Termálvizet találtak egy vidéki üzem alatt: erre használnák a kincset érő forrást

Termálvizet találtak a kezdeti tanulmányok és felmérések a Procter & Gamble csömöri üzeme alatt, így a vállalat szerencsés földrajzi adottságainak köszönhetően hosszútávú tervezésbe kezdett Csömör Nagyközség Önkormányzatával együttműködve, hogy geotermikus energia használatával a teljes földgázfelhasználásukat képesek legyenek kiváltani - olvasható a sajtóközleményben.

A Procter & Gamble több mint 30 éve van jelen Magyarországon, és ez idő alatt termékkínálatuk 5 márkáról 30 márkacsaládra nőtt 10 különböző kategóriában. Globális fenntarthatósági törekvéseik a hazai üzemeikben elsők között kerültek bevezetésre, mindkét hazai gyáruk nulla hulladéktermeléssel üzemel, 100%-ban megújuló energiaforrásból származó energiát használ, valamint a felhasznált vizet teljes mértékben visszaforgatják és újrahasznosítják. A csömöri gyár egyedi tervezésű víztisztító üzemet létesített, melynek komplexitása évi 270.000 m3 víz cirkulációját jelenti, ez megegyezik egy Mogyoród méretű település éves vízfelhasználásával. Az üzemben szelektíven gyűjtött műanyagokból (pl. pántoló szalag, zacskó, műanyag palackok) először granulátum, majd további újrahasznosítható tárgyak (pl. kerti bútorok, háztartási eszközök) készülnek, a papírhulladékból (pl. csévetest, karton, irodai hulladék) kartondoboz, a gyártási selejt hulladékból pedig cement készül.

A jelen energiapiaci és klímaváltozási helyzetben mi is egyre inkább megújuló energiák használatára térünk át. A csömöri termálvíz projekt jelenleg vizsgálati fázisban van, amint elkészülnek a szükséges tanulmányok, belevágunk a megvalósításba, hogy üzemünk teljes mértékben geotermikus energiára álljon át, így még korábban elérhetjük a zéró károsanyagkibocsátási célunkat. Mindemellett egy ilyen innováció hosszú időre biztosítani tudja gyárunk jövőjét és munkahelyeink stabilitását

– mondja Krubl Yvette, a P&G kommunikációs vezetője.

A csömöri üzem a vállalat legnagyobb női higiénés termékeket gyártó egysége, 2019 óta kizárólag megújuló villamos energiát vásárol, valamint kiemelt hangsúlyt fektet a sűrített levegő és a hulladék-hő hasznosítására. Sűrített levegő felhasználásuk a gyár elektromos áram igényének egyötödét teszi ki, ez teljes Csömör település kétheti energiaigénye. Európai gyáraik között januárban elsőként indítottak Csömörön hulladék-hő hasznosítási programot, amelynek célja, hogy feltárja a gyártás során felszabadult hőenergia veszteségeket és más területek hőigényével kapcsolja össze újrahasznosítás céljából.

Magyarországon gyártó és működő vállalatként nemcsak a globális energiaválság, hanem a magyar gazdaságot érintő hatások, mint a magas és gyorsuló infláció vagy a növekvő logisztikai és energiaköltségek minket is elértek. – teszi hozzá Berkó Gábor, a P&G hazai ügyvezető igazgatója. – Ezeket a változásokat egyelőre jól kezeljük, ellátási láncunk rendkívül rugalmasan és hatékonyan reagál, így folyamatosan az igényeknek megfelelően tudjuk alakítani a gyártást. Ahogy a lakossági nagyfogyasztók, mi is többszörös energiaárat fizetünk, de megláttuk ebben a lehetőséget, és további megújuló energiaforrások alkalmazására törekszünk. Úgy tapasztaljuk, hogy a kialakult helyzet inkább felgyorsít bizonyos folyamatokat, és segít a fenntarthatóság érdekében tett vállalásainkat még előbb elérni, és így újabbakat kitűzni. A fenntarthatóság pedig hosszú távon csökkentheti a vállalati működési költségeket, és versenyelőnyt biztosít a működésben, a vevői elégedettségben és a márka imázsában.

A csömöri üzemben készülő Tampax jelenlegi műanyag applikátorát kartonra cserélik, a termékben lévő műanyagot pedig pamuttal és növényi alapú bevonattal helyettesítik. Az új Tampax 2023 tavaszától lesz elérhető elsőként az Egyesült Királyságban, idővel pedig a további európai piacokon.

A vállalat számos termékénél állt át műanyagról FSC tanúsítvánnyal rendelkező, teljesen újrahasznosítható kartoncsomagolásra, úgy, mint a gyöngyösi üzemben készülő Oral-B elektromos fogkefék, a csömörön gyártott Always és Naturella betétek, az Ariel mosókapszulák vagy a Gillette és Venus borotvák.

A P&G komoly erőfeszítéseket tesz a felelősségteljes beszerzés és a kritikus ökoszisztémák védelmét, javítását vagy helyreállítását célzó projektek előmozdítása mellett, nemcsak világszinten, de Magyarországon is. Ültessünk jobb levegőt programja keretében a MyForest közösségi erdők kezdeményezéssel együttműködésben tavaly több hektár erdőt telepített, általános iskolák számára készített régiós környezeti oktatóprogramja 2 éve hazánkban is elérhető, és ingyenesen használható. Az oktatási segédlet 3 kiemelt területet (vízfogyasztás, energiafogyasztás, hulladékgyűjtés) fed le, és nyújt egyszerű, a gyermekek számára is érthető, emellett játékos és gyakorlati edukációs tartalmat, hogy elősegítse a szülők és tanárok környezeti nevelési törekvéseit.

Címlapkép forrása: Procter & Gamble sajtóanyag