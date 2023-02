Támadhat a rezsidémon, semmi gond? Ezeket a lakásokat veszik a magyarok, mint a cukrot

Ha energiahatékonyságról van szó, akkor nem igazán foglalkoznak a részletekkel a hazai ingatlanvásárlók, elég ha az ingatlan megjelenése igazodik a kor esztétikájához és kellően alacsonyak a rezsiszámlák.

Az elmúlt évben az energiaárakat érintő változások hatással voltak az ingatlanok fenntartási költségeire. Kérdés ugyanakkor, hogy a gyakorlatban mennyire vált fontossá a vevők számára az, hogy energiatakarékos, energiahatékony, szigetelt, korszerű ingatlant találjanak.

Az emberek számára a rezsiszámla egy fontos tényező, és általában tájékozódnak is ezzel kapcsolatban ingatlanvásárlásnál

- szögezte le Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli irodájának szakmai vezetője. Hozzátette ugyanakkor, hogy azt viszont nem lehet kijelenteni, hogy ez vált volna elsődleges szemponttá az ingatlanvásárlásnál, ahogy azt sem, hogy a kedvezőbb energiahatékonyságot biztosító tényezőkben különösebben elmélyednének. A jelenlegi lassú piacon továbbra is mindennél fontosabb az ár - derült ki szavaiból.

A magas kamatra adott lakáshitelek időszakában most azok vásárolnak elsősorban, akiknek rendelkezésére áll némi készpénz, ugyanakkor ennek összege a legtöbb esetben korlátozott, és most hitelek segítségével sem tudják kibővíteni. Ennek következtében azt lehet tapasztalni a csepeli és az agglomerációjában található ingatlanpiacon, hogy nagyjából 30 milliónál megáll a kereslet, az emberek minél olcsóbban akarnak ingatlanhoz jutni - mondta a szakértő.

Természetesen ezzel együtt fontos számukra az is, hogy felújított legyen az ingatlan, de ott sem elsősorban arra figyelnek, hogy mennyire korszerű vagy energiatakarékos a kialakítás, hanem, hogy legyen minden szépen megcsinálva benne, és lehetőleg ne kelljen “hozzányúlni”.

Emiatt elsősorban a jó állapotú, de azért ehhez képest olcsó ingatlanok kelnek most el a piacon, míg a felújítandókat meg sem nézik - jelezte Marosvölgyi Gabi. Talán lenne utóbbiakra is kereslet a mostaninál alacsonyabb árakon, ugyanakkor árcsökkentési hajlandóságot egyelőre nem nagyon tapasztalni a tulajdonosok részéről, így nehéz megmondani, hogy hol az az ár, amennyiért ezeket megvennék.

Ennek ellenére az ingatlanközvetítő találkozott mostanában is olyan eladással, ahol egy rendkívül rossz állapotú ingatlan kelt el, nem is túl jó környéken, nyilvánvalóan azért, mert végül meglehetősen alacsonyra süllyedt az értékesítési ár. A pangó ingatlanpiacon azonban egy-egy esetből nehéz általános következtetéseket levonni - hangsúlyozta Marosvölgyi Gabi.

Hasonlóan látja a helyzetet Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is. Mint mondta, nehéz most összehasonlítani a különböző típusú ingatlanokat a korábbi szint töredékére zuhant tranzakciószám miatt, amit jelentős részben a magas hitelkamatok okoznak.

Ő is elsősorban azt emelte ki, hogy alapvetően a jó ár/érték arányú ingatlanok azok, melyekre érezhető kereslet mutatkozik, illetve ezzel együtt azt is lehet érzékelni, hogy elsősorban a felújított, jó állapotú ingatlanok keresettek, mert az új tulajdonos lehetőleg “nem akar csinálni semmit” a megvásárolt ingatlanon, hiszen nincs munkaerő, drágák az alapanyagok.

Ezen a piacon nem igazán lehet most az energiatakarékos, korszerű ingatlanok iránti megnövekedett igényt észlelni, legfeljebb csak azt lehet kijelenteni, hogy vannak olyan - elsősorban az ár/érték arányuk miatt - kiemelkedő ingatlanok, melyek már felkeltik a vevők érdeklődését, és ezekre gyorsan le is csapnak

- derült ki az ingatlanközvetítő szavaiból.

Hozzátette ugyanakkor, hogy sajnos az is gyakran előfordul, hogy amikor végre sikerül olyan árat meghatározni egy ingatlannál, mely megmozdítja a vevőket, akkor az eladó “hirtelen” eláll az értékesítéstől. Ez persze nem feltétlenül azért van, mert tesztelte a piacot, vagy szórakozik az ingatlanközvetítővel, hanem gyakran az az oka, hogy ő maga nem tud az eladott ingatlana helyett másikat vásárolni az adott összegért, vagy legalábbis nehezen.

Rámutatott arra is, utóbbi oka az, hogy az árak most rendkívüli módon szórnak: tehát míg például 70-80 millióért találni eladó házat egy adott környéken - amit ennyiért meg is vesznek -, addig ugyanitt 40-50 millióért akadnak ajánlatok panellakásra. A hirdetési árak tehát sokszor nincsenek összhangban, így nem könnyű azoknak az eladóknak a dolga, akik másik ingatlant vásárolnának az eladott helyett.

Összességében tehát azt lehet látni most a csekély számú tranzakció alapján, hogy a vevők számára ugyan fontos a megvásárolni kívánt ingatlan esetében az alacsony rezsi - és ezt ellenőrzik is -, azonban nem elsősorban az alapján válogatnak, hogy az ingatlan mennyire energiatakarékos vagy energetikailag korszerű, hanem egyrészt a rezsit és az árat, illetve az ár/érték arányt veszik figyelembe, másrészt fontos szempont, hogy ne kelljen egy felújításba belevágni.

Címlapkép: Getty Images