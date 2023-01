Nem csillapodnak az indulatok Debrecenben: családosok tiltakoznak az épülő gyár ellen

Korábban már a HelloVidék is beszámolt arról, hogy Debrecen város határa mellett létrehozott gazdasági övezetben hatalmas akkumulátorgyárat terveznek építeni. Az indulatok továbbra sem csillapodnak, rengetegen tiltakoznak a gyár építése ellen. Sokan féltik a gyermekeik és saját egészségüket, életüket.

Ahogy arról a 24.hu beszámolt, a szükséges környezetvédelmi engedélyt a beruházás indításához még nem adta ki a szakhatóság, de már gőzerővel folynak a földmunkák az 5300 lakosú Mikepércs közvetlen közelében fekvő területen.

Az önkormányzat épületét bezártuk. Olyan település vagyunk, ahonnan mindenki Debrecenbe jár dolgozni. Alig vannak adóbevételeink, ezért spórolnunk kell a rezsivel. Ezen a télen ideiglenesen itt van az irodánk, a jegyzővel és a kollégákkal a tetőtérben kaptunk helyet

- magyarázta Tímár Zoltán polgármester a portálnak, miért az óvodában beszélgetnek az említett CATL-beruházásról. Mint mondja nagyot fejlődött a település az elmúlt években: megduplázódott a lakosságszám, új utcákat nyitottak, és annyi fiatal család költözött ide a városból, hogy plusz épületre lenne szükség a bölcsődés és az óvodás korú gyerekek elhelyezéséhez.

Ahogy a lap írja, főként kisgyermekes vagy már nagyobb családokat menedzselő anyukák, szülők, családok fogtak össze. Sokan levélben is üzentek a polgármesternek. A település lakóit összefogó Facebook-csoportban egyre-másra jelentek meg a posztok a CATL-ről, együtt tiltakoznak a gyár építése ellen. A polgármester a lapnak azt mondta, a gyáralapításról ő is a hírekből értesült. A CATL magyar képviselői novemberben látogattak először a településre. Akkor azt állították, hogy még nincs meg a környezeti hatástanulmány. Pár napra rá aztán jött a meglepés, hogy valójában már be is adták.

