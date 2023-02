Áll a bál a Kistelekre tervezett giga aksigyár miatt is: döbbenet, mi derült ki

Az ATV kérdésére a polgármester azt mondta, hogy Kisteleken nem épül akkumulátorgyár, mert nem elég hozzá a jelenlegi elektromos kapacitás.

Ahogy tegnap a HelloVidék is megírta, Kistelek közgyűlése idén januárban valóban döntött egy 12 hektáros terület eladásáról, 1500 Ft-os négyzetméteráron, ide települhetett volna egy akkumulátoralkatrész-gyár. A képviselőtestület nem igazán tudott arról, miről is szavaz, a közgyűlésen simán átment a beruházás, egyedül Mészáros Gábor voksolt az eladás ellen.

Kistelek polgármestere az ATV Híradójának elismerte, hogy tárgyalt a befektetőkkel, de szerinte a gyár üzemeltetéséhez a városban nincs elég elektromos kapacitás, és csak hosszabb idő alatt lehetne kiépíteni. Az önkormányzat eladott viszont egy, a tulajdonában lévő 12 hektáros területet, és oda várják a gyárépítőket.

Ez egy nagyon kevés adatot tartalmazó szóbeli előterjesztés volt, nem volt hozzá semmilyen írásos anyag. Gyakorlatilag semmi konkrétumot nem tudtunk, azóta sem tudunk sajnos az ügyről. Azóta is többször próbáltuk más képviselők is, én is, hogy kapjunk írásos anyagot, tájékoztatót

– mondta az ATV-nek Mészáros Gábor képviselő.

A képviselők sem kaptak semmilyen részletes tájékoztatást

Az ülésen Nagy Sándor polgármester szó szerint azt mondta, „a cég jelen tudás szerint egy 500 milliárd forintos beruházást akar idehozni”.

A HIPA megkereste hivatalosan az MVM-et, és az MVM azt nyilatkozta, hogy 5 éven belül ki tud építeni egy alállomást, ami erre alkalmas, amire a beruházó cég azt mondta, hogy nekik legkésőbb 2,5 fél év, nekik túl hosszú idő, ennyit nem tudnak várni

– fogalmazott Nagy Sándor polgármester.

Egy kínai akkumulátoros cég magyarországi képviselőjével tárgyalt a polgármester. A polgármester elmondta, nagyon örülne, ha a 7 ezres kisvárosba és egy 500 milliárdos befektető érkezne.

Ez nagyon sokat jelentene, mind a munkahelyek, mind a helyi iparűzési adó szempontjából nekik.

A területet az Európa-Center-Miskolc Kft. vásárolta meg. Az ATV őket is kereste, hogy megkérdezzék, milyen beruházót akarnak Kistelekre hozni, de közösségi oldaluk nem üzemel és a megadott telefonszám sem volt kapcsolható.

