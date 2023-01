Tejcsarnokból, kukoricatárolóból étterem: 5 extra vidéki gasztrohely, ami nemrég nyílt

Az emelkedő rezsiköltségek, az egyre magasabb alapanyagárak miatt nincs hét, hogy ne adnánk hírt arról, hogy épp melyik vidéki étterem vagy bisztró húzta le a rolót. Ezért is lehet örömteli, hogy közben akadnak még lelkes, elhivatott vendéglátósok, akik válságos időkben, horrorinfláció közepette is abban látnak fantáziát, hogy igényes helyekkel népesítik be a vidéket. Körbenéztük: milyen újabb, ígéretesnek tűnő éttermek, bisztrók, cukrászdák nyíltak, ahová 2023 zord telén is érdemes lehet ellátogatni!

A Covid-19 világjárvány ellenére a hazai vendéglátóhelyek többsége sokáig tartotta magát, bízva abban, hogy a járvány elmúltával újrakezdheti, így kezdetben jelentős üzletszám-csökkenésre nem került sor. Mára azonban az 51 ezer üzletből mintegy 3400 vendéglátó egységgel – 1400 étteremmel, vagyis meleg konyhás üzlettel és körülbelül 2 ezer szórakozóhellyel, illetve italárusító üzlettel – lett kevesebb a 2019-es évhez képest - közölte még 2022 őszén a HelloVidékkel a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Az brutálisan emelkedő rezsiköltségek, az egyre magasabb alapanyagárak és a munkaerőhiány miatt azóta sincs olyan hét, hogy ne adnánk mi is hírt róla, hogy újabb vidéki kultikus étterem húzta le a rolót. Több mint egy hónapja zárt be például a legendás tatabányai hamburgerező, a Dixie. Ők sem bírták kigazdálkodni a megnövekedett, jövőre több milliósra rúgó horrorrezsit. hamburgerese Ahogy győri Arrabona Ételbár sem. Az üzletvezető, Mike Zoltán Facebook-posztjában a bezárás okai közt említette a koronavírust, a létszámhiányt, a nyersanyag- és energiaár emelkedését, valamint az áruház átalakítását érintő bizonytalanságát. Az ígéretes hazai gasztroforradalmat pillanatok alatt földbedöngölték a válságok, sok étterem nem bírta el a bezárásokat, a munkaerőköltségek, az alapanyagok, végül az energiaárak növekedését, és úgy döntött inkább lehúzza a rolót: ideiglenesen vagy akár végleg - írta a Pénzcentrum is. Már eddig is rengeteg kiváló vendéglátóhely adta fel a harcot, ám a szakemberek szerint majd csak 2023 januárjától jön a valódi feketeleves és a tömeges bezárások. Ezért is lehet örömteli hír, hogy közben azért akadnak lelkes, elhivatott vendéglátósok, akik válságos időkben, horrorinfláció közepette is abban látnak fantáziát, hogy különleges helyekkel népesítik be a vidéket. Körbenéztük: milyen újabb, ígéretesnek tűnő éttermek, bisztrók, cukrászdák nyíltak, ahová 2023 zord telén is érdemes lehet ellátogatni! Találtunk azért párat – lássuk is! 1. Szeszélyes Nyár Bisztró: fogadó és fürdőpajta a Balatonnál Különleges vendéglátóhely nyílott néhány hónapja a Balaton-felvidéken, Vöröstón, ami egy picinyke, alig 100 fős település Nagyvázsony, Barnag és Mencshely között, a Balaton partjától jó 20 percnyi autóútra található. Ez a Szeszélyes Nyár Bisztró, ahol lehet kávézni, cseh sört és hozzá cseh sörkorcsolyát fogyasztani, de ami még a lényeg, terveznek egy fürdőpajtát is, szaunával, közösségi élettel. A bisztró épülete régen a falu tejcsarnoka volt, itt gyűjtötték össze a tejet az összes portáról. A különleges söröző és bisztró tematikája pedig Jiří Menzel 1968-as filmjére, a Szeszélyes nyárra épül– amelynek történetének jelentős része egy cseh kisvárosi fürdőházban és a kocsma előtti placcon játszódik. A hely szelleme a film hangulatát ídézi. A bisztróba természetesen enni is lehet, az alapanyagok közül pedig, amit csak lehet, a környékbeli termelőktől szerzik be. 2. Kukoricatárolóból fine dining, csirkepaprikásból művészet Kisharsányban 2022 februárjában nyitották meg a Górét a Baranya megyei Kisharsányban, ahová a hétköznapitól eltérő éttermet terveztek. Bár a hely a falusi fine diningként aposztrofálja magát, azonban sokkal többről van szó. Balogh Ildikó öt éve esett szerelembe Kisharsánnyal. Akkor mondta először: neki kell egy ház a faluban. A fővárosi üzletasszony azonban minden elképzelését túlszárnyalta: nemcsak házat, hanem egy több mint száz éves kukoricatárolót is megszerzett, amiből az ország egyik legizgalmasabb falusi fine dining éttermét alakította ki. Ez a Góré - írta a helyről a Pécs Aktuál. A gasztronómia művészi megfogalmazása ez, ahol mindennek jelentése van, legyen szó textúráról, ízekről, színekről, látványról, megvilágításról. Pontosan megtervezett és levezényelt, jól komponált konyha ez, ahol a látvány elemek mellett az ízélmények egyáltalán nem törpülnek el. A séf játszótere a korábban disznóólaknak helyt adó, 100 éves épület kortárs stílusban kialakított étterme, ahol a pimaszság a luxussal kéz a kézben jár - írják az étterem honlapján. 3. Úri Utcza Bistro & Bar, Zalaegerszeg Zalaegerszeg is új étteremmel büszkélkedhet: az Eötvös József utcában családias hangulatú egységet nyitott két jóbarát, akiknek mindig is szívügyük volt a jó konyha, az élmény alapú vendéglátás. Az Úri Utcza Bistro & Bar étlapján klasszikus bisztró fogásokat találunk, burgerek, pizzák kíséretében: 4. Festői helyen Szarvas luxusétterme: az Újváros Bisztró Tavaly nyáron nyitott meg Szarvason – a Holt-Körös partján – a védett mocsárciprusok által övezett festői szépségű telken az Újváros Bisztró, melynek teraszáról a patinás óváros tárul elénk Millenniumi emlékművével és a Bolza-kastéllyal. A Délkelet-Magyarország egyik legszebb településén található luxusétterem tulajdonosai, Szin Csaba és Szin Bence minden követ megmozgattak annak érdekében, hogy az emberek a lehető legjobb szájízzel távozzanak tőlük. Elkötelezettségük eredménye, hogy a Hi-Tech irodaház földszintjén kialakított vendéglátóhely kreatív séfje a nemzetközi szinten is jegyzett Várvizi Péter, a vezető séf pedig az a Piltz Zoltán, aki Anglia és a világ kiemelkedő fine dining éttermeiben pallérozta magát - írták a bisztró honlapján, ahol a beszámolók szerint a legizgalmasabb fogások között például a lazacot szakés narancsos szósszal tálalják, a gnocchi-t pedig sáfrányos szósszal öntik nyakon. 5. Túró Rudi süteménnyel és monodesszertekkel ostromol a budaörsi a Mimi's Január 28-án, azaz szombaton nyílik Budaörsön Pallag Dávid éttermének desszertműhelye, a Mimi's Sweetaway and Patisserie, amelynek névadója a Rutin Étterem séfjének lánya. Az egészen picike, mindössze 10 fő leültetésére alkalmas cukrászda kínálata alapvetően monodesszertekből fog állni, a koncepcióért itt is a Rutin desszertkínálatának megújítója, Czompa Fanny cukrász felel – írta a diningguide.hu. Kezdésként 6 féle desszert lesz a pultban, a kínálatban egyszerre szerepel a nemzetközi vonal, ami mellett tökéletesen megfér a mindenki fülének ismerősen csengő desszertkínálat. Emellett pop cake-ek, kekszek, macaronok is kaphatóak lesznek, valamint idővel házi csokoládéval is szeretnék bővíteni a szortimentet, továbbá lesznek vegán és cukormentes édességek is. A sütemények mellé jó minőségű fekete illik, amelyről La Marzocco kávéfőzőgép gondoskodik, kifejezetten a cukrászdának blendelt saját márkás kávéból főzvre – ígérik. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!