik az inflációról és az emelkedő nyersanyagárakról. A kávé is ezek közé a nyersanyagok közzé tartozik, de még nem érte el a múltbéli csúcsárait.

A kávé ugyanis az 1970-es évek második felében volt a legdrágább. Akkoriban több mint 300 centbe (888 HUF) került fontonként.

Az 1980-as évek második felében újabb erőteljes áremelkedésre került sor, amikor az ár közel 250 centre (740 HUF) nőtt. A kávé ára 2011-ben szintén emelkedésnek indult, és valamivel kevesebb mint 300 centbe (888 HUF) került. Ezután az ára fokozatosan csökkent, és 2019 áprilisában elérte a helyi mélypontot, 91 centet (269 HUF). Ekkor újra emelkedni kezdett, és 2021 augusztusára megduplázódott.vagy aranybányászás könnyebben szabályozható.

Mi befolyásolja a kávé árát a tőzsdén? A kávé termelését és következésképpen árát elsősorban azon országok politikai stabilitása befolyásolja, ahonnan az árut importálják. Ha egy országot például háború sújt, vagy gyakori kormányváltás jellemző rá, az a kávétermesztésre is hatással van - írta a plus500.com.



A kávé árát azon kereskedők tevékenysége is befolyásolja, akik származékos ügyletek segítségével spekulálnak annak árával. A kereskedés tárgyát képező árunak tehát fizikailag egyáltalán nem is kell léteznie. Ez nagy áringadozásokhoz vezethet.



A kínálati oldalon pedig az időjárás és az általános éghajlati viszonyok döntő fontosságúak. A kávét, mint olyat leginkább az aszályok és az árvizek károsítják, amelyek a világ egyes részein egyre gyakoribbak. A tavaly augusztusi jelentések szerint világ kávétermelésének nagyjából 70 százalékát adó arabica fő termőterülete Brazília, azon belül is a Minas Gerais régió, ahol a nyári időszakban egy csepp eső sem esett. Ráadásul a kávé árát nem lehet egyszerűen stabilizálni.

Ki állítja meg? Csúcsdrágulás szinte minden fronton

Tavaly decemberi inflációs adatokat még nem adta ki a KSH (holnap, azaz pénteken várható), az üzemanyagok árstopjának eltörlése miatt azonban biztosan tovább emelkedett a hazai infláció – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. Ezzel újabb lélektani határt léphet át az inflációs ráta, amire 1996 óta nem volt példa, 25% fölé emelkedhetett a drágulás mértéke.

Az Eurostat valamelyest más metodikával számítja az átlagos drágulást, de a magyar számokon ez a módszer sem segít, sőt. Az Uniós statisztikai hivatal adatai szerint míg 2022. novemberében az Unióban 11%-os, Magyarországon 23% volt az infláció. Ezzel már tavaly novemberben uniós csúcsokat döntöttünk.

Ezzel párhzamosan már a tavalyi évben az egész Európai Unióban meredek emelkedésnek indult a kávé ára

Az általános drágulástól persze számos termék esetében elmarad, míg másoknál jóval túlszárnyalja azt az áremelkedés mértéke. Az EU-ban a kávé esetében felemás lett a kép, átlagosan 34,3 emelkedett a vizsgált időszakban.

Az Eurostat és a KSH legfrissebb statisztikái alapján pedig a helyzet hazánkban az egyik legsúlyosabb.

Talán azt sem túlzás állítani, hogy az arabica fajta esetében tapasztalható terméskiesés és az ellátási láncok fennakadásai miatt valódi kávéválságba rohanunk, aminek a magyar kávéfogyasztók a tendenciák folytatódása esetén a legnagyobb vesztesei között lehetnek

– írta korábban a Pénzcentrum.

Hazai adatokról: a nyers számokban KSH augusztusi jelentése szerint: 200-250 grammos őrölt kávéra vetítve egy év alatt átlagban 372 forintos drágulás volt jellemző. (Frissebb adatot nem találtunk). Egy zacskó ára ugyanis 2021 és 2022 nyolcadik hónapja között 718-ról 1090 forintra emelkedett. (ez az Eurostatos számokat is jócskán meghaladó, 51,8 százalékos emelkedés a bázisértékhez képest).

Ahogy azonban az online webáruházak adataiból is láthatjuk, a drágulás augusztus óta sem állt meg – azóta is többszáz forinttal drágább áron vehetjük a boltokban a kávét:

Őrölt kávé ára 200–250 g, csomag (2023. januárjában):

Tchibo Family őrölt, pörkölt kávé 250 g: 1 199 Ft

Douwe Egberts Omnia Silk őrölt-pörkölt kávé 250 g: 1 429 Ft

Lavazza Espresso Italiano Classico pörkölt őrölt kávé 250 g: 2 349 Ft

Mennyért feketézhetünk a kávézókban?

A KSH adatai szerint 2021-ben az eszpresszókávé, vendéglátóhelyen még 331 forintba került. De hol vagyunk ettől? Több vidéki cukrászda-kávézó árlapját átnézve 420-500 forintnál kezdődnek az árak, ennél olcsóbban talán a piaci standoknál vagy talponállókban feketézhetünk, leülős helyeken már aligha…

Audi-Dining Guide Top100-as listáján előkelő helyen szerepel a Black Sheep Kávézó & Konyha, Debrecen, itt a kávéárak a következők:

Fekete (Normál ár/Dupla ár)

RISTRETTO: 500Ft/750Ft

ESPRESSO: 500Ft/750Ft

MACCHIATO: 500Ft/750Ft

LONG BLACK: 550Ft/850Ft

AMERICANO: 650Ft/950Ft

Aktuális árak az ország másik felében, Szombathelyen, a Cafe Mólóban:

Ristretto 690 Ft

Espresso 690 Ft

Espresso macchiato 790 Ft

Capuccino tejhabbal 890 Ft

· Capuccino tejszínhabbal 990 Ft

Hosszú kávé tejjel 890 Ft

Koffeinmentes espresso 790 Ft

Cafe Latte 990 Ft

Mézes capuccino 1090 Ft

Címlapkép: Getty Images