Kiderült az igazság a Kádár-kockákról: csak így érdemes nekiállni a felújításuknak

Magyarországon a háztartások a legnagyobb energiafogyasztók, az ország teljes energiafelhasználásának körülbelül az egyharmada jut rájuk. Emellett a legnagyobb energiapazarlók és jelentős szén-dioxid-kibocsátók is - írta cikkében a Telex. Az elmúlt évek rezsicsökkentett energiaárai mellett kevesen érezték azonban sürgetőnek, hogy lakásaikat energetikai szempontból újítsák fel, de a megszaladó díjak ösztönzőek lehetnek, hogy a tulajdonosok belevágjanak ilyesmibe. A hosszabb távon pénztárcabarát megoldások ráadásul a klímaválság ellen is hathatnak. De hogyan érdemes nekiállni a felújításnak, hogyan spórolhatjuk meg a legtöbb energiát?

Elméletileg sokan tudják, hogy az épületek újraszigetelésével és a nyílászárók cseréjével máris rengeteget lehet spórolni, de az energiahatékony tervezés és kivitelezés azért nagyobb körültekintést igényel - írta a Telex. De nagyon nem mindegy például, hogy milyen sorrendben vágunk bele a felújítás fázisaiba, és lehet, hogy előrelátó tervezés mellett már kisebb pénzbefektetéssel járó munkálatok is megtérülnek. Ehhez ad segítséget most videósorozatában a WWF Magyarország és a RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ, amely négy gyakori hazai háztartástípuson mutatja be, hogy egy úgynevezett mélyfelújításnak (átfogó, komplex felújítás hőszigeteléssel, nyílászárócserével és fűtéskorszerűsítéssel) milyen buktatói vannak, mekkora befektetést igényel, és hogy valójában mennyivel csökkenheti az energiaigényeket.

A Kádár-kockánál például simán nyerhető 40 százalék a hőszigeteléssel

Az energiapazarló épülettípus egyik mintapéldája az úgynevezett Kádár-kocka, amelyből körülbelül 800 ezer van Magyarországon. Ezeknek a házaknak az energiaigényük négyszer-ötször akkora, mint a ma átadott épületeké. A cikkben megszolaló szakértő szerint az ilyen típusú épületeknél a hőszigetelés az elsődleges feladat, ezzel lecsökkentve minimálisra a hőigényt, majd ehhez lehet méretezni modernebb fűtési rendszereket. Ha egy túlméretezett rendszert telepítünk, annak nagy veszteségei lehetnek, indokolatlanul sokat fogyaszt és drága a bekerülési költsége.

Schum Gergely, a RenoPont projektmenedzsere is azt hangsúlyozta, hogy a Kádár-kockáknál az első feladat a hőszigetelés, már a padlásfödém hőszigetelésével is sokat lehet spórolni, és ez viszonylag olcsón és gyorsan kivitelezhető. Érdemes a pincefödémet is szigetelni, ezután jöhet a nyílászárócsere, a homlokzat és a lábazat szigetelése. Ebben az állapotban érdemes energetikussal felméretni a ház hőigényét, ami alapján már a fűtésrendszert lehet tervezni, de már a felújítás előtt fontos megtervezni alaposan a hőszigetelést is, hogy lehetőség szerint csökkentsük a hőhidakat. A vegyes vagy gáztüzelésű elavult FÉG-kazánok helyett kondenzációs kazánok vagy megújuló rendszerek, hőszivattyú és napelem jöhet szóba.

A Kádár-kocka-tulajdonos szerint a felújítások mindig pénzügyi döntések, látni kell, mikor térül meg a befektetett összeg, náluk a hőszigetelés például már három éven belül kitermelte az árát.

Ha komplex felújításban gondolkozunk (hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés), akár 60-80% energiát is megtakaríthatunk.

