Lassan eltűnnek a magyar melósok a mezőgazdaságból? Ide menekülnek a jobb pénz érdekében

Írország, avagy a Zöld-sziget az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője, különösen a burgonyatermesztés és tejtermelés kapcsán ismert. Az országot most komoly munkaerőhiány sújtja, így akár napok alatt is el lehetet ott helyezkedni külföldiként. De milyen körülmények között, valamint mennyit kell dolgoznia annak, aki egy élelmiszeripari, vagy épp egy mezőgazdasági eszközök és inputanyagok forgalmazásával foglalkozó ír cégnél állna munkába? Mi vár a mezőgazdasági ágazatban dolgozókra? Milyen fizetségre és milyen bónuszokra számíthat az ember a munkájáért? Az Agrárszektor erről kérdezte meg az Írországban élő és dolgozó magyarokat.

Ahogy a portál írja, egyik általuk megkérdezett külföldi munkás, Judit, HR-es szerepben dolgozik egy pizzagyárban és szinte mindent intéznie kell a céggel kapcsolatban. A fizetésről a következőket mondta: a bér 12,73 euró/óra, és heti 39 óra a hivatalos munkaidő. Ezzel a munkával havi szinten megközelítőleg 2000 eurót lehet keresni, ami jelenlegi árfolyamon 762 ezer forintnak felel meg. A vállalaton belül lehetőség van az előrelépésre, és vannak élelmiszerbiztonsági és balesetmegelőzési frissítő oktatások is. Arra is van mód, hogy valaki határozott idejű szerződéses bérmunkásból rendes céges dolgozóvá váljon: a cég szokott belsős pozíciókat is meghirdetni, ráadásul a jelenlegi nagy munkaerőhiány miatt egyre több dolgozót vesz át a cég.

Egy másik külföldi munkavállaló, Flóra lassan 8 éve dolgozik sales office pozícióban egy mezőgazdasági eszközöket és inputanyagokat forgalmazó cégnél. Mint mondta, országosan terítenek, farmoknak, faiskoláknak, parkoknak, golfpályáknak, kertészeti árudáknak és magánszemélyeknek is. Mint mondta, ennél a cégnél ő havi szinten 3000 euró felett keres, ami már 1 millió forint feletti fizetést jelent a jelenlegi árfolyamon. A kezdőfizetése ennél jóval kevesebb volt, de teljesítményarányosan növekedett, valamint van egy bónuszrendszer is az eladások után.

A portál beszámolója szerint, a munkaerőhiány egyébként annyira súlyos, hogy a kertészeti ágazatban már kötéllel kell fogni a kétkezi munkásokat, a faiskolai és tájrendező dolgozókat, a fizetés ezeknél az állásoknál viszont nem túl csábító: 12-13 eurós órabér az ajánlat (ami, mint azt fentebb már láthattuk, átszámolva 762 ezer forintos fizetést jelent), de ezért esőben-szélben kint kell dolgozni a terepen.

Címlapkép: Getty Images