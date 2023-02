Egyre több magyar nyúl a megtakarításához: vajon mihez kezdenek vele?

"Azt tapasztaltuk, hogy az egészségmegőrzés és öngondoskodás felértékelődött és az ehhez kapcsolódó kockázati személybiztosítási termékek népszerűsége nőtt az elmúlt időszakban" - árulta el a Pénzcentrumnak Dinsdale Julianna, az Uniqa Biztosító vezérigazgatója. Hozzátette, úgy gondolja, a megugró infláció a megtakarítási megoldások felé tereli majd azokat a magyarokat is, akik eddig lekötés nélkül a bankszámlájukon vagy esetleg otthon, a szekrényben tartották a pénzüket, ezért a biztosítók feladata a jövőben elsősorban az lesz, hogy ezen a területen felvegyék a versenyt a biztosítási, illetve általában a pénzügyi szektor többi szereplőjével.

A portál által készített interjúban a biztosító vezérigazgatója arra is kitért, hogy azt tapasztalták: az egészségmegőrzés és öngondoskodás felértékelődött és az ehhez kapcsolódó kockázati személybiztosítási termékek népszerűsége nőtt az elmúlt időszakban. Bizonytalan gazdasági környezetben a háztartások jellemzően a kiadásaik visszafogásával reagálnak, azonban a biztosítási termékeket ez kevésbé érinti negatívan. Másrészről viszont válságos időkben megnő az igény a megtakarítási jellegű termékek iránt, hiszen sokan ilyenkor döbbennek rá, hogy pénzügyi védőháló nélkül sokkal kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhetnek. Jó példa volt erre a Covid-járvány első hulláma során tapasztalt élénk érdeklődés a nyugdíj- és életbiztosítások iránt.

A lap kitért arra is, hogy a jövővel szembeni bizonytalanság továbbra is a magyarok feje felett lebeg. Éppen ezért arra voltak kíváncsiak, mit hozhat ez az év számukra. Vajon megfontoltabbak, óvatosabbak lesznek a magyarok, ami meglátszódhat a biztosítások számában is? Vagy a romló gazdasági körülmények meggátolják, hogy a szektor ilyen módon szignifikáns mennyiségű új ügyfelet nyerjen a válság alatt?

A szakember szerint biztosítói üzletáganként változó a kép: az úgynevezett „kötelező” biztosításoknál (például a KGFB), nem számítok nagy változásra. Lakásbiztosítások terén EU viszonylatban már most is nagyon magas, 70 százalék feletti a penetráció.

Általános tapasztalatunk viszont, hogy bizonytalan időkben többen keresik a hosszabb távú megtakarítási programokat. Az elmúlt egy évben megugró infláció szintén a megtakarítási megoldások felé tereli azokat az ügyfeleket, akik eddig lekötés nélkül a bankszámlájukon vagy esetleg otthon, a szekrényben tartották a pénzüket. Azt tartom fontosnak, hogy ebben a helyzetben fel tudjuk venni a versenyt mind a biztosítási piac, mind pedig tágabb értelemben a pénzügyi szektor egyéb szereplőinek értékajánlatával

- tette hozzá Dinsdale Julianna.

