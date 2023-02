Durvul a helyzet a menhelyeken: rengetegen teszik utcára a kutyát, macskát, nem tudják etetni őket

Az áremelkedések nehéz helyzet elé állítják az állatvédőket országszerte. A tápok és a takarmány a megszokott ár két-háromszorosába kerül, jelentősen megemelkedtek az állatorvosi költségek is. Mindezek mellett kevesebb adomány érkezik, hiszen azoknak is kevesebb marad a zsebében, akik eddig rendszeresen támogatták a szervezeteket.

A Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület salgótarjáni telephelyén egymást érik a mentett állatok. Nem csak utcára került kutyák népesítik be a helyet, macskákat, baromfit, kecskét, malacot és nyulakat is befogadnak akkor, ha nem megfelelően tartják azokat, írja a nool.hu.

Saját bőrünkön érezzük az áremelkedések anyagi vonzatát. A 10 kilós száraztáp majdnem a duplájára emelkedett, 3200 forint helyett ma már 5000 forintba kerül. Ugyanígy a macskaalom, a különböző eszközök és kiegészítők is drágábbak. A termény ára még ennél is nagyobb mértékben nőtt, eddig 75 forintot fizettünk egy kiló kukoricáért, most akár 190-et is

- fogalmazott Paróczai Katalin, az egyesület tagja.

Mivel nemcsak kutyákat és cicákat fogadnak be, hanem haszonállatokat is, számukra biztosítani kell az abrakot, a szénát, a lucernát. A takarmány ára 700 forintról 1600 forintra emelkedett. Azonban muszáj megvenni az eledelt, nem hagyhatják éhezni a jószágokat.

Rengeteg bejelentést kapnak, akár naponta tíz alkalommal is érkezik hívás utcára dobott, rossz körülmények között tartott állatokról. Annak ellenére, hogy kötelező, még mindig nagyon sok kutyában nincsen chip. Jelenleg 80 ebet, több mint 40 macskát és haszonállatokat is gondoznak.

Tavaly év végén kezdtek nagy mértékben emelkedni az árak, azonban mivel karácsony környékén mindig szívesebben adakoznak az emberek, sok felajánlást kaptunk. Elsősorban állateledelt. Az anyagi támogatás azonban érezhetően visszaesett, ami az állatok orvosi ellátásához nyújtana segítséget, amelyek szintén nagyon megnőttek, ismertette Paróczai Katalin a helyzetet.

Petrovics Mónika nyugat-nógrádi állatvédő is arról számolt be, hogy napról napra szembesülnek az árak emelkedésével, ami miatt egyre nehezebb helyzetben vannak. Azt tapasztalja: kevesebb adományozónak van arra lehetősége, hogy felajánlásaival segítse a nehéz helyzetbe jutott állatokat.

Címlapkép: Getty Images