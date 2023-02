Milliárdokat költenek a korszerűsítésre: négy gyakorlóiskola újul meg a két egyetem közös projektjében

Többek között energetikai korszerűsítést, eszközbeszerzéseket, burkolatcseréket és akadálymentesítést foglal magában a győri Széchenyi István Egyetem (SZE) a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közös projektje, amelynek keretében a két intézmény négy gyakorlóiskolája újul meg Győrben és a fővárosban. Az 1,771 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból megvalósuló beruházások őszre készülnek el.

A gyakorlóiskolák fontos szerepet töltenek be mind a közoktatásban, mind a pedagógusképzésben, fejlesztésük ezért is fontos – hangzott el azon a győri projektindító rendezvényen, amelyet a „Komplex infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés a SZE és az ELTE gyakorló iskoláiban” című európai uniós nyertes pályázat (EFOP-4.2.3-22-2022-00012) kapcsán tartott a két egyetem. A projekt teljes költsége 1,771 milliárd forint. Ebből a Széchenyi-egyetem 451,43 millió, az ELTE 1,319 milliárd forintot nyert el a saját beruházására.

A tehetségek felkutatása már az általános iskolában elkezdődik. Célunk, hogy a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolája az ország leginnovatívabb iskolája legyen, élményalapú oktatással népszerűsítse a fiatalok körében a természettudományos ismereteket. E programunk már elindult, szolgálva pedagógushallgatóinkat is, akik az új módszertanok megismerésével még szélesebb körű, korszerűbb tudáshoz juthatnak. Az ELTE-vel közös, sikeres pályázatunk minden eddiginél jelentősebb, az energiatakarékosságot szem előtt tartó megoldások révén a fenntarthatóságot szolgáló fejlesztést eredményez. A felújítással a gyerekek, az iskola dolgozói és pedagógushallgatóink számára egyaránt komfortos, modern, XXI. századi környezetet teremtünk

- fogalmazott dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem kancellárja, aki köszönetet mondott a kormányzatnak a támogatásért, az ELTE-nek pedig a partnerségért. Hozzátette: az elmúlt időszakban az egyetem szinte minden épülete jelentős felújításon ment keresztül Győrben és Mosonmagyaróváron. Emellett olyan zászlóshajóprojektek megvalósítása zajlik, mint a győri és a ZalaZONE járműipari tesztpálya melletti tudományos és innovációs park vagy a győri Egészségtechnológiai Campus építése. „Mindezek a Széchenyi István Egyetem vezető technológiai egyetemmé válását, a hallgatók és a minket körülvevő gazdasági ökoszisztéma még jobb kiszolgálását, a térség versenyképességének további erősítését szolgálják” – emelte ki.

Dr. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja beszédében elismerően szólt a Széchenyi István Egyetem nemzetközi szintű infrastruktúrájáról, majd gyakorlóiskoláik magas oktatási színvonalát és népszerűségét hangsúlyozta, amit diákjaik kitűnő eredményei is igazolnak. Hozzáfűzte, a most megvalósuló projekt jelentősen hozzájárul a további fejlődéshez. „Mindez nemcsak a gyerekek és a pedagógusok szempontjából fontos, de a gyakorlóiskolák helyzete a tanítóképzés szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír” – húzta alá.

Némethyné Toldy Gizella, a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolájának igazgatója elmondta, a beruházás tartalmazza az iskola energetikai korszerűsítésének első ütemét, amely nyílászárók részleges cseréjét, épületgépészeti felújításokat, radiátorcseréket, napelemes rendszer kialakítását és padlásfödém-szigetelést is magában foglal. Emellett hűtési-fűtési rendszereket, köztük az informatikai terem klimatizálását is kiépítik.

Több helyiségben történik árnyékolás, burkolatcsere, továbbá a tornatermet és az öltözőket is korszerűsítik. Ezenkívül megtörténik a sportudvar árnyékolása, a hátsó udvar felújítása, és akadálymentesítés is szolgálja az épület korszerű működését. Az eszközbeszerzés keretében tantermi bútorokkal, tornatermi eszközökkel, interaktív táblákkal, számítógépekkel és egyéb informatikai eszközökkel gazdagodik az intézmény. Az iskolában az elmúlt évben a Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal partnerségben elindított, a természettudományos ismereteket népszerűsítő élményalapú oktatási programot figyelembe véve elmondható, hogy az intézmény kívül-belül megújul.

Pintér Zsolt projektmenedzser, az ELTE Savaria Egyetemi Központjának koordinációs igazgatója, az ELTE Pályázati Központ igazgatóhelyettese arról számolt be, hogy a Széchenyi István Egyetemmel közös konzorcium keretében három intézményük fejlesztésére kerül sor. A budapesti Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban Farkas Csaba igazgatóhelyettes elmondása szerint elsősorban az elektromos hálózat, a világítás és az informatikai hálózat újul meg, valamint digitális oktatási eszközöket szereznek be, illetve felújítják a bejáratot és a portát. A Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában az aula és a hozzá kapcsolódó vizesblokkok, a rendezvényterem, az informatikai tantermek rekonstrukciója, valamint egy biztonsági kamerarendszer kialakítása valósul meg, foglalta össze Mesterházy Ferenc igazgató. A speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskolában a széles körű eszközfejlesztés mellett elsősorban a közösségi terek modernizálására és az akadálymentesített terek fejlesztésére fókuszálnak, derült ki Póth Éva Klára előadásából. Emellett más pályázatok révén az ELTE további három gyakorlóiskolája is megújul.