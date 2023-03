Lerohanták a magyarok Szlovéniát: súlyos pénzeket spórolhatnak a bevásárlóturisták

Aki csak teheti, a délnyugati határszélen Szlovéniába jár bevásárolni. Gyakorlatilag a húson kívül majdnem minden olcsóbb. De már egy tankolással is ezreket spórolhatunk. A HelloVidék körképe következik.

A KSH adatai alapján egy év alatt, 2022 januárjához képest az élelmiszerek ára 44 százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább a kenyér (80,6 százalék), a tojás (79,4 százalék), a vaj és vajkrém (76,6 százalék), a sajt (76,1 százalék), a tejtermékek (75,8 százalék), az édesipari lisztesáru (73,8 százalék) drágult, de a sort folytathatnánk tovább. Nem meglepő, hogy egyre több magyar fogja vissza a bevásárlasait. Friss KSH-s adat, hogy az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelembena a forgalom volumene tavalyhoz képest 4,8%-kal csökkent. (Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 6,7%-kal kisebb lett, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 0,3%-kal emelkedett.) Elnézve a bődületes hazai áremelkedést, ne csodálkozzunk hát azon, hogy az utóbbi időszakban felélénkült a bevásárlóturizmus, egyre több magyar jár át a szomszédos országokba tankolni vagy a kinti élelmiszerboltokba vásárolni.

A jelenség nem újkeletű, a HelloVidék január végén cikkezett arról, hogy újra hódít a bevásárlóturizmus, számottevő mértékben lehet spórolni már Ausztriában is. Azóta sem sokat változott a helyzet, tele vannak a határmenti osztrák élelmiszerboltok parkolói magyar rendszámú autókkal - írta pár napja Facebook-posztjában Raskó György agrárközgazdász is. Ahogy megjegyezte:

Most értünk vissza Kittsee-ből, ahol bevásárolni voltunk, sajtot, sört, kávét, mosószereket, mert ezek mind olcsóbbak, mint itthon. A bevásárló-központ parkolója dugig volt megint magyar és szlovák rendszámú autókkal, osztrák rendszámú autót alig látni. Úgy tűnik, nagyon sok árucikk , benne élelmiszer is olcsóbb, mint akár Pozsonyban, vagy Budapesten. Hazafelé Rajkán át jöttünk Dunakilitire. Szólok Juditnak, hogy nézze a boltokat, mert kenyeret, kiflit kell venni, otthon nincs semmi. Rajkán három bolt előtt álltunk meg, egy Reálpont, egy CBA és egy sima vegyesboltnál. Mindhárom zárva volt, közülük kettő úgy tűnt, hogy végleg. Más bolt meg az útról nem látszott. Beérve Kilitibe még találtunk egyet, ami nyitva volt.

Egyre többen dolgoznak például Romániában, és vásárolni, tankolni is mind gyakrabban mennek át a határon - adta hírül az RTL. Nemrégiben a román Pro tévé munkatársai mutatták be, milyen most a helyzet. Egy boltos arról beszélt, azt a lisztet adják el a magyaroknak, amit Magyarországról importálnak. A Pro tévé azzal zárja a tudósítását, hogy miután az üzemanyag is olcsóbb Romániában, a magyarok a kocsijukat is a határ román oldalán tankolják meg. Hasonló a helyzet Horvátországgal is, erről külön tudósított a HelloVidék.

Háromszor magasabbak az átlagbérek Szlovéniában, mint nálunk

Az átlagkereset tekintetében - mi magyarok - az uniós lista végén kullogunk. Ezért is hoz egyre többeket egyre lehetetlen helyzetbe az őrületes mértékű élelmiszer-áremelkedés.

Az Eurostat adatbázisában egyelőre csak a 2021-es bérek érhetők el, így az infláció és a gyengülő forint miatt a 2022-es helyzet valójában még ennél is rosszabb lehet. Az Eurostat szerint ugyanis 2021-ben a magyarnál kizárólag a bolgár átlagkereset volt alacsonyabb (10 300 euró). Románia már kicsivel jobban teljesített (€13 000), mint Magyarország (€12 600), akárcsak a többi régiós ország, az uniós átlag feletti fizetés viszont csak Ausztriában (€48000) volt a szomszédok közül. A legtöbb pénzt Luxemburgban (€72 200), Dániában (€63 300) és Írországban (€50 300) keresték az emberek.

Nem kérdés, hogy az átlagkeresetből élő szlovének is jobban élnek, mint mi magyarok. Az átlagkereset ott éves szinten 2021-ben már €28 000 körül mozgott. A magyarok átlagbéréhez (ami 2021-ben 10 300 euró volt) viszonyítva a szlovén átlagkereset háromszorosa volt a magyarnak, de ahogy látni fogjuk, az élelmiszerárak között már alig van számottevő különbség. Sőt!

Rengeteg magyar rendszámú autót látni a szlovén határ-menti boltok parkolóiban

Nem újdonság, hogy a nyugati és délnyugati országrészben, a szlovén határszélen átjárnak az ott élők bevásárolni. Mindig is érdemes volt például átmenni hajdináért vagy kölesért, olcsóbb volt a tökmagolaj is, de jellemzően azért, ha nem is olyan mértékben mint Ausztriában- de az élelmiszerek zöme még egy évvel ezelőtt drágábbnak számított, mint Magyarországon. Ma viszont ott tartunk, hogy összességében jobban lehet kijönni, egy-egy nagybevásárlással már ezreket spórolhatunk – közölte a Hellovidékkel Krisztina, aki a szlovén határ mellett, a Zala megyei Lovásziban él.

Ahogy Krisztina mesélte, ők is rendszeresen átjárnak, de mostanában nem egyszer találkozik a bevásárláskor zalaegerszegi és nagykanizsai ismerőseivel is Lendván, holott ezek a nagyvárosok már nincsenek annyira közel a határhoz.

Barátságosabbak az árak, de ha ugyanazon az áron van valami, minőségben akkor is mérföldes különbségek vannak. Mindenkinek az a véleménye, hogy megéri ott vásárolni. Ráadásul nincs mennyiségi korlát. Árban nincs nagy különbség, de a húsárú például jóval drágább. Tej, tejföl, sajt viszont barátibb áron van. Gyümölcs közel azonos. Az édesség magasabb vagy azonos szinten van. A korona kristálycukor azonos design, más névvel, de drágább.

- közölte Krisztina, aki még hozzátette, az eladók viszont készséggel segítenek. Jellemzően beszélnek magyarul. Lendva ugyanis elcsatolt magyar város, számottevő a kint élő kisebbség, aki még ismeri a magyar nyelvet.

A legutóbbi szlovéniai bevásárlás számlája

Egy dolog, ami drágább Szlovéniában, az a hús

Hasonlókról számol be Tamás is a HelloVidéknek:

November körül még úgy álltak az árak, hogy volt, ami drágább volt, akadt, ami olcsóbbnak számított, mint itthon. Mostanában már inkább úgy érzem, hogy van ami sokkal olcsóbb, és minden más nagyjából egyforma a magyar árakkal. Egy dolog, ami drágább Szlovéniában, az a hús. Viszont azt tapasztalom, hogy sokkal jobb minőségű a kinti húsáru is.

- közölte Tamás, akinek a családjából szintén többen járnak át a vásárolni. Rédicsen él, és ahogy mesélte, tőlük 2 km a határ, 5 km-re van Lendva azon része, ahol a bevásárlóközpont található. Tőlük a szlovéniai Lendva körülbelül ugyanakkora távolságra van, mint Lenti, így nem is kérdés, mostanában hol ejtik meg a nagybevásárlást. Ahol olcsóbb: tehát Szlovéniában. Lendván egyébként – tette hozzá Tamás - ugyanúgy találni Lidlt, Hofert, Spart, de szoktak vásárolni az Eurospinben és a Mercatorban is.

A Mercator árai olyanok, mint itthon a Sparnak, de ott is találni sok mindent, ami olcsóbb. A többi bolt általánosságban árakban hasonló. Ami kinn sokkal olcsóbb, az a mindenfelé tengeri herkentyű. Körülbelül féláron van kint. Ugyanígy a tészták, a sajtok - ezeket is kb 2/3 áron kapni. Sokkal nagyobb a választék a sajtokból is. A zöldségek egy árban vannak az itthonival, viszont sokkal jobb a minőség. Lentiben, a Sparban az íztelen, éretlen paradicsom annyiba kerül, mint kinn a rendes érett

- tette hozzá Tamás, aki azt is elárulta, hogy miután Magyarországon már sok minden megfizethetetlen, csak ami napi szükséglet, azt szokták itthon megvenni, a nagybevásárlást kint intézik el.

Még a felvágottat is megéri kint venni

A Szlovéniában vásárló magyarok szerint a pékárukat is körülbelül ugyanolyan áron kínálják, mint itthon, de kicsit más ízekkel. A csomagolt szalámik és felvágottak Szlovéniában általában 150/grammosak, nem 80-100/grammosak, mint itthon, viszont 1-2 Euro környéken mozognak.

Tamás szerint a Wc papír is féláron van, fagyasztott hasábburgonya is, (és meg finomabb is – teszi hozzá). Míg itthon a dobozos, literes rostos levek 500-600 forint körül mozognak, addig kint a másfél literes 100%-os narancs és vérnarancs, citrom-lime mind 1 es 2 euro közötti áron kaphatóak.

Ahogy Tamás fogalmazott:

Nem is nagyon tudok olyat mondani jelenleg, amit itthon jobban megéri megvenni, a húson kívül. De például a minap még az is le volt akciózva a lendvai Lidlben : egy kiló csirkemell 5 Euro volt. Ami barátok között is 2ezer forint alatt van. Összességében, ha egy nagybevásárlást nézek, akkor biztos, míg itthon 60-70 ezret költenék, kinn egy 10 ezerrel rövidebb számlám lesz. Ennek oka szerintem, hogy kint az alapvető élelmiszereken 5 százalék az Áfa, vagy nincs is. Ezt onnan tudom, hogy ez az információ ott szerepel a blokkon is.

Amióta megszűnt az árstop, tankolni is átjárnak Szlovéniába

Tamás azt is elmesélte a HelloVidéknek, hogy amióta kivezették árstopot a határ mellett mindenki kinn tankol, 50km-es körzetből.

Nekem 3 km a benzinkút, tankolásonként 4-5 ezret spórolok. Ráadásul érezhető az autón is, hogy jobb minőségű a kinti benzin, nem szenvedek úgy vele.

A holtankoljak.net adatai szerint hétfőn az átlagárak az alábbiak szerint alakultak a hazai töltőállomásokon:

95-ös benzin: 605 Ft/liter

Gázolaj: 618 Ft/liter

A szaklap ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy nem biztos, hogy a nagykereskedelmi árváltozást érvényesítik a kutakon, ám ha mégis, akkor a gázolaj ára várhatóan 624 forint lesz szerdától.

Összehasonlításként Szlovéniában a benzin ára (a 95-os benzin) múlt hét szombaton, Lendván 1,35 Euró volt. 380-al számolva 1 Eurót ez a literár bizony 520 forint alatt van.

Címlapkép: Getty Images