Egyre többen intézik itt a bevásárlást a vidéki Magyarországon: megéri, tényleg sokat spórolnak?

Hazánkban egyre többen rendelnek webáruházból. Kíváncsiak voltunk arra, hogyan alakult a 2022-es év és mire számítanak idén a legnagyobb bérelhető webáruház rendszert üzemeltető Unas és Shoprenter szakemberei, akiket felkerestünk, hogy válaszoljanak kérdéseinkre.

Melyek voltak a legkeresettebb termékek 2022-ben?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: A jelenlegi gazdasági körülmények és a horizonton fenyegető esetleges recesszió fényében a lakásfelújítás és az energiahatékony termékek, például az épületszigetelés, a klímaberendezések, a falra szerelhető elektromos fűtőtestek, az ablakszigetelés és a kazánok trendje 2022-ben jelentősen megnövekedett népszerűségnek örvend. Ezt a tendenciát valószínűleg több tényező együttesen mozgatja, például az energiaköltségek megtakarításának és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének szükségességével kapcsolatos növekvő tudatosság, valamint az otthoni életterek kényelmesebbé és energiatakarékosabbá tételének vágya. A lehetséges recesszió miatt sok fogyasztó kereshet költséghatékony módokat otthona javítására, és az e-kereskedelem kényelmes és megfizethető lehetőséget jelenthet az ilyen típusú termékek megvásárlására. Ennek eredményeképpen a gazdasági kihívások ellenére várhatóan tovább nő a kereslet a lakásfelújítási és energiahatékony termékek iránt az e-kereskedelemben.

Shoprenter: A Shoprenter 2008 óta minden évben elvégzi Nagy Webáruház Felmérésüket, így a 2022-es évben is, melyben 725 webáruháztulajdonos vett részt. A kutatásból kiderült, hogy a legjobban teljesített területek: 1. Otthon, kert (24 %), ezen belül barkács és kert, valamint lakberendezés; 2. Ruházat-sport és divat-kiegészítők (24%) ezen belül a ruházat, sportruházat, 3. Játék és kultúra (22%), ezen belül játék, ajándék, valamint a 4. Szépség és egészség (16%), 5. Napi fogyasztási cikkek (FMCG) (10%).

A decemberi hónap forgalma megegyezett-e a korábbi évek azonos időszakával?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: A decemberi értékesítési adatok alapján úgy tűnik, hogy az UNAS rendszerét használó majd 8000 webáruház nagyjából 20%-os növekedést ért el az előző év azonos időszakához képest. A megrendelések összértéke az inflációnak köszönhetően szintén mintegy 39%-kal nőtt. Ez arra utal, hogy miközben a megrendelések száma növekedhetett, az átlagos rendelési érték is nőtt. Ennek oka lehet a fogyasztói kiadások eltolódása a magasabb árú, jobb minőségű termékek vagy szolgáltatások felé, vagy a lakásfelújítás és az energiahatékony termékek előtérbe kerülése. Érdemes megjegyezni, hogy recessziós időszakban a fogyasztók általában óvatosabban bánnak a kiadásokkal, és a legszükségesebbekre összpontosítanak. Az a tény, hogy webáruházaink a gazdasági kihívások ellenére is növekedést tudtak elérni az értékesítésben, pozitívan jelzi platformunk és a rajta működő webshopok erejét. Továbbra is figyelemmel kísérjük a piaci viszonyokat, és szükség szerint támogatást nyújtunk webshopjainknak, hogy segítsük őket a jelenlegi gazdasági helyzetben való eligazodásban.

Az energiaválság hatására mely termékek iránti kereslet ugrott meg leginkább a webáruházakban?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: A rendszerünket bérlő webáruházak értékesítési adatainak elemzése alapján úgy tűnik, hogy az energiaválság miatt megnőtt a kereslet az energiahatékonysággal és a lakásfelújítással kapcsolatos termékek iránt. Ide tartoznak az olyan termékek, mint az épületszigetelés, a klímaberendezések, a falra szerelhető elektromos fűtőtestek, az ablakszigetelés és a kazánok. Ezek a termékek segítenek a fogyasztóknak megtakarítani az energiaköltségeket, valamint kényelmesebbé és energiatakarékosabbá tenni életterüket, ami különösen fontos a magas energiaárak idején. A kereslet növekedés tapasztalható továbbá az energiahatékony világítás, az intelligens otthoni eszközök és készülékek, valamint más kapcsolódó termékek, amelyek segíthetnek az energiafogyasztás és az energiaköltségek csökkentésében.

Shoprenter: Az orosz-ukrán háború és a növekvő infláció a webáruházak 43%-ára negatívan hat, mely a forgalom csökkenésében érezhető, további 41%-a nem észlelt semmilyen változást a forgalomban, míg 16%-nál a forgalom növekedését eredményezte. A TOP 3 probléma, amellyel a webáruházaknak jelenleg szembe kell néznie, az infláció okozta nehézségek, a szállítási költségek növekedése és a nem megfelelő ellátási lánc.

Hogyan változtak a vásárlói szokások az elmúlt évben? Észrevehető-e a spórolás? Gáll

Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: Az elmúlt évben a fogyasztói magatartás és a költési szokások viszonylag következetesek maradtak. Nőtt az online vásárlás, de ezt valószínűleg inkább a kényelem és az egyszerű használat, mint a megtakarítási vágy vezérli. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a fogyasztók körében egyre inkább tudatosul a környezetre gyakorolt hatás, és egyre nagyobb az igény a környezetbarát és fenntartható termékek iránt is. Összességében úgy tűnik, hogy a fogyasztók továbbra is hajlandóak a korábbiakhoz hasonlóan vásárolni, de egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra és a környezeti hatásokra.

Shoprenter: A vásárlók 2022-ben egyre nagyobb arányban fizetnek online bankkártyával. Már a webáruházak 79%-a biztosítja ezt a fizetési módot vásárlóinak.

Az idei 2023-as évben mely termékek lesznek a legkeresettebbek?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: Nehéz biztosan megjósolni, hogy mely termékek lesznek a legkeresettebbek 2023-ban, mivel ez számos tényezőtől függ, például a piaci feltételektől, a technológiai fejlődéstől és a fogyasztói preferenciáktól. A jelenlegi trendek és iparági meglátások alapján azonban valószínű, hogy az energiahatékonysággal és az otthonok felújításával kapcsolatos termékek továbbra is népszerűek lesznek, beleértve a korábban felsorolt termékköröket. Ez különösen akkor igaz, ha az energiaárak magasak maradnak, mivel a fogyasztók továbbra is keresni fogják a fűtési rendszerek korszerűsítésének és az energiaköltségek csökkentésének lehetőségeit. Ezen túlmenően a fenntartható életmóddal és az intelligens háztechnológiával kapcsolatos termékek iránti kereslet is növekedhet. Fontos azonban megjegyezni, hogy recessziós időszakban a fogyasztók általában óvatosabban bánnak a kiadásokkal, és a legszükségesebbekre összpontosítanak, ami a gyengébb minőségű vagy olcsóbb termékek iránti nagyobb keresletet eredményezhet.

