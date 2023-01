Ezekkel a szakmákkal vidéken is jól lehet keresni: indul a jelentkezés, ne maradj le!

Hamarosan itt a felvételi időszak és több ezer diáknak kell eldöntenie, merre tovább: felsőfokú intézményben folytatja tanulmányait, más képzési formát választ, vagy épp a munka világában kíván elhelyezkedni. Ebben az időszakban hangsúlyosan fontos a pályaorientáció, de méginkább az önismeret fontossága, hogy a fiatal tisztában legyen érdeklődési köreivel, melynek birtokában döntést tud hozni jövőjével kapcsolatban. A továbbtanulás előtt álló fiataloknak segítségképp összeállítottunk egy cikket, a legfontosabb kérdéseinkre a Pécsi Tudományegyetem válaszolt.

HelloVidék: Hogyan válasszák meg a fiatalok a hozzájuk illő szakmát és egyetemi képzést?

Pécsi Tudományegyetem: A legnagyobb hangsúly talán az önismeret fontosságán van. Anélkül, hogy felmérné a saját képességeit, érdeklődési köreit vagy jövőre vonatkozó elképzeléseit, szinte lehetetlen megalapozott döntést hozni. Fontos, hogy az elképzelések mellé realitás is társuljon - ezért is érdemes külső szempontokat figyelembe venni. Legyen szó akár egy pályaorientációs tanácsadóval folytatott beszélgetésről vagy az áhított szakmában dolgozó emberek tapasztalatainak megismeréséről, szükséges lehet figyelembe venni ezen szempontokat is. Ennek segítésére hozta létre a Pécsi Tudományegyetem a térítésmentesen igénybevehető pályaorientációs ajánlatát, melyet középiskolák tanulói vehetnek igénybe osztályfőnöki óra vagy pályaválasztási nap keretein belül. Ez az előkészítő folyamat nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy a felvételt nyert hallgató sikeresen befejezze a tanulmányait és szakmán belül helyezkedjen el.

Mit érdemes tanulnia egy fiatalnak, amellyel vidéken is jól kereshet?

A Pécsi Tudományegyetemen számos olyan képzés tanulható a művészetektől a tudományokig, melyek széleskörű tudást, kapcsolatrendszert és soft skills fejlődési lehetőséget kínálnak az egyetemi hallgatók számára. A fontos az, hogy az adott képzést őszinte érdeklődéssel és elköteleződéssel válassza ki a fiatal. Ezeket kamatoztatva a munkaerőpiacon bárhol büszkén megállhatják a helyüket. A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) adatai alapján a PTE-n végzett hallgatók qyorsabban és jövedelmezőbb álláshoz jutnak, mint az országos diplomás átlag, és közülük alig több mint 21% volt 3 hónapnál hosszabban munkanélküli.

Milyen képzések indításával lehet(ne) megakadályozni a vidék elnéptelenedését?

Fontos reagálni a körülöttünk lévő világ és gazdaság változásaira, melyben nem csupán az egyetemeknek, hanem a munkaerőpiacnak is számottevő szerepe van. Az alkalmazkodás érdekében a helyi adottságok feltérképezésére és a piackutatásokra fordított idő és energia kiemelt jelentőségű a vidéki intézmények számára is. Többek között a PTE is elindít olyan gazdasági mesterszakokat, melyeket munka mellett, akár egy év alatt is elvégezhetnek az érdeklődők, illetve kulcsfontosságú feladatként tekint a tanári képzések fejlesztésére és széleskörű népszerűsítésére.

A slágerszakokon túl, milyen szempontokat vegyenek figyelembe a fiatalok továbbtanulásra jelentkezéskor?

A Pécsi Tudományegyetem 10 kara 21 doktori iskolával, több mint 300 képzéssel és 17 szakkollégiummal a nemzetközi egyetemek élvonalába tartozik, mindemellett többet nyújt, mint a képzések és szolgáltatások összessége. A továbbtanulásra való jelentkezéskor érdemes utánajárni, hogy a tanuláson kívül milyen egyéb tevékenységekben próbálhatja ki magát és tehetségét a felvételi előtt álló személy, hiszen a tanulás melletti közösségi programok is elhagyhatatlan részei az itt eltöltött időszaknak. A PTE-n zenei, színházi, közösségszervezői vagy hallgatói tudományos tevékenységek sorából lehet válogatni, melyek között mentorok is segítik az eligazodást.

Amennyiben a diákok külföldi egyetemen tanulnának tovább, milyen elhelyezkedési lehetőségeik vannak itthon?

A külföldi egyetemeken töltött idő nem csupán a nyelvtanulás szempontjából kiemelkedő lehetőség, hanem a különböző kultúrák és világlátások megismerése is nagyban hozzájárulhatnak az egyéni és szakmai fejlődéshez. Ezért is helyezünk nagy hangsúlyt arra, hogy minden jövőbeli és bent lévő hallgatónkat arra ösztönözzük, hogy akár hosszabb vagy rövidebb időről is legyen szó, de éljen a külföldi tanulás vagy szakmai gyakorlatok lehetőségével. A kint gyűjtött tapasztalatok és az átélt önálló személyiségfejlődési folyamat sok esetben előnyt jelenthet olyan munkahelyeken, ahol nagy hangsúlyt helyeznek az interdiszciplináris feladatokra és a multikulturális környezetre.

Mit érdemes azoknak tanulni, akik nem felsőfokú intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat?

Minden esetben a legfontosabb, hogy figyelembe vegye a saját érdeklődési körét a döntése során: mik a hobbijai, mik az erősségei, milyen munkakörülményekben tudja igazán elképzelni magát- csapatban dolgozik könnyebben vagy egyedül, szívesen mélyed el egy-egy témában vagy a változatosság motiválja-e inkább. Ezért is tartjuk kifejezetten fontosnak, hogy minél több pályaorientációs programon vegyenek részt a továbbtanulás előtt állók, legyen szó akár pályaorientációs önismereti tesztek kitöltéséről vagy szakmai beszélgetésekről, fontos a személyes megélés és az utánajárás is.

Mennyire jellemző a mai végzős középiskolásokra, hogy tudatosan tervezik meg karrierútjukat?

Tapasztalataink alapján azt mutatja a tendencia, hogy egyre tudatosabb a továbbtanulás előtt álló korosztály. Számos alkalommal már konkrét, szakokkal és karrierlehetőségekkel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel, mely megmutatja, hogy ezt megelőzően több szempontból is utánajártak a témának. Ez a tudatosság pedig egyre inkább hamar eljön náluk, hiszen 10. évfolyamban már választaniuk kell fakultációt, ami nagyban befolyásolja a későbbi terveik alakulását és az esetleges érettségi vizsgatárgyak kiválasztását.

