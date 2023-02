Megváltozhatnak a vásárlási szokásaink: ez a webshop tarolná le újabban Magyarországot?

Meglehetősen sok idő, 7 hónap telt el 2022-ben addig, mire az Árukereső élére új ügyvezetőt neveztek ki decemberben. A legfőbb indok, hogy a hagyományosan árösszehasonlítással foglalkozó oldal nagy erőbedobással szeretné építeni Marketplace (piactér) alapú szolgáltatását, melyről az itthoni vásárlóknak leginkább az eMAG vagy éppen az Amazon bevált modellje juthat eszébe. Míg a covid alatt nagyon pörögtek az elektronikai cikkek, az emberek most jobban spórolnák, és inkább energiatakarékos mosógépek, napelemek, konnektorok, illetve különböző szigetelések árait hasonlítják össze. A válságok vásárlókra gyakorolt hatásairól, az Árukereső felemelkedéséről és jövőbeni terveiről, a hazai online kereskedelem állapotáról, valamint az Amazon esetleges terjeszkedési nehézségeiről is beszélgetett a Pénzcentrum Szták Andrással, az Árukereső ügyvezető igazgatójával.

Pénzcentrum: A tavalyi év végéről fontos hír, hogy több ár-összehasonlító oldal (a Heureka Group kezdeményezésére, aminek az Árukereső.hu is tagja) „nekiment” a Google-nek, amiért a saját szolgáltatása a keresések legelején jelenik meg. A cégek szerint ezzel árt versenytársainak. Hogyan valósult ez meg, és mit jelent ez pontosan a gyakorlatban?

Szták András: A DMA (Digital Markets Act, azaz a digitális piacokról szóló jogszabály) számos ponton rendszerszinten változtatja meg a digitális piacok legnagyobb szereplői, az úgynevezett kapuőrök működési környezetét az EU tagállamain belül, ezáltal az elmúlt évek, évtizedek óriási büntetéssel járó, hosszú évekig elhúzódó antitröszt-eljárásainak időszaka érhet véget a kontinensen. Az ügy ott kezdődött, hogy 13 évvel ezelőtt felmerült a Google-lel kapcsolatban annak a gyanúja, hogy előnyben részesíti a saját ár-összehasonlító szolgáltatását.

Ezzel a Google hátrányos helyzetbe hozza a saját potenciális versenytársait, annak ellenére, hogy a piac „magától” nem ilyen feltételek mentén működne. Az Európai Bizottság kivizsgálta az ügyet, és végül meg is büntette a Google-t. A büntetéssel együtt pedig kötelezte arra is, hogy változtasson a kifogásolt gyakorlaton. Ez 2017-ben történt. Nemrég az ár-összehasonlító oldalak tömörülése (Európa 15 országának 43 vezető vállalkozása, beleértve a Heureka Groupot és így az Árukereső.hu-t is) úgy találta, hogy ez még mindig nem történt meg, így ismét panasszal élt. Így az EB-nek már a DMA alapján kell kivizsgálnia az ügyet.

Mit várnak a DMA-tól ennek a kérdésnek a kapcsán? Milyen következményekre lehet számítani?

Bár az Európai Bizottságnak eddig is volt eszköze, hosszú trösztellenes vizsgálatok lassították a tényleges következmények megvalósulását. Most azonban már egyértelmű lesz a szabályozás mindenki számára, és evidens lesz a szabályok alkalmazása is. Azt várjuk, hogy megszűnnek ezek a többéves vizsgálatok. A hosszú idővel az is probléma, hogy aki károsult volt, ez idő alatt még többet szenvedett, ráadásul egy ítélet sem garantálta a fair piaci viszonyokat. Viszont, ha ez szabályozva van és egyértelműek az irányelvek, akkor a Bizottság is gyorsabban tud reagálni, ezzel segítve elő azt, hogy a piac organikus keretek és a szükséges szabályok mentén fejlődhessen.

Az Árukereső.hu-nál mit jelent a Marketplace?

Ezt az új üzleti modellt 2-3 éve építjük a Heurekával karöltve. A hozzánk csatlakozó viszonteladóknak lehetőségük van megjelenni Marketplace-partnerként, de emellett kihasználhatják a PPC szolgáltatásunkban rejlő előnyöket is. Ez vevői szemszögből a következőképpen néz ki: a látogató a megszokott kék (ugrás a viszonteladó oldalára – szerk.) gombok mellett már narancssárga gombokkal is találkozhat, mely direkt vásárlást tesz lehetővé az Árukereső.hu platformon keresztül. A többéves múltunknak köszönhetően látogatóink bíznak bennünk, és tudják, hogy csakis hitelesített webáruházakkal állunk kapcsolatban, melyekben biztosan nem fognak csalódni a vásárlás során.

Vannak már adatok, hogy ez mennyire népszerű a vásárlók körében?

Értelemszerűen ez egy új terület, és még dolgozunk azon, hogy a vásárlók szélesebb körével is megismertessük. Ahogy bővül a Marketplace-ajánlataink köre, annál szélesebb lefedettségünk lesz a normál Árukereső.hu-s termékmegjelenések mellett. Ma még előfordul az, hogy egy látogató keres valamit, és az adott kategóriában nincs Marketplace-ajánlat, csupán PPC. Ugyanakkor egyre több helyen már aktív a közvetlen vásárlás lehetőségét jelző narancssárga gomb is.

A teljes interjú itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images