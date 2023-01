Egyre több a VIP orvosi rendelő itthon: így gyógyul soron kívül a vidéki elit

Az állami egészségügyi ellátások leterheltsége miatt megnövekedett az igény a magánegészségügyi szolgáltatások iránt. Sokan nem engedhetik meg maguknak a magánorvosi ellátások megfizetését, részükre megoldást jelenthet az egészségpénztári tagság. Vajon hogyan nyújthat segítséget a kiadások csökkentésében és milyen betegségekre veszik igénybe leginkább az egészségpénztárakat? Cikkünkből megtudhatja!

HelloVidék: A Covid miatt egyre többen veszik igénybe a magánegészségügyi szolgáltatásokat. Milyen gyakori problémákkal, mely szakterületekre járnak a betegek?

OTP Egészségpénztár: Az OTP Egészségpénztárnál azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt évben is gyógyszerre, fogorvosi szolgáltatásokra és optikai cikkekre költöttek a legtöbbet a pénztártagok. 2022-ben ennek az összege meghaladta a 10 milliárd forintot. Azonban, ha az igénylők számát vesszük figyelembe, a gyógyszert igénylők után második és harmadik helyen az orvosi műszereket és az ápolási termékeket igénybe vevők széles köre áll. Összességében azonban elmondhatjuk, hogy mind az igénylések számát - ami egymillió felett van- , mind az elköltött összeget tekintve a pénztártagjaink leginkább gyógyszerre fordították egészségpénztári keretüket.

MKB-Pannónia Egészségpénztár: Mi is azt tapasztaljuk, hogy a COVID járvány óta megnőtt az igény a magánegészségügyi szolgáltatások iránt. A betegek gyakori problémái közé tartoznak a sokszínű poszt-covid tünetek, például a különböző légúti megbetegedések, emellett az általános egészségügyi ellenőrzések, szűrések is népszerűek. Az MKB-Pannónia egészségpénztári megtakarítás részben a családi felhasználás miatt is népszerű, azaz mert akár a közeli hozzátartozók (szolgáltatásra jogosultak) számlái is elszámolhatók. Az egészségpénztári tagság alacsony, kiszámítható díjak mellett gyarapítható, és felhasználható például magánegészségügyi szolgáltatásokra, és egyéb, a pénztárban elszámolható termékek, szolgáltatások árának fedezésére. Az így félretett összeg felhasználását segíti széleskörű szolgáltatói partnerhálózatunk. Több mint 16.600 szerződött szolgáltatási hely, ezen belül több mint 9.500 MKB Egészségkártya elfogadóhely (pl. Rossmann, DM, gyógyszertárak, egészségügyi szolgáltatók) állnak az MKB-Pannónia Egészségpénztár Pénztártagjai rendelkezésére.

HV: Milyen vizsgálatokat végeztetnek magánúton a betegek?

OTP Egészségpénztár: A tagjaink számos egészségügyi szolgáltatást tudnak egészségpénztári finanszírozással igénybe venni. Ezek közül 2022-ben a legnépszerűbb a fogászat, a szülészet-nőgyógyászat, a laboratóriumi szolgáltatás, valamint az általános járóbeteg-ellátás volt, ezekre majdnem 4 milliárd forintot költöttek. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a gyógytorna, amit kétszer annyi pénztártag vett igénybe a tavalyi évben, mint például a szemészetet.

MKB-Pannónia Egészségpénztár: Magánúton a betegek elsősorban laboratóriumi vizsgálatokat végeztetnek, valamint általános orvosi vizsgálatokat, mint például a cukorbetegség, a vérnyomás, a koleszterinszint stb. ellenőrzését. Népszerűek az egészségpénztáron keresztül elérhető biztosítások is, melyek keretében például az MKB-Pannónia Egészségpénztár PannonMed Bázis csoportos egészségbiztosítása alacsony (118 forintos) havi biztosítási díj mellett értékes egészségügyi szolgáltatásra szóló biztosítási védelmet nyújt minden tagunknak és – ha bejelentkeznek rá – szeretteiknek is. Telefonos ellátásszervezés, képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, egynapos sebészeti beavatkozások és kiemelt kockázatú betegségek szolgáltatása egy évben így összesen 1.416 Ft/fő díj ellenében önerő nélkül vehető igénybe.

Emellett már járóbeteg és akár kórházi biztosítás is fedezhető MKB-Pannónia egészségpénztári számláról.

HV: Miért éri meg egészségpénztárba belépni?

OTP Egészségpénztár: Az OTP Egészségpénztár egyik előnye, hogy a tagok 20%-kal többet költhetnek az egészségükre, ha a költéseiket az EP-n keresztül finanszírozzák és élnek a tagság biztosította adóvisszatérítési lehetőséggel. Emellett az OTP EP tagjai számos egyedi kedvezményben részesülnek, és a széles partneri hálózatnak köszönhetően garantáltan a legjobb szolgáltatókat tudják igénybe venni.

MKB-Pannónia Egészségpénztár: Egészségpénztárba belépni azért éri meg, mert az egészségügyi ellátások egy részét a pénztári számla fedezi, sőt számos támogatás is elérhető egyenlegünk terhére. Védelem munkanélküliség esetére, gyerekvállalással összefüggő ellátások kiegészítése, lakáshitel támogatás mind fedezhető egészségszámláról, méghozzá úgy, hogy a befizetéseket az állam 20%, akár 150 ezer forint adókedvezménnyel támogatja.

Sokan nem tudják, de MKB-Pannónia egészségpénztári egyenlegből megvásárolhatóak nemcsak a saját és családtagok számára szükséges magánegészségügyi ellátások, szűrések, hanem orvostechnikai eszközök, ápolástechnikai termékek és gyógyászati segédeszközök is, mint például fogszabályzó, inhalátor, ortopéd cipő, vérnyomásmérő vagy akár egészséges alvást segítő gyógymatrac is.

HV: Milyen döntési kritériumok alapján választanak magánorvost a páciensek? Van-e ezzel kapcsolatban visszajelzésük?

OTP Egészségpénztár: Az OTP Bank Öngondoskodási Indexe azt mutatja, hogy a hazai bankkapcsolattal rendelkezők több mint fele továbbra is szükségesnek találja, hogy a társadalombiztosítás keretén belül elérhető szolgáltatásokat kiegészítse a magánegészségügy lehetőségeivel.

MKB-Pannónia Egészségpénztár: A páciensek elsődlegesen az orvos szakterülete alapján választanak magánorvost, a visszajelzések alapján pedig az orvos szakmai felkészültségére és kommunikációs készségére helyezik a hangsúlyt. Számos szolgáltató partnerünk egyedi kedvezményekkel is segíti az egészségtudatosságot és az igénybevételt.

A magánegészségügyi ellátásokban átlagosan mennyi a várakozási idő? Van-e ezzel kapcsolatban adatuk, visszajelzésük?

OTP Egészségpénztár: Erről nincs adatunk.

MKB-Pannónia Egészségpénztár: A magánegészségügyi ellátásokban általában rövidebb a várakozási idő, mint a közegészségügyben, de ez függ az orvos és a szakterület népszerűségétől. Általános visszajelzésünk nincsen, de kiemelt partnereink esetén a tagok kiszolgálását egészségbiztosítások esetén a telefonos ellátásszervezés mellett telefonos orvosi asszisztencia is támogatja, és a legtöbb szolgáltatónál kényelmesen, online lehet időpontot foglalni a paciens igényei szerinti ellátási területre és időpontra.

Átlagosan az elmúlt években mennyit emelkedtek a magánpraxisban a térítési díjak? Vidéken mely régiókban elterjedtebb, hogy igénybe veszik a magánegészségügyi szolgáltatásokat? Mely korosztályra jellemző, hogy magánorvoshoz jár?

OTP Egészségpénztár: A legutóbbi kutatásunk eredményei azt mutatják, hogy a megkérdezettek közül a budapestiek 22% -a, a megyeszékhelyen élők 19%-a, a városban élők 22%-a rendelkezik egészségpénztári tagsággal. 2022-ben vidéken Fejér megyében vették igénybe legtöbben az egészségpénztári szolgáltatásokat (3536 db), ezt követte Csongrád- Csanád megye (3419 db) és Győr-Moson- Sopron megye (3033 db). Az általuk igénybe vett szolgáltatások alapján elmondhatjuk, hogy a gyógyszer és gyógyászati segédanyag költésen kívül a magánegészségügyi szolgáltatások köre egyre népszerűbb és széleskörűbb.

Leggyakrabban a 40-49 év között veszik igénybe az egészségpénztári szolgáltatásokat, őket követi az 50-59 éves korosztály. Viszont az is látszik, hogy évről-évre egyre több fiatalt kezd el érdekelni az öngondoskodás és egyre nagyobb jelentőséggel bír náluk az egészségtudatosság.

MKB-Pannónia Egészségpénztár: Az elmúlt években a magánpraxisban a térítési díjak jelentősen emelkedtek, de ez változó lehet orvosi szakterület és régió szerint. A magánegészségügyi szolgáltatásokat országosan, de ezen belül jellemzően az ellátókhoz igazodva nagyvárosokban veszik igénybe, és főleg, bár nem kizárólagosan a felnőtt korosztály jár magánorvoshoz. A lehetőségek kihasználásában fontos segítség lehet az MKB-Pannónia Egészségpénztári megtakarítás, tagság, és érdemes élni az igénybe vehető adókedvezménnyel, amelynek felső határa a számlára befizetett összeg 20 %-a, maximum évi 150.000 Ft, mely 750. 000 Ft befizetése mellett érhető el. A pénztári adókedvezmény kortól, jövedelemhatártól, más adókedvezményektől függetlenül vehető igénybe.

Ezen kívül érdemes akár hosszú távra is tervezni a tagsággal, hiszen az egyéni számlán 24 hónapra lekötött összeg után a lekötés évében 10%, illetve az igénybe vett prevenciós szolgáltatások után is 10% adó-visszatérítés érhető el.

Címlapkép: Getty Images