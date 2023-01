Ezek a top szakmák most Magyarországon: hiába a milliós fizetés, kevesen vágnak bele

A Pénzcentrum rangsorából most kiderül, melyek ma Magyarországon a legelismertebb szakmák, milyen hivatással lehet jól keresni és melyek a legfontosabb tevékenységek a társadalom számára a közvélekedés szerint. Az is kiderült, milyen foglalkozást ajánlanának a legtöbben ma Magyarországon a pályaválasztás előtt állók számára.

Nincsenek most könnyű helyzetben a pályaválasztás előtt állók. Nehéz ugyanis olyan szakmát találni, amelyet megbecsülés övez, hasznos tevékenység a társadalom számára, és még jól is lehet keresni vele. A Pénzcentrum friss kutatásának eredményei szerint hiába szeretne egy fiatal 2023-ban fontos, jelentőségteljes hivatást választani, ennek alulfizetettség lehet az ára, vagy hiába is keresne jól, hivatása mégsem lenne általánosan elismert.

A felmérésből többek között kiderült, hogy amíg 2021-ben a legtöbb válaszadónk az orvos szakmát jelölte nagyon elismert vagy inkább elismert foglalkozásnak, addig 2023-ra a korábban a rangsorban harmadik helyen lévő ügyvédek kerültek az élre. A programozók feljöttek az ötödikről a második helyre, az orvosok így csak a dobogó harmadik fokát foglalhatták már el:

Fontosnak tartjuk, de nem ajánlanánk, ha nem fizetnek meg egy szakmát

Rengeteg fiatal áll most pályaválasztás előtt: a felsőoktatási szakokra a jelentkezési határidő (kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben) 2023. február 15-e. A pályaválasztásban nem elhanyagolható szempont, hogy mennyit lehet keresni egy adott szakmában, de az sem, mennyire fontos, elismert egy hivatás. A pályaválasztás előtt álló általános iskolások továbbtanulással és szakmaválasztással kapcsolatos terveit, céljait vizsgálva a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete (GVI) azt állapította meg korábban, hogy kiemelkedő azon diákok aránya (55%), akik a jövőbeli munkájukkal kapcsolatban fontosnak tartják, hogy szeressék azt a munkát, amit végeznek.

A tanulók többségének (68%) a szülei is azt tanácsolták: szerezzen olyan szakmát, amivel szívesen foglalkozna. Jelentős azon szülők aránya is (43%), akik olyan szakma megszerzését javasolták, amivel a tanuló jól tud majd keresni. Viszont ahhoz, hogy valaki szeresse a hivatását, nemcsak az szükséges, hogy jó legyen benne, érdekelje a szakterület, kihívást találjon benne, hanem az is, hogy társadalmilag elismert legyen - büszke lehessen a munkában elért eredményeire. Ahogy azonban a Pénzcentrum kutatásából is látszik, nem feltétlenül azok a szakmák elismertek, társadalmilag hasznosak, amellyel jól lehet keresni.

A Pénzcentrum friss kutatásában a leginkább a programozó, Mérnök, mesterember, orvos és ügyvéd szakmákat ajánlják, legkevésbé a könyvtáros, szociális munkás és rendőr szakmákat. Viszont a programozók, mérnökök, orvosok, tanárok említésének gyakorisága is sokat csökkent a válaszok között arányaiban 2021-hez képest.

Nőtt viszont a mesterember, szerelő, ügyvéd, könyvelő, képviselő, katona, rendőr szakmák ajánlottsága.

Címlapkép: Getty Images