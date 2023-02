Újabb változás jöhet a napelemeknél: ennek sok háztulajdonnos örülni fog

A jelek szerint újabb változás jöhet a napelemeknél. A Pénzcentrum most szakértők segítségével járta körül azt, hogy megéri-e belevágni most a telepítésbe, mi lehet a visszatáplálás sorsa, illetve mi történhet a szektorban a következő hónapokban.

Tavaly október végén jelentette be a kormány a hálózat leterheltségére hivatkozva, hogy az újonnan létesített háztartási méretű kiserőművek esetében határozatlan időre megszüntetik a visszatáplálás lehetőségét - jegyezte meg mai cikkében a Pénzcentrum. Annak, aki továbbra is szeretett volna élni ezzel a lehetőséggel, azoknak alig pár napjuk volt leadni a csatlakozási igényeiket. Azonban most a jelek szerint ez záros határidőn belül változni fog, hiszen megkezdődött az elektromos hálózatok korszerűsítése, illetve az uniós támogatások megszerzéséhez ennek kapcsán is több kötelezettséget teljesítenie kell Magyarországnak. A Pénzcentrum szakértők segítségével járta körül azt, hogy megéri-e belevágni most a telepítésbe, mi lehet a visszatáplálás sorsa, illetve mi történhet a szektorban a következő hónapokban.

A várható változásokról Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke nyilatkozott a lapnak. Elmondta:

Azt az információt kaptuk, hogy legkésőbb az év végéig vissza fogják engedni a hálózatra a háztartási méretű új napelemes rendszereknek a visszatáplálását is. Ennek egyik oka az, hogy hatalmas gazdasági károkat okozott a döntés: gyakorlatilag a teljes építőipart, az új építésű otthonok piacát ellehetetlenítette a kormány. Ugyanis nem lehet így ezeket a korszerű ingatlanokat megépíteni.

