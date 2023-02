Ennyiért gyógyul a vidéki magánklinikákon a magyar elit: csak úgy röpködnek a milliók

A magánegészségügyi szolgáltatók egyre nagyobb teret hódítanak Magyarországon, egyre többféle vizsgálat, kezelés, műtét érhető el magánúton is - köztük teljes szülési csomagokat is kínál több klinika. A Pénzcentrum friss gyűjtésében azt vizsgálta, hogy mennyibe kerülnek jelenleg a szülési csomagok a magyarországi magánkórházakban és hogy mennyit emelkedtek az árak tavaly óta: a legtöbb komplex szülészeti szolgáltatás ára meghaladta az egymillió forintot, és akár több százezer forinttal is nőhetett a díjszabás 2022 óta.

Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak 2023-ban azok, akik magánúton szülnének, nem az állami ellátórendszer igénybevételével. A Pénzcentrum évek óta vizsgálja az árak alakulását a magánszülészeteken: az idei árakat összevetve a korábbi évek díjszabásával a szülészeti csomagok drágulása drasztikus. Természetesen nem mindenhol nőttek meredeken az árak, általánosságban viszont az látszik, hogy az alapcsomagok - a legolcsóbb lehetőségek - árai nagyobb mértékben nőttek, míg az exkluzív, legdrágább szolgáltatási csomagoké kevésbé emelkedett vagy stagnált. A pécsi Da Vinci Magánklinikán például tavaly a spontán hüvelyi szülés (2 éjszaka) még 1,1 millió forint, míg a császármetszés (2 éjszaka) 1,35 millió forint volt. (Ez az egyetlen szolgáltató, aki tudomásunk szerint még különbséget tesz spontán hüvelyi szülés és császármetszés között az árazásában, ezt a gyakorlatot a többi szolgáltató évekkel korábban beszüntette.) 2023-ra a hüvelyi szülés 1,5 millióra, a császármetszés 1,750 millió forintra drágult. Vagyis 400 ezer forinttal nőttek a csomagárak tavaly óta (30-36%).