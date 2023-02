Indulatos vita zajlott Gödön: tiltakoznak a helyiek az akkumulátorgyár bővítése ellen

Estébe nyúló közmeghallgatást tartottak Gödön, annak kapcsán, hogy újabb csarnokokkal bővül a Samsung akkumulátorgyára. Ahogy arról a 24.hu beszámolt, Pest megye weboldalán azt írták, a közmeghallgatás tárgya a Samsung SDl Zrt. telephely biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálata. A fórum nem volt indulatoktól mentes, nem csak az ügy ellenzése miatt, hanem mert olyan dolgokra derült fény, mint például a céges állomány összetétele: az adatok szerind a gyárban mintegy 6 ezren dolgoznak, a munkások fele külföldi, a gödi munkavállalók száma pedig nem éri el a százat sem.

Ahogy arról a portál beszámolt, a katasztrófavédelem beszámolója szerint a biztonsági jelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak. Andor Máté tűzoltó alezredes kitért arra is, hogy a termelést akkor kezdhetik meg az új csarnokban, amennyiben megkapják az engedélyeket, amihez helyszíni vizsgálat is szükséges. Február 6-ára, hétfőre várható az ezzel kapcsolatos döntés. Külön kiemelte azt is, hogy a jövőben rendszeres ellenőrzéseket fognak tartani a gyárban, például a veszélyes üzemelés, illetve a tűzbiztonság kapcsán.

Korda Eszter, az ipari és környezetbiztonsági kockázatok elemzésével foglalkozó Generisk Kft. ügyvezetője kitért arra, hogy vizsgálatokat végeztek a gyár második bővítéséhez, az üzembe helyezéshez kapcsolódóan és az üzem biztonságos működéséhez szükséges engedélyeket, megszerezték.

Fontos szereplője volt a fórumnak a vízügyi hatóság képviselője is, aki elmondta, a telephely nem érint kiemelt vízbázist, az ivóvízellátás elkülönített, önálló, zárt hálózaton keresztül működik. Külön kitért arra is, hogy mit kezdenek majd a szennyvízzel, illetve, hogy 5 monitoring-kutat létesít a gyár a talajvíz folyamatos ellenőrzése érdekében.

A helyi lakosokat ez nem nyugtatta meg, számos kérdést vetettek fel a szakembereknek, melyre nem minden esetben kaptak választa. Sokan kitértek az N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) mérgezőanyag-szennyezésre, melynek káros hatását a talajban vizsgálatok bizonyítottak. Nem meglepő az sem, hogy sokan aggódtaka azért is, hogy valamilyen szennyeződés megjelenik a talajvízben, a kutakban is. De terítékre került a levegőszennyezés, a zaj, ami miatt sokan nem tudnak aludni és az erdő újratelepítése is.

Címlapkép: Getty Images