Rázós év vár a magyarokra: mutatjuk, mire számíthat, aki albérletet, lakást szeretne

Az ingatlanpiac már lassulásnak indult, de mit okozhat mindez a kiadó ingatlanok piacán? Erre a kérdésre kereste a választ a Pénzcentrum, és mint kiderült, a szakértők szerint mindaddig nem jöhet komoly fordulat, ameddig a lakáshitelek kamatai az egekben vannak.

Ahogy a portál írja, jól látszik, hogy lassulni kezdett a hazai lakáspiac, ami már a tranzakciók számában is megmutatkozik. Ugyanakkor az eladó ingatlanok árainak mérséklődése, illetve a növekvő mértékű alku lehetősége egyre vonzóbbá teszi az ingatlanbefektetést is, így a kiadó ingatlanok kínálatának bővülésére is lehet számítani. Emellett az év végén a bérleti piacon is megtörténhetett a fordulat: havi szinten csökkentek a bérleti díjak. De mire számíthatunk hosszú távon a hazai bérleti piacon, mivel kalkuláljanak a lakáskeresők? A Pénzcentrum most szakértőket kérdezett arról, hogy mit hozhat a 2023-as év.

Súlyos terhet jelentenek a dráguló hitelek

A lakhatás egyértelmű létkérdés mindenki számára, amelynek megoldására a legtöbb ügyfél két járható út közül választhat. Személyes megtakarítás, valamint a hitelpiac és az elérhető állami támogatások felhasználásával saját ingatlan vásárlása, illetve azok számára, akik nem rendelkeznek elegendő tőkével az otthonteremtéshez, és a magas törlesztőrészletek miatt a hitelpiacról is kiszorulnak, a kiadó lakások szegmense nyújthat mentsvárat

- magyarázta Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője. Majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a megugró jelzáloghitel-kamatok és az energiaárak emelkedése azonban nem csak az eladó ingatlanpiacra, valamint a jelzáloghitel-piaci volumenre nyomja rá bélyegét, a két szegmensben bekövetkezett változások az albérletpiacra is kihatással lesznek.

A bérlemények árszintjét mindig az aktuális kereslet mértéke befolyásolja. A jelenlegi bérleti piacon - a dráguló hitellehetőségek következtében az eladó szegmensből kiszorult ügyfelek miatt - még mindig nagyon erős a kereslet, ami a hiteltörlesztők és -kamatok csökkenéséig várhatóan a bérleti piac további szárnyalását és erősödését vonja maga után

- szögezte le a szakértő, aki szerint a bérleti piacon jelentősebb trendfordulóra a kamatcsökkentési periódus elindulása és az infláció visszaszorítása esetén lehet számítani, illetve, ha valamiféle külső tényező, például a rövidtávú bérbeadás szabályozásának enyhítése alakítja a jelenlegi trendet.

Címlapkép: Getty Images