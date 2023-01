Kész horror vár a magyarokra: brutális, akár 72%-os közös költség emelés jöhet 2023-ban

Pénzcentrum 2023.01.12. 08:38

Tavaly nyáron jelentette be a kormány az energiavállságra hivatkozva, hogy csak egy bizonyos átlagfogyasztásig jár a kedvezményes árú rezsi, afölött mindenkinek teljes árat kell fizetnie az áramért és a gázért egyaránt. Egyes társasházakban akár 72 százalékos emeléssel is számolhatnak az ottlakók. Éppen ezért a szakértők szerint valószínűsíthető, hogy egyre többen fognak felhalmozni tartozást, miután nem fizették be a közös költséget, amire súlyos kamatok kerülhetnek - írta a Pénzcentrum.

Az elmúlt év eseményei, mint az energiaválság nemcsak a vállalatokat és a nagyobb házban élőket érintette rosszul, de a társasházban lakókat is. Ezeknek a gazdálkodását ugyanis Vass Ferenc, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetségének elnöke elmondása szerint rendkívül kedvezőtlen mértékben érintette az energiaválságból keletkezett költségtöbblet. Mindezt pedig felerősítette a hirtelen berobbant infláció hatása is. Így lehetséges az, hogy a megnőtt energiaárak miatt szükségessé vált az évvégére, hogy a legtöbb társasházban megemelték a közös költséget - írta a Pénzcentrum. Ez az emelés pedig a LÉTÉSZ elnöke szerint akár a 72 százalékot is elérheti: Rendelkezésre álló információink szerint az energiaár emelkedés hatására az üzemeltetéshez szükséges közös költség emelés 65-72%-os mértékben jelentkezett épületek műszaki állapotát, korát és az üzemeltetési körülményeket figyelembe véve – közölte Vass Ferenc. Azonban Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője szerint szerencsére még nem mindenhol kellett a drasztikus emelés mellett dönteni, bár sok társasházban nem volt más megoldás. A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható! Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!