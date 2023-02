Így trükközik a gyógyszerdrágulás ellen rengeteg magyar: ez a módszer működik a patikákban

Évről évre egyre többen használják ki az egészségpénztári megtakarítások nyújtotta lehetőségeket Magyarországon, amivel akár 20 százalékot is megspórolhatnak az egészségügyi, illetve több más kiadásaikból. A Pénzcentrum friss egészségpénztári körképéből kiderül minden fontos adat.

A Pénzcentrummal közölt adatok, tapasztalatok alapján kiderül, hogy az egészségpénztái megtakarítás egyre népszerűbb, különösen a 30-50 éves korosztályban. Rengeteg dolgozó használja ki a 20 százalékos, évi legfeljebb 150 ezer forintos adóvisszatérítés lehetőségét - a befizetések összege is folyamatosan nő. Ez a folyamat részben az inflációval is magyarázható, hiszen az egészségügyi kiadások is emelkednek. A pénztárak a 2023-as évben is növekedést várnak a befizetések terén, és bővülést a tagok létszámát tekintve.

A Generali Egészségpénztár taglétszma a tavaly év eleji adatokhoz képest mintegy 3100 fővel nőtt. A korábbi évek adatait nézve azt látjuk, hogy 2020 óta több, mint 5000 az új belépők, illetve az átlépők száma, és a korábbi évekhez képest 2022-ben nagyobb volt a taglétszám növekedése. A szerződések megszüntetése pedig 2020-hoz képest csökkent, 2021-hez képest nőtt a pénztárnál.

A Patikapénztár taglétszámát 2021-ben a Tempo beolvadása több mint 8000 fővel növelte, ezt leszámítva az organikus bővülés dinamikája 2022 második félévében meghaladta a 2021-es hasonló időszakit: 2022. harmadik és negyedik negyedévben az új belépők száma duplája volt a 2021-es harmadik és negyedik negyedévinek. Mind 2021-ben és 2022-ben a belépők száma minden negyedévben meghaladta a kilépőkét.

Az Új Pillér Egészségpénztárnál 2022-ben a belépők száma összességében stagnált a 2021-es adatokhoz képest, a kilépés kismértékben csökkent. A szektorban az egyik legalacsonyabb működési költséggel működő pénztárként az Új Pillér elsősorban azokat vonzza, akik éves szinten jelentős összegű egészségpénztári befizetést terveznek - tették hozzá.

MKB-Pannónia Egészségpénztár esetébe az 5 évvel ezelőtti létszámhoz képest közel 7,5 százalékkal nőtt a tagok száma, amely az egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatásokra való igényt mutatja. Az előző évekhez viszonyítva, átlagosan nézve 2022-ben az új belépő pénztártagok aránya nagyságrendileg hasonló mértékű volt, és ugyanúgy a kilépések aránya is közel azonos maradt. A belépők létszáma ezzel együtt is minden évben lényegesen magasabb, mint a kilépőké, ami jól tükrözi, hogy a lakosság egy rétege egyre tudatosabban kihasználja a 20%-os, évi akár 150 ezer forintos állami adókedvezményt, amely a pénztártagként befizetett összegekre kapható, és az elszámolható szolgáltatások, termékek költségeinek csökkenését eredményezi akár az egész család számára.

Az Allianz Egészségpénztárnál egyenletes, kis mértékű növekedés volt tapasztalható 2022-ben az új belépők számát tekintve. Ez a tendencia jellemző a taglétszámot illetően is az utóbbi években - közölték. Náluk az előző évhez képest 2022-ben csökkent a tagságot megszüntető pénztártagok száma.

Az OTP Egészségpénztárnál a taglétszám évről évre folyamatosan növekszik. 2020-ban 19 970, 2021-ben 23 327 új belépő volt. Ez a dinamika 2022-ben sem változott, több mint 32 000 új tag érkezett a pénztárhoz. Így ma több, mint 330 000 taggal rendelkezik a pénztár. A korábbi évekhez viszonyítva látható egy enyhe növekedés.

A legtöbben még mindig gyógyszerre költenek

Az OTP Egészségpénztárnál az elmúlt évben is gyógyszerre, fogorvosi szolgáltatásokra és optikai cikkekre költöttek a legtöbbet a pénztártagok. 2022-ben ennek az összege meghaladta a 10 milliárd forintot. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend viszont a gyógytorna, amit kétszer annyi pénztártag vett igénybe a tavalyi évben, mint például a szemészetet.

A Új Pillér nyilatkozata szerint a tagok legtöbbet gyógyszertárban költenek, illetve dinamikusan bővül az orvosi ellátásra fordított összeg. Az önsegélyező szolgáltatások közül a gyerekszületéskor igényelhető támogatás és a lakáshitel a legnépszerűbbek

- közölték.

A Generalinál a legnépszerűbb egészségpénztárból finanszírozható szolgáltatások a gyógyszertárak által forgalmazott készítmények árának támogatása; egészségügyi, fogászati szolgáltatások; a gyógyászati segédeszközök, szemüveg és tartozékai árának támogatása; az önsegélyező pénztári szolgáltatások közül a szülési segély, illetve a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása.

A Patikapénztár tagjai továbbra is gyógyszerre és az orvosi ellátásra költenek a legtöbbet az elmúlt évekhez hasonlóan. Az önsegélyező szolgáltatások közül pedig a gyerekszületés (a szám azért nagy mert nagy az igényelendő összeg) és szintén a lakáshitel a legnépszerűbbek.

A legnépszerűbb egészségpénztári szolgáltatások az Allianznál szintén a gyógyszer vételárának támogatása, a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése, továbbá a gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása.

Jelentősebb átrendeződés nem volt tapasztalható az igénybe vett termékek és szolgáltatások megoszlásában, összegszerűen minimálisan növekedett a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítésének súlya, amely részben az inflációnak az igénybe vett szolgáltatások ellenértékének növekedésére vezethető vissza, részben az állami egészségügyi ellátások helyett történő igénybevételére

- közölték.

Az MKB-Pannónia közlése szerint a finanszírozható szolgáltatások körében a számok emelkedése egyértelműen tükrözi a tagok tudatos megtakarítási törekvését, és igényét az általános egészségvédelemre. A felhasználás szempontjából az egészségcélú költések a legnépszerűbbek 2022-ben is, ezen belül is az első négy helyen a gyógyszerek és gyógyhatású termékek, az egészségügyi szolgáltatások, a fogorvosi ellátás, valamint a fénytani, látást javító eszközök (pl. szemüveg, kontaktlencse) kiadásainak finanszírozására költik a legtöbbet a pénztár tagjai. Ez a tendencia vélhetően annak is köszönhető, hogy az egészségpénztári egyéni számlaösszeg akár azonnal is felhasználható, így nagy segítséget jelent a napi kiadások csökkentésében.

Évről évre egyre népszerűbb és jelentősebb az ún. önsegélyező szolgáltatásokon belül a gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatások kihasználása.

2022-ben nagyságrendileg az összes előrelátó, legalább 180 napos egyenlegből finanszírozható önsegélyező szolgáltatási lehetőségből a tagok kétszer annyi összeget használtak fel megtakarításaikból a családtervezés, gyermeknevelés támogatására, mint az egyéb célú önsegélyező szolgáltatásokra együttesen. A gyermek születésével kapcsolatos egyösszegű, akár 1 millió forintig terjedő támogatás mellett az ezt követő időszakban a Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED) + Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET) és beiskolázási támogatás kiegészítés, valamint a felsőfokú intézményben való tanulásra fordítható költségtérítés is jó lehetőségek. Mindemellett többek közt lakáshitel törlesztésre, közüzemi díj és intézményi idősgondozás költségekre is fordítható a pénztári megtakarítás.

Címlapkép: Getty Images