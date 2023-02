Újabb részletek derültek ki a rezsiemelésről: durva mi megy ezekben a vidéki városokban

A magyar háztartások 21%-a mind a gáz-, mind az áramfogyasztás terén túllépte az átlagfogyasztásként meghúzott határt a rezsiemelés előtti egy évben, további 6,8%-a csak a gázból, 33,6%-a pedig csak az áramból lógott túl azon, így elméletileg akár a háztartások 61,5%-át is kedvezőtlenül érintették volna a tavaly nyáron bevezetett új rezsiszabályok – derült ki a KSH legfrissebb Statisztikai Szemléjében megjelent tanulmányból. A valóság azonban ettől kedvezőbb lett, igaz ez inkább az időjárásnak, mint a spórolásnak köszönhető.

Ahogy a Portfolio írja, éppen ez, illetve a lakások állaga és a vezetékes gáz magas elterjedtsége okozhat fejtörést a döntéshozóknak. Az is fontos, hogy az átlagfogyasztási határ 120%-ánál többet fogyasztó háztartások aránya az ország rengeteg településén akár egyharmados is lehet, és közülük 271 ezer olyan háztartás van, amelyekben csak 60 éves vagy annál idősebb személy él.

Különösen érdekes az is, hogy Budapest agglomerációjában, illetve Tatabánya, Győr és Miskolc környékén látványosan magas az egy főre jutó lakossági gázfogyasztás.

Az eredmények alapján a kormányzati döntéshozók számára is releváns megjegyzéseket tettek a kutatók. A vizsgálataik alapján ugyanis gyakorlatilag azt állapították meg, hogy vannak az országban gócpontok, ahol nagyobb az egy főre jutó gázfelhasználás, és valószínűbb, hogy az adott településen több gázt használnak, ha a környező településeken is többet fogyasztanak (illetve kevesebbet, ha a környező településeken is kevesebbet).

Forrás: KSH

Úgy fogalmaznak:

Az eredményeket úgy is interpretálhatnánk, hogy a nagyobb közösségek kollektív energiatudatossági attitűdje lehet a döntő, ami területileg koncentráltan lehet jelen az országban, és ez a háttérváltozó áll a földgázfelhasználás különbségei mögött

- igaz ezt a hipotézist egy későbbi tanulmányban érdemesnek tartják részletesen is körbejárni. Ezzel együtt is megjegyzik:

A döntéshozók számára igen fontos eredmény lehet, hogy nem lehet generális – az egész országra vonatkozó általános – döntéseket hozni a fogyasztáscsökkentést szorgalmazó beavatkozások során, hanem térben koncentrált beavatkozásra van szükség.

További részletek a Portfolio teljes cikkében olvashatók, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images