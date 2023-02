Nagy István elszólta magát: eddig maradhat az árstop a magyar boltokban

Nagy István agrárminiszter a Napi.hu-nak adott interjújában a miniszter úgy vélte: az élelmiszerek drágulásának mértéke következő hónapokban nagy valószínűséggel mérséklődik. Ezt a piaci folyamatok is előrevetítik. Az élelmiszer-infláció hamarosan túl lehet csúcson, az üzletekben már vannak olyan termékek, amiknek már most csökkent az ára.

Az alapvető élelmiszerek árának rögzítése nem piaci célokat szolgált, hanem szociális intézkedés volt, amely be is töltötte a szerepét, hiszen az árstopos termék iránt – eltérő mértékben – átlagosan 20-80 százalékkal nőtt a kereslet - nyilatkozta Nagy István a Napi.hu-nak. A miniszter szerint az élelmiszer-infláció hamarosan túl lehet csúcson, az üzletekben már vannak olyan termékek, amiknek már most csökkent az ára. Mint fogalmazott:

a jelenlegi előírások szerint az ársapkák április 30-ig maradhatnak.

Ahogy említettem, most jött el a fordulat, elérheti a csúcsát az árak emelkedése és az is látható, hogy az infláció csökkenhet az elkövetkezendő hónapokban. Ez elsősorban a mezőgazdasági termékek és az energia nemzetközi ára mérséklődésének köszönhető. Ez a folyamat pedig már megteremtheti az árrögzítés megszüntetésének lehetőségét úgy, hogy a kivezetéssel kialakuló piaci árak ne okozzanak már komoly költségnövekedést a lakosságnak. Jelenleg nem tervezzük tehát előrébb hozni a szabályozás kivezetését, és a piac is erre a dátumra készül.– közölte Nagy István, aki szerint a vásárlók is érzékelik, hogy a kiskereskedelmi láncok eltúlzott áremeléseket hajtottak végre az árstopra hivatkozva. Ez vezethetett oda, hogy Magyarországon drágult legjobban az élelmiszer az Európai Unióban, ugyanakkor a láncok profitja is nőtt.

Az élelmiszerár-emelkedésről szólva hozzátette: a magyar kormány mellett a Gazdasági Versenyhivatal is kiemelten kezeli az élelmiszer-infláció ügyét. Nem véletlen, hogy a hazai kiskereskedelmi szereplők árazási politikáját ez a kormánytól függetlenül működő nemzeti versenyhatóság is vizsgálja. Egyértelmű, hogy az árstopos termékek helyettesítő termékeinek, például az 1,5 százalékos tejnek az ára az egekbe szökött, az akár 80-100 százalékos drágulást pedig biztosan nem indokolják a piaci folyamatok. Éppen ezért a versenyhivatal kiemelten vizsgálja, hogy az üzletláncok tudatosan, összehangolva hajtottak-e végre szélsőséges mértékű áremelkedést – nyilatkozta.

A miniszter szerint az átfogó vizsgálat feltérképezi, hogy torzulhatott, vagy korlátozódhatott-e a verseny az árstoppal érintett termékek esetében, illetve felmerülhetett-e bármilyen jogsértés, amely versenyfelügyeleti eljárást alapozna meg a szektor valamely szereplőivel szemben.

