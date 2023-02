Fontos bejelentést tett a MÁV és a Volán: ezt kell tudni az idei kedvezményes bérletekről

Az autósok nem azért nem választják a közösségi közlekedést, mert drága – mondta Szalay Áron, a Közlekedő Tömeg Egyesület alapító tagja. Biber Anett, a MÁV-csoport szóvivője szerint viszont a májustól létrejövő vármegye- és országbérlet nagyon erős érv újra a közösségi közlekedés mellett, írja az infostart.hu.

Ahhoz képest, hogy három évvel ezelőtt még több tucat regionális vasútvonalat terveztek bezárni, előrelépés, hogy a legutóbbi, decemberi menetrendváltáskor több vasútvonalon sűrítették a közlekedést, most pedig egy díjszabási egyszerűsítést vezetnek be - mondta az InfoRádióban Szalay Áron, a Közlekedő Tömeg Egyesület alapító tagja.

Ugyanakkor ez viszonylag kevés utast ösztönöz az autó otthonhagyására. Egyrészt ez a kedvezmény nem érvényes a helyjegyköteles vonatokra, másrészt a városi közlekedésre sem.

Szalay Áron szerint a kedvezmény mellett és ellen is szólnak érvek, Ha a kormány vállalja, hogy kipótolja, ha az alacsonyabb jegyárak miatt esetlegesen kevesebb bevétel folyik be a közlekedési cégekhez, akkor ez alapvetően rendben van. Az viszont nem elfogadható, ha egy-két év múlva a lecsökkent bevételekre hivatkozva járatokat szüntetnek meg.

Szalay Áron kiemelte, hogy szükség lenne olyan jegyekre és bérletekre, amelyek érvényesek a helyközi és a helyi járatokra is. Tehát ha valaki Budapestről Debrecenbe megy, ne kelljen a budapesti metróra vagy a debreceni villamosra újabb jegyet váltani.

Aki most nem használ közösségi közlekedést Magyarországon, az nem azért teszi, mert túlzottan drága lenne. A helyközi közlekedésben ugyanis már több mint egy évtizede nem történt jegyáremelés. Sokkal inkább az a probléma, hogy ritkán, nehezen megjegyezhető menetrend alapján járnak a járatok, vagy nagyon sokat kell várni átszálláskor.

A májustól létrejövő vármegye- és országbérlet nagyon erős érv újra a közösségi közlekedés mellett, mert egy bérlettel lehet igénybe venni nagyon kedvező áron akár a MÁV-Start, akár a GYSEV, akár a MÁV-HÉV vagy a Volánbusz járatait – mondta az InfoRádiónak Biber Anett, a MÁV-csoport szóvivője.

A bérletek a megszokott módon, már április végétől elővételben is megvásárolhatók, de a MÁV-applikációban is, ami 24 órán át elérhető. Ezenkívül a MÁV-Start pénztáraiban, a MÁV-Start jegykiadó automatáinál az ország egész területén, a Volánbusz pénztárainál, a Volánbuszok fedélzetén, és a GYSEV pénztárainál is meg lehet vásárolni ezt a terméket.

A teljes árú vármegyebérlet 9450 forintba kerül, de ha át kell lépnünk egy megyehatárt, akkor már az országbérletet érdemes vásárolni, ami 18 900 forintba fog kerülni. A diákok igénybe vehetik a 90 százalékos kedvezményüket, így nekik 945 forintba fog kerülni havonta ez a bérlet. Az országbérletért pedig 1890 forintot kell fizetniük.

