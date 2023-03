Íme a magyar vidék szuperzöldségei: bárhol megteremnek, mégis horror áron vesszük a piacokon

A húsvétot megelőző böjti időszak húshagyó keddel kezdődik, és hamvazó szerdától húsvét vasárnapig tart. A böjti szokások kialakulásának hátterében vallási és egészségügyi okok állnak, a böjt önfegyelemre és lemondásra tanít, segíti szervezetünk öngyógyító folyamatait. Napi közel fél kiló zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztani az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként, a magyarok ennél sokkal kevesebbet esznek, pedig ásványianyag-, vitamin- és rosttartalmuk miatt nemcsak a különböző szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében játszanak fontos szerepet, de a várható élettartamot is növelhetik. Így legalább ilyenkor, a böjti időszakban érdemes többször a tányérra tenni a tavasz zöldségeit. Utánajártunk, melyek a legnépszerűbbek, és milyen áron kaphatóak most a piacokon.

A korai zöldségek még egészen zsengék, üdék, tavasszal a zöldség kínálat nagy, de leggyakrabban retekkel, tormával, zellerrel és céklával találkozhatunk ilyenkor a hazai piacokon, melyeknek húsvét előtt különösen fontos szerep jut az étkezésünkben.

Tavaszi zöldségek

A márciusi termények között kiemelkedőek a hagymafélék. Korai zöldség az újhagyma és a medvehagyma is, pikáns ízük és magas C-vitamin tartalmuk segíti a megfázások leküzdését, és fertőtlenítő hatással is bírnak, de serkentik a keringést, a szív- és érrendszernek is jüót tesznek.

A korai zöldségek közé sorolható a madársaláta is. Ez az apró zöldség márciusban a legzsengébb. Ideális vitaminforrás salátákba, vagy köretként. Magas vastartalmának köszönhetően serkenti a vérképzést és B6-vitamin tartalmának köszönhetően nyugtató hatással van az idegrendszerre. Magas folsavtartalma segíti a pihentető alvást és a kismamákat segíti a magzati fejlődés megfelelő tápanyagainak biztosításában.

A friss hónapos retek már márciusban betakarítható, a friss zöldségek kedvelői örömére. A retekfélék rostban gazdagok, ezért serkentik az emésztést. Ez a tavaszi zöldség serkenti a máj és az epe működését, a sárgaság tüneteit is képes enyhíteni. Kalcium, magnézium, kálium és vastartalma is magas.

A káposztafélék és a sárgarépa egész évben kaphatóak, a friss petrezselyem ilyenkor tavasszal pedig rengeteg ételt feldob, amellett nagyon egészséges is, így sokan keresik a piacokon. A lenti diagramon jól láthatóak a nagybani piacokon ezen zöldségek árai.

Ilyen zöldségeket, gyümölcsöket vehetünk most a piacon

Az AKI PÁIR (Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszer) adatai szerint a 8. héten a törökországi származású gömbparadicsom kilogrammonként1500, az olaszországi 1450 forint áron került a Budapesti Nagybani Piac választékban. A Görögországból származó szamócát 2550 forint/kilogramm áron kínálták. A belföldi gumós zeller ára 34 százalékkal volt magasabb (370 forint/kilogramm) 2022 1–8. hetében, mint az előző év azonos időszakában. A cékla ára 54 százalékkal 258 forint/kilogrammra emelkedett ugyanekkor.

Budapesti nagybani piaci körkép - előtérben az import

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 8. héten a Spanyolországból importált 40–47 mm-es gömbparadicsomot 1600, a fürtös paradicsomot 1620 forint/kilogramm leggyakoribb áron értékesítették, ami az előbbinél 39, az utóbbinál pedig 31 százalékkal haladta meg a 2022. évi azonos heti árakat. A törökországi származású gömbparadicsom kilogrammonként 1500, az olaszországi 1450 forint áron került a kínálatba ugyanekkor, míg hazai termesztésből származó gömb és fürtös paradicsom nem szerepelt a választékban.

Az olasz import, 15 mm-nél nagyobb bogyóméretű koktélparadicsom 2200 forint/kilogramm ára 22 százalékkal nőtt a 2022. évi 8. hetihez viszonyítva a Budapesti Nagybani Piacon. Kígyóuborkából a 400–500 gramm méretkategóriájú, spanyolországi származásút 1500 forint/kilogramm áron kínálták, míg hazai nem szerepelt a felhozatalban.

A belpiaci száraz fehér és tarkabab az előző évi 8. hetivel megegyező 900 forint/kilogramm leggyakoribb áron került a kínálatba, míg a sárgaborsó annál 41 százalékkal magasabb áron, kilogrammonként 360 forintért. A tárolási, lédig kiszerelésű karalábé az 52 héttel korábbival csaknem megegyező, 240 forint/kilogramm, a primőr 230 forint/darab áron (+5 százalék) került a választékba. Hazai karfiolt a megfigyelt héten nem árusítottak, míg az olaszországi importárut a 2022. azonos hetit jelentősen meghaladó, 887 forint/kilogramm áron értékesítették.

A belföldi Idared 278 és a Golden almák 320 forint/kilogramm ára egyaránt 7 százalékkal emelkedett, a külpiaci származású, fajtajelöletlen alma 400 forint/kilogramm ára 11 százalékkal csökkent a tavalyi 8. hetihez viszonyítva. A Görögországból származó szamócát 2550 forint/kilogramm áron kínálták.

Ahogy a fenti diagramból is látszik, a vöröshagyma termelői ára a nagybani piacokon Debrecenben nem éri el a 300 forintot, míg Szegeden meghaladja azt. A lilahagyma viszont már mindkét településen több mint 300 forintba kerül, míg a kelkáposzta kilóára Debrecenben 450 forint körül mozog, Szegeden pedig csak 300 forint. A fekete reteknél is az látható, hogy Debrecenben jóval többet kérnek el érte, mint Szegeden, előbbi helyen 300 forintnál is többe kerül, míg utóbbi helyen 250 forint körüli áron kapható.

A kora tavasz sztárjai: a torma, a zeller és a cékla piaca

Torma

Magyarország az Európai Unió legnagyobb tormatermelője. A KSH adatai szerint 1316 hektárról 8,86 ezer tonna tormát takarítottak be 2021-ben. A KSH adatai szerint a tormakivitel mennyisége 21 százalékkal 7,62 ezer tonnára csökkent, míg értéke 6 százalékkal 4,23 milliárd forintra nőtt 2022 első tizenegy hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. Az export kétharmada Németországba és Lengyelországba irányult. Az import éves szinten nem jelentős, a vizsgált időszakban 10 százalékkal volt kevesebb (20,9 tonna), mint egy évvel korábban.

A Budapesti Nagybani Piacon 2022-ben a belföldi friss torma termelői ára 6 százalékkal haladta meg (1123 forint/kilogramm) az egy évvel korábbit, 2023 1–8. hetében nem volt jelen torma a kínálatban.

A vidéki fogyasztói piacokon a szabadföldi torma ára igen borsos, az AKI PÁIR adatai szerint február utolsó hetében Debrecenben kilója 2000 forintba, Szegeden 2200 forintba kerül.

Legtöbb ipari torma a Hajdúságban terem itthon

Ez a régió olyannyira meghatározó a termesztésben, hogy az itt termelt gyökér "hajdúsági torma" néven oltalom alatt álló eredetmegjelölést is kapott 2009 őszén. A teljes országos termőterület 1450 hektár körül van, ebből 1400 hektár található az említett termőkörzetben.

A hazai adatok szerint ipari mennyiségben csak Hajdú-Bihar megyében 1200-1500 hektáron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szolnok megyékben 300-400 hektáron termesztik a tormát. Ezekről a területekről évenként 15-18 ezer tonnát gyűjtenek be, amely kielégíti a hazai és az exportigényeket is. A megtermelt hazai mennyiség 20-25 százalékát értékesítik belföldön, 12-15 ezer tonnát pedig alapanyagként szállítunk a nyugat-európai országokba. A tormatermesztés éves kézimunkaigénye hektáronként pedig 120-150 munkanap.

A hazai tormafogyasztás leginkább a húsvét ünnepéhez köthető, ahogy arról korábban írtunk, és szinte csak ekkor eszik a magyarok, pedig élettani hatásai miatt a rendszeresebb felhasználása is ajánlott. Hiszen tele van vitaminokkal és hasznos tápanyagokkal. Ma a tormát a legtöbben feldolgozott formában vásárolják, mert az erős, irritáló illóanyagok miatt az otthoni elkészítése kevésbé népszerű.

Torma: a magyar gyömbér A tormát eleink gyógynövényként hozták Belső-Ázsiából, ahol mai napig az életerő jelképeként tekintenek rá. Sokoldalú gyógyhatása miatt ideje, hogy visszanyerje jelentőségét a magyar házipatikákban is. Fő hatóanyaga a mustárolaj, a szinigrin és a glukonnaszturcin nevű glikozidok, de fellelhető benne C-vitamin és kálium is. Antibakteriális hatását a benne található glikozidoknak köszönheti, a mustárolaj viszont fokozza a nyálkahártyák vérellátását, a kálium pedig serkenti a veseműködést. A reszelt tormát vese- és húgyúti fertőzések, valamint bronchitis esetén is ajánlják, és a felső légutak hurutja esetén a torma és méz keveréke kiváló gyógyír lehet.

A népi gyógyászatban a frissen reszelt tormát pakolásként is hatásosan alkalmazzák. A torma csípős illóolajának belélegzése tisztítja a légutakat is, remek gyógyír az őszi-téli megfázásos időszakban.

Zeller

Az Eurostat adatai szerint 2022 első tizenegy hónapjában gumós zellerből Hollandia 3 százalékkal kevesebbet (84,1 ezer tonna), Belgium 6 százalékkal többet (17,6 ezer tonna) értékesített a közösség belső piacán, mint egy évvel korábban.

A KSH adatai szerint Magyarországon 221 hektárról 5,06 ezer tonna gumós zellert takarítottak be 2021-ben. A gumós zeller külkereskedelmi egyenlege negatív, a behozatala (elsősorban Hollandiából) 21 százalékkal 2,3 ezer tonnára csökkent, kivitele pedig 124 százalékkal 1,9 ezer tonnára bővült 2022 első tizenegy hónapjában az előző évihez képest. Az import kétharmada Hollandiából érkezett, a kiszállított áru legnagyobb célpiaca Románia volt, 60 százalékos részesedéssel.

A Budapesti Nagybani Piacon a belföldi, kilogrammos kiszerelésű gumós zeller ára 370 forint/kilogramm (+43 százalék), a darabos kiszerelésű terméké 299 forint/darab (+18 százalék) volt 2022-ben. Az idei év első nyolc hetében a kilogrammos kiszerelésű termék ára 34 százalékkal 370 forint/kilogrammra emelkedett, a darabos kiszerelésű 26 százalékkal magasabb (341 forint/darab) áron volt jelen a kínálatban, mint egy évvel korábban. A hollandiai kilogrammos kiszerelésű gumós zeller nagykereskedelmi ára 51 százalékkal 417 forint/kilogrammra emelkedett ugyanekkor.

A vidéki fogyasztói piacokon 2023. 8. hetében, vagyis február utolsó napjaiban a szabadföldi zeller kilónkénti átlagára Debrecenben 850 Ft, míg Szegeden 650 Ft az AKI PÁIR adatai szerint.

A zeller a népi gyógyászatban A vidéki emberek a népi gyógyászatban előszeretettel használták a zellert a petrezselyemmel együtt. Nem csoda, hiszen számtalan jótékony hatással rendelkezik. A zeller nagy értéke a sok szerves nátrium, de megtalálható benne a kalcium, a foszfor, a vas, a magnézium, a kálium és néhány nyomelem is. A levele tartalmaz illóolajat (limonént, szelinént, alkil-ftalidokat), furokumarinokat és flavonoidokat is. A zeller serkentőleg hat a veseműködésre. Emésztési panaszok, étvágytalanság esetén is gyakran alkalmazzák. A növény hatóanyagai révén erősíti az immunrendszert. A népi gyógyászat szerint erős vízhajtó hatású, a feljegyzések szerint elvileg arra is képes, hogy a vesehomokot kihajtsa.

Cékla

A KSH adatai szerint Magyarországon 218 hektárról 6,03 ezer tonna céklát takarítottak be 2021-ben. A cékla (retekkel, más hasonló gyökérfélékkel) külkereskedelmi egyenlege negatív (KSH). A behozatal (elsősorban Németországból és Olaszországból) 9 százalékkal 7,1 ezer tonnára nőtt, a kivitel (döntően Romániába) 5 százalékkal 966 tonnára csökkent 2022 januártól novemberig tartó időszakában az előző év azonos periódusához képest.

A Budapesti Nagybani Piacon a belföldi cékla ára 15 százalékkal 238 forint/kilogrammra emelkedett 2022-ben az előző évihez képest. Az idei év első nyolc hetében a belföldi cékla ára 54 százalékkal volt magasabb (258 forint/kilogramm), mint 2022 azonos időszakában.

A vidéki fogyasztói piacokon 2023. 8. hetében a szabadföldi cékla kilónkénti átlagára Debrecenben 450 Ft, míg Szegeden 420 Ft az AKI PÁIR adatai szerint.

Cékla, a népi csodaszer A népi gyógyászatban is kiemelt szerepet kapott, előszeretettel használták a megfázásos, illetve fiziológiai betegségek megelőzésére. De a céklalé fogyasztását menstruációs zavarok esetén is javasolták. A cékla gyógyászati hatása annak köszönhető, hogy tele van antioxidánsokkal, amelyek a sejteket külső szabad gyökök támadásától védik. Gátolja a ráksejtek szaporodását, vérképző, a sav-bázis egyensúlyt, a máj anyagcsere-folyamatait szabályozza. Továbbá, a cékla nagyon jól javítja az erőnlétet, teljesítményt és a kitartást, ezért érdemes azt fogyasztani komolyabb fizikai igénybevétel előtt.

